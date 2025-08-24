HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Rodrigo Ureña y el generoso monto que donó a hinchas de la U. de Chile tras violencia que vivieron ante Independiente

Han pasado cuatro días tras la violencia ocurrida en el partido Independiente vs U. de Chile, el encuentro fue suspendido en el estadio Libertadores de América. Se espera fallo oficial.

Tras los incidentes ocurridos entre hinchas de U. de Chile vs Independiente, Rodrigo Ureña tuvo noble gestos con hinchas del club chileno. Foto: composición LR/Universitario de Deportes
Tras los incidentes ocurridos entre hinchas de U. de Chile vs Independiente, Rodrigo Ureña tuvo noble gestos con hinchas del club chileno. Foto: composición LR/Universitario de Deportes

Han pasado cuatro días desde los actos de violencia ocurridos en el Independiente vs Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El estadio Libertadores de América fue escenario de serios incidentes que obligaron a suspender el encuentro. Aunque todavía no existe un fallo oficial, la organización ya programó los cuartos de final, a la espera de definir al rival de Alianza Lima.

Por otro lado, Rodrigo Ureña, actual jugador de Universitario de Deportes, tuvo un paso por los ‘Azules’. De acuerdo con la prensa, el volante habría donado una suma considerable para ayudar a los hinchas de la U. de Chile, debido a que, días después de los incidentes, varios de ellos permanecían varados en Argentina.

PUEDES VER: Ojo, Alianza Lima: Conmebol fijó fecha para que Independiente y U. de Chile presenten sus descargos tras violencia en Argentina

lr.pe

¿Cuánto donó Rodrigo Ureña a los hinchas de la U. de Chile?

Según diversos medios, Ureña aportó 1.5 millones de pesos chilenos para apoyar a los aficionados del club que aún se encontraban en Argentina tras los hechos en la Copa Sudamericana. Este gesto fue aplaudido y reconocido por los seguidores, quienes destacaron la solidaridad del futbolista.

¿Cuándo jugó Rodrigo Ureña en la U. de Chile?

Ureña inició su carrera profesional en la Universidad de Chile, donde disputó 18 partidos con la camiseta azul. Además, a inicios del 2025 se especuló sobre un posible regreso al club, aunque finalmente la transferencia no se concretó.

PUEDES VER: Mr. Peet adelantó la posible decisión de Conmebol sobre violencia en el Independiente vs U. de Chile: "Hay rumores muy fuertes"

lr.pe

¿Qué pasó con el caso entre U. de Chile e Independiente en la Sudamericana?

El expediente de la Unidad Disciplinaria de Conmebol señala la apertura de una investigación para ambos clubes tras los incidentes en Avellaneda. El organismo otorgó plazo hasta el 27 de agosto para que Independiente y la U. de Chile presenten sus alegatos y pruebas en su defensa, advirtiendo que, en caso de no hacerlo, se tomará una decisión sin su descargo y "se podrá considerar que han renunciado a este derecho y la Comisión Disciplinaria está autorizado a decidir el caso con las pruebas que obren en el expediente".

