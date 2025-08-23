HOYSuscripcion LR Focus

¿Qué pasa si Alianza Lima gana, empata o pierde ante Universitario por el Clásico de la Liga 1?

El bicampeón de la Liga 1 busca cerrar la herida ante Palmeiras, mientras que la 'U' comparte la cima con Sporting Cristal por el Torneo Clausura.

Alianza Lima y los escenarios que se pueden presentar en el 'Clásico'. Foto: Lr/ESPN
Alianza Lima y los escenarios que se pueden presentar en el 'Clásico'. Foto: Lr/ESPN

Alianza Lima se mide a Universitario en una nueva edición del 'Clásico' por la fecha 7 del Torneo Clausura. El bicampeón de la Liga 1 parte ligeramente como favorito pese a su eliminación en Copa Libertadores. Por otro lado, los aliancistas urgen de una victoria para no alejarse de la lucha por el campeonato. Sin duda, el partidazo de la jornada promete ser cerrado y con harto picante.

La 'U' comparte la cima de la tabla de posiciones con Sporting Cristal, aunque por diferencia de goles los 'celestes' sacan ventaja. Un triunfo, empate o derrota de Alianza Lima repercute profundamente en la tabla de posiciones.

PUEDES VER: Defensa de U. Católica minimizó triunfo y clasificación de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "No fueron mejores"

¿Qué pasa si Alianza Lima derrota a Universitario por el Torneo Clausura?

Alianza Lima, liderado por Néstor Gorosito, quiere trasladar su gran momento en la Copa Sudamericana a la Liga 1. El subcampeón del Torneo Clausura necesita ganar, pues una derrota lo pone contra las cuerdas. En cambio, una victoria aliancista es clave para seguir en la lucha, ya que con 3 puntos supera a Cusco FC e iguala a Universitario y Sporting Cristal. De este modo, los 3 grandes del fútbol peruano estarían en la cima.

PUEDES VER: Martín Liberman se rinde ante Erick Noriega tras ser presentado en Gremio: "Contra Boca Juniors jugó muy bien"

¿Qué pasa si Alianza Lima pierde contra Universitario por el Torneo Clausura?

Una mala noche, en el Estadio Monumental, dejaría a Alianza Lima en una posición muy complicada. En el peor escenario los aliancistas se quedarían con 11 puntos y la 'U' se dispara con 16 unidades. De este modo, sería muy complicado alcanzarlo en el Torneo Clausura por el desgaste que se avecina entre Liga 1 y Copa Sudamericana. Un empate también sabe a poco por los rivales directos que lucen arriba en la tabla.

PUEDES VER: Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

Posible alineación de Alianza Lima ante Universitario

  • Alianza Lima: Guillermo Viscarra, Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco, Jean Pierre Archimbaud, Fernando Gaibor, Sergio Peña, Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Alan Cantero. DT: Néstor Gorosito

