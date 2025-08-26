Canales confirmados de las Eliminatorias 2026 desde Perú: ¿dónde ver todos los partidos de la penúltima fecha?

Los 5 partidos de la fecha 17 de eliminatorias se podrán ver por TV en Perú. Foto: composición de LR/Freepik/Conmebol

La penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026 puede ser la que defina todo. Mientras que Argentina, Ecuador y Brasil ya están clasificados, otros equipos como Paraguay, Colombia y Uruguay esperan sumarse. En la lucha por el repechaje, Venezuela y Bolivia buscan el codiciado cupo, en tanto que la selección peruana ya solo espera que se certifique de forma oficial su eliminación.

El equipo de Óscar Ibáñez visitará Montevideo en busca de una presentación digna como visitante. Desde nuestro país, los hinchas tendrán la opción de seguir a la Bicolor a través de diversas opciones por cable y/o señal abierta.

¿En qué canales ver las eliminatorias al Mundial 2026?

Para la TV peruana, esta es la distribución de canales en la penúltima fecha de eliminatorias. Además del partido de Perú, el juego entre Brasil y Chile irá por señal abierta.

Uruguay vs Perú: Movistar Deportes, América TV, ATV

Argentina vs Venezuela: GOLPERU

Colombia vs Bolivia: Movistar Eventos 1

Paraguay vs Ecuador: Movistar Eventos 2

Brasil vs Chile: Movistar Deportes (YouTube), Latina.

Guía de canales en la fecha 17 de eliminatorias. Foto: Movistar Deportes

¿Cómo sintonizar las eliminatorias 2026 por Movistar TV?

Si eres cliente de Movistar TV, puedes ver los partidos de las eliminatorias sudamericanas sintonizando los siguientes canales.

Movistar Deportes: canal 3 y 703 HD

Movistar Eventos: canal 514 y 801 HD

Movistar Eventos 2: canal 515 y 802 HD

GolPerú: canal 14 y 714 HD.

Eliminatorias 2026: programación de la fecha 17

Así se jugará la penúltima jornada de eliminatorias sudamericanas, con los cinco partidos en simultáneo. Todos los encuentros se llevará a cabo el mismo día: jueves 4 de septiembre.