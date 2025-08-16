HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Universitario vs Alianza Lima: fecha, hora y canal del clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025

Los compadres se ven las caras en el Estadio Monumental. La séptima jornada del Torneo Clausura 2025 nos regalará una nueva edición del clásico entre Universitario y Alianza Lima.

Universitario y Alianza Lima jugarán desde las 5.30 p. m. Foto: composición LR/Instagram
Universitario y Alianza Lima jugarán desde las 5.30 p. m. Foto: composición LR/Instagram

El próximo domingo 24 de agosto, Universitario se enfrentará a Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El Estadio Monumental, ubicado en Ate, será el escenario de una nueva edición del clásico del fútbol peruano. Los compadres nos regalarán el partido de la jornada y lucharán por mantenerse entre lo más alto de la tabla de campeonato. Hasta el momento, los dirigidos por Jorge Fossati están invictos en la competencia.

Sin embargo, llegan golpeados después de la dura derrota por 4-0 ante Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores. Por su lado, Alianza pelea por recuperar terreno en el torneo local, ya que marchan en la quinta posición con 8 unidades. ¡Duelo de candela!

PUEDES VER: Raúl Ruidíaz se pronuncia tras polémico video después de goleada que sufrió Universitario: No lo hice con mala intención

lr.pe

¿Cuándo juega Universitario contra Alianza Lima?

El cotejo entre Universitario versus Alianza Lima por la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 se jugará el próximo domingo 24 de agosto, a partir de las 5.30 p. m. El choque se llevará a cabo en el Estadio Monumental.

PUEDES VER: Juan Pablo Freytes y su millonaria revalorización con Fluminense: vale más del triple de lo que pagó Alianza Lima por él

lr.pe

¿A qué hora juega Universitario contra Alianza Lima?

En suelo peruano, el partido entre Universitario ante Alianza Lima por el clásico peruano se disputará desde las 5.30 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 4.30 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 5.30 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 6.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 7.30 p. m.

¿Dónde ver Universitario contra Alianza Lima?

La transmisión del Universitario ante Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025 estará a cargo de GOLPERÚ. Este canal cuenta con los derechos de todos los partidos de la 'U' en condición de local.

Tabla de posiciones de Liga 1 en la jornada 6 del Torneo Clausura con Universitario y Sporting Cristal en la cima

Tabla de posiciones de Liga 1 en la jornada 6 del Torneo Clausura con Universitario y Sporting Cristal en la cima

Raúl Ruidíaz se pronuncia tras polémico video después de goleada que sufrió Universitario: "No lo hice con mala intención"

Raúl Ruidíaz se pronuncia tras polémico video después de goleada que sufrió Universitario: "No lo hice con mala intención"

Conmebol incluyó en el XI ideal de Copa Libertadores a todos los jugadores de Palmeiras que le marcaron gol a Universitario

Conmebol incluyó en el XI ideal de Copa Libertadores a todos los jugadores de Palmeiras que le marcaron gol a Universitario

VER Alianza Lima vs ADT vía Liga 1 MAX EN VIVO: blanquiazules ganan 1-0 con gol de Sergio Peña

VER Alianza Lima vs ADT vía Liga 1 MAX EN VIVO: blanquiazules ganan 1-0 con gol de Sergio Peña

Juan Pablo Freytes y su millonaria revalorización con Fluminense: vale más del triple de lo que pagó Alianza Lima por él

Juan Pablo Freytes y su millonaria revalorización con Fluminense: vale más del triple de lo que pagó Alianza Lima por él

Raúl Ruidíaz se pronuncia tras polémico video después de goleada que sufrió Universitario: "No lo hice con mala intención"

Raúl Ruidíaz se pronuncia tras polémico video después de goleada que sufrió Universitario: "No lo hice con mala intención"

Alianza Lima recibió tentadora oferta por Erick Noriega: millonario monto supera la cláusula del jugador

Alianza Lima recibió tentadora oferta por Erick Noriega: millonario monto supera la cláusula del jugador

Alineaciones Universitario contra Sport Huancayo por la jornada 6 del Torneo Clausura de la Liga 1

Alineaciones Universitario contra Sport Huancayo por la jornada 6 del Torneo Clausura de la Liga 1

Binacional rompe el mercado y ficha a delantero proveniente de España para no descender de la Liga 1 2025

Binacional rompe el mercado y ficha a delantero proveniente de España para no descender de la Liga 1 2025

