El futuro de Independiente y U. de Chile en la Copa Sudamericana 2025 aún es una incertidumbre. Después de los actos violentos entre hinchas argentinos y chilenos en el estadio Libertadores de América, la Conmebol decidió abrir un proceso disciplinario para ambos conjuntos. Los clubes involucrados tienen la posibilidad de presentar sus descargos para que el ente máximo del fútbol sudamericano tome una decisión. Por el momento, aún no se define quién pasará a la siguiente instancia para enfrentar a Alianza Lima.

Como se conoce, el equipo blanquiazul clasificó a los cuartos de final tras dejar en el camino a la U. Católica de Ecuador. Mientras se define qué pasará en la siguiente fase, Conmebol ya fijó fecha y hora máxima para que Independiente y U. de Chile expongan su defensa.

Conmebol estableció fecha para Independiente y U. de Chile tras actos de violencia

En principio, el expediente de la Unidad Disciplinaria señala iniciar una investigación disciplinaria para Independiente y U. de Chile tras los sucesos en Avellaneda.

Asimismo, Conmebol fija que solo tienen hasta el 27 de agosto para presentar alegatos y pruebas que consideren convenientes para su defensa. Finalmente, enfatizan que si no exponen su defensa, "se podrá considerar que han renunciado a este derecho y la Comisión Disciplinaria está autorizado a decidir el caso con las pruebas que obren en el expediente".

Expediente de la Conmebol. Foto: Conmebol.

¿Cuándo se dará a conocer la decisión de Conmebol?

Según el abogado Marcelo Bee Sellares, debido a la gravedad de los hechos, Independiente y Universidad de Chile dispondrán de un plazo reducido de entre 24 y 48 horas, en lugar de los cinco días habituales, para presentar sus descargos.

"La Conmebol ha acortado el tiempo para presentar las defensas a un máximo de 24 o 48 horas por la seriedad del incidente", declaró el jurista en una entrevista con Ovación.