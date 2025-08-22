HOYSuscripcion LR Focus

Identifican a barristas de Independiente que atacaron a hinchas de U. de Chile: serán imputados por intento de homicidio

El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció acciones legales luego de las salvajes agresiones producidas en el estadio Libertadores de América, durante un partido por la Copa sudamericana.

Este viernes 22 de agosto, dos días después de la masacre ocurrida durante el partido Independiente vs U. de Chile por la Copa Sudamericana 2025, el presidente chileno Gabriel Boric anunció que los barristas del equipo argentino que agredieron salvajemente a sus compatriotas ya fueron identificados y se les abrirá una causa penal "por intento de homicidio".

"Acabo de hablar con gobernador de la Provincia de Buenos Aires quien me informa que han a identificado a las personas que agredieron salvajemente a hinchas de la Universidad de Chile en el estadio de Independiente y que serán imputados por intento de homicidio. Agradezco la colaboración de las autoridades argentinas en estos terribles hechos, que como sociedad no podemos naturalizar", informó el mandatario a través de su cuenta en la red social X.

Gabriel Boric condenó violencia en el Independiente vs U. de Chile

Previamente, Boric ya había expresado su enérgico rechazo al "linchamiento" de los simpatizantes de la U. de Chile: "Dada la gravedad de lo sucedido en Argentina con el inaceptable linchamiento de chilenos en el estadio de Independiente, he instruido al Ministro del Interior que viaje a Buenos Aires para, junto con el Embajador, acompañar personalmente a los heridos y revisar la situación de los detenidos".

"La violencia no tiene ninguna justificación, de ningún lado, y vamos a proteger los derechos de nuestros ciudadanos sin perjuicio de las responsabilidades que pueda establecer la justicia", agregó el presidente del país sureño.

¿Qué pasó en el Independiente vs U. de Chile?

El último miércoles 20, el estadio Libertadores de América se volvió escenario de violentas agresiones entre las barras de ambas escuadras. Los incidentes se iniciaron cuando aficionados del Bulla lanzaron proyectiles a la tribuna rival, tras lo cual se produjo una reacción desmedida de parte de los fanáticos del Rojo.

En las redes sociales se difundieron crudas imágenes del ataque que dejó como consecuencia doce heridos con lesiones leves, dos de gravedad y más de 300 detenidos. Los reportes oficiales descartaron fallecidos, como se había especulado en un primer momento.

Debido a la violencia desatada en el recinto, la Conmebol canceló el partido, correspondiente a la vuelta de los octavos de final, y anunció la apertura de un expediente disciplinario para decidir la resolución de la llave.

