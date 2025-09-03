Este jueves 4 de septiembre, Perú y Uruguay se enfrentarán en el Estadio Centenario por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Con 12 puntos y en la penúltima casilla, la Bicolor tiene un pie y medio fuera del próximo Mundial, mientras que la Celeste solo con un empate sella su clasificación a la próxima cita mundialista. La antesala de este choque ha generado diversos análisis debido a la campaña de ambos equipos. Desde tierras charrúas, un programa deportivo minimizó a la Blanquirroja.

En la última edición del programa streaming 'Las Voces del Fútbol', la mayoría de panelistas subestimaron el nivel de Perú y aseguraron que el equipo nacional será goleado por el conjunto que dirige Marcelo Bielsa.

Programa deportivo de Uruguay minimizó a la selección peruana

"Ya estamos clasificados. Ahora vamos a ir a una goleada, es como dijo Valentín el otro día, esto tiene que ser una goleada, goleada. No viene ni Guerrero, ni André Carrillo, ni el 'Oreja' Flores tampoco", dijo Alberto Pérez.

Minutos después, mientras analizaban la posible oncena titular de la Celeste, otro comentarista aseguró que cualquier futbolista que esté en el campo puede anotarle a Perú. Pero no solo eso, sino que también señaló que, pese a la situación de la Bicolor, los jugadores habían aceptado la convocatoria por amor al país.

"Yo creo que cualquiera que juegue le hace un gol a Perú. A Perú, de la mitad de la cancha para adelante todos le van a hacer goles. La verdad estos muchachos vienen porque deben querer mucho a su país, pero se van a ir con la canasta llena", apuntó Valentín Fletcher.

En ese momento, Julio Ríos, conductor del programa, pidió no subestimar al elenco incaico. "Usted le está faltando el respeto al fútbol peruano", comentario que fue rebatido rápidamente por su compañero. "El fútbol peruano se falta el respeto solo", contestó Fletcher.

"Yo no sé si hoy por hoy el fútbol uruguayo esté en condiciones de golear", respondió Ríos, siendo consciente de la actualidad de la Celeste. "Este Perú sí (es goleable) no seas malo, solo Fossati nos ganó la otra vez, fue por Fossati, sino no nos ganaban. Fue por la estrategia de juego", interrumpió Pérez.

¿A qué hora juegan Perú vs Uruguay?

El encuentro entre ambas selecciones por la penúltima jornada de este proceso clasificatorio está pactado para las 6.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Centenario, ubicado en Montevideo.