Raphinha es uno de los cuatro delanteros que Carlo Ancelotti usaría contra Chile. Foto: composición de LR/CBF/AFP

Como era previsible, la selección brasileña llega a esta última fecha doble de eliminatorias ya clasificada al Mundial 2026, aunque no por eso se relajará. En la previa del partido ante Chile, el DT Carlo Ancelotti reveló que planea adoptar una actitud ultraofensiva, con hasta 4 delanteros en cancha.

"Probé cuatro delanteros en el entrenamiento; esa es la idea, jugar sin cambiar mucho de lo que hicimos frente a Paraguay. Voy a desplegar muchos delanteros, pero lo importante es que el equipo no pierda el equilibrio y defienda bien. Queremos jugar con intensidad, ser fuertes defensivamente, hacer una buena presión ofensiva y jugar rápido con el balón", manifestó 'Carletto' en conferencia de prensa.

Posible alineación de Brasil contra Chile

A pesar de no contar con jugadores como Vinícius Jr., Endrick o Rodrygo, la Verdeamarela está bien nutrida con futbolistas de alto nivel que pueden suplir las ausencias más notables. De acuerdo con las previsiones de la prensa deportiva, este sería el equipo titular de Ancelotti frente a la Roja.

Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Gabriel Martinelli, Estevao, Raphinha y João Pedro.

Del cuarteto ofensivo que viene practicando el técnico en los entrenamientos, el nombre más importante apunta a ser el de Raphinha, estrella del FC Barcelona. El juvenil Estevao, quien es considerado la nueva gran 'joya' del fútbol brasileño, también despierta expectativas entre los hinchas.

¿Cómo quedaron los últimos partidos de Brasil ante Chile?

Por las eliminatorias sudamericanas, Brasil le ganó a Chile los 7 partidos que jugó como local. En los cinco últimos marcó 18 goles y apenas recibió dos.