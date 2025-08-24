HOYSuscripcion LR Focus

Mr. Peet adelantó la posible decisión de Conmebol sobre violencia en el Independiente vs U. de Chile: "Hay rumores muy fuertes"

El periodista deportivo contó que tuvo una conversación con un colega de Argentina y le reveló que hay una presión para que Conmebol tome una decisión distinta sobre el Independiente vs U. de Chile.

Mr. Peet reveló que el fallo de Conmebol se conocerá dentro de 7 o 10 días. Foto: composición LR/captura de Madrugol
Han pasado exactamente 4 días desde la violencia que envolvió el Independiente vs U. de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El estadio Libertadores de América fue testigo de unos actos vandálicos, los cuales provocaron que se cancele el partido. A pesar de que aún no existe un fallo, la institución ya programó los cuartos de final a falta de conocer el rival de Alianza Lima. En medio de este panorama, el periodista Mr. Peet reveló cuál sería la decisión de Conmebol sobre los hechos que entristecieron a todo un continente.

El relator deportivo contó que tuvo una charla con su colega argentino Claudio Coronel. El comunicador le señaló que existe una gran posibilidad de que Conmebol descalifique a Independiente y U. de Chile. Sin embargo, existe una gran presión para que la decisión cambie.

PUEDES VER: André Carrillo y su sorpresiva respuesta a Ricardo Gareca por llamarlo mentiroso: 'Profe', déjeme ganar...

Mr. Peet reveló la decisión de Conmebol sobre el Independiente vs U. de Chile

"Hablé con Claudio Coronel, y me contó que hay un rumor muy fuerte en Paraguay, más aún teniendo en cuenta la campaña de Conmebol, FIFA y UEFA contra la violencia y el racismo. Es más, me dijo que si a Ceppelini le pusieron cuatro meses por decir 'anda pa' allá boliviano', y a Colo-Colo le cerraron la cancha por cuatro fechas; entonces me dijeron que, aparentemente, estas medidas no están siendo efectivas. Bueno, el rumor en Asunción es que podrían ser descalificados los dos", explicó en el programa 'A presión'.

No obstante, también le mencionaron que buscarían ejercer presión externa para conseguir una decisión distinta, con la participación de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

"Pero, también me dijo que hay un 'lobby de pu***', entre la AFA y la CBF, donde la Confederación Brasileña se había manifestado pidiendo la descalificación (...) Hay rumores muy fuertes, pero lo real es que la Conmebol ha abierto un expediente. Entre 7 a 10 días demorará el fallo. ¿Qué juega a favor de Conmebol? Que hay fecha de Eliminatorias", sentenció.

PUEDES VER: Martín Liberman se rinde ante Erick Noriega tras ser presentado en Gremio: Contra Boca Juniors jugó muy bien

¿Cuándo se conocerá el fallo de Conmebol sobre el Independiente vs U. de Chile?

Luego de iniciar un proceso disciplinario contra Independiente y Universidad de Chile, la Conmebol estableció como plazo final el miércoles 27 de agosto para que ambos equipos presenten sus descargos. Según informó Marcelo Díaz, periodista de TNT Sports Chile, la decisión oficial se daría a conocer mediante una resolución entre el 2 y 3 de septiembre.

