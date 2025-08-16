Universitario vs Alianza Lima: fecha, hora y canal del clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025

El próximo domingo 24 de agosto, Universitario se enfrentará a Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El Estadio Monumental, ubicado en Ate, será el escenario de una nueva edición del clásico del fútbol peruano. Los compadres nos regalarán el partido de la jornada y lucharán por mantenerse entre lo más alto de la tabla de campeonato. Hasta el momento, los dirigidos por Jorge Fossati están invictos en la competencia.

Sin embargo, llegan golpeados después de la dura derrota por 4-0 ante Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores. Por su lado, Alianza pelea por recuperar terreno en el torneo local, ya que marchan en la quinta posición con 8 unidades. ¡Duelo de candela!

¿Cuándo juega Universitario contra Alianza Lima?

El cotejo entre Universitario versus Alianza Lima por la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 se jugará el próximo domingo 24 de agosto, a partir de las 5.30 p. m. El choque se llevará a cabo en el Estadio Monumental.

¿A qué hora juega Universitario contra Alianza Lima?

En suelo peruano, el partido entre Universitario ante Alianza Lima por el clásico peruano se disputará desde las 5.30 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 4.30 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 5.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 6.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 7.30 p. m.

¿Dónde ver Universitario contra Alianza Lima?

La transmisión del Universitario ante Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025 estará a cargo de GOLPERÚ. Este canal cuenta con los derechos de todos los partidos de la 'U' en condición de local.