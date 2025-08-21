Alianza Lima todavía no conoce a su rival en cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Los actos de violencia registrados durante el partido entre U. de Chile e Independiente generaron que la Conmebol cancelara el cotejo; asimismo, se espera un pronunciamiento a la brevedad para conocer el futuro de ambos clubes en la competición.

Debido a la gravedad de los hechos, una de las versiones que empezó a circular en la prensa es que el conjunto blanquiazul clasifique directamente a semifinales y, por ende, se elimine a chilenos y argentinos del certamen.

¿Alianza Lima jugará directamente las semifinales de Copa Sudamericana?

Luego de confirmarse que el partido entre U. de Chile e Independiente no se reanudará, la Conmebol será la encargada de determinar el resultado final. En ese sentido, según se establece en el reglamento oficial, una de las posibles sanciones es la "descalificación de las competiciones en curso y/o exclusión de futuras competiciones".

Advertencia Reprensión, amonestación o apercibimiento Multa económica Anulación del resultado de un partido Repetición de un partido Deducción de puntos Determinación del resultado de un partido Obligación de jugar un partido a puerta cerrada Cierre total o parcial del estadio Prohibición de jugar un partido en un estadio determinado Obligación de jugar un partido en un tercer país Descalificación de competiciones en curso y/o exclusión de futuras competiciones Retirada de un título o premio.

En medio de este panorama, la prensa argentina señaló que la entidad contempla un severo castigo. "Aunque todavía queda un largo camino de investigación, primeras versiones a las que accedió TyC Sports indican que los dos clubes podrían ser descalificados del torneo, además de una posible expulsión del plano internacional por todo el 2026", indicaron.

¿Cuándo se jugarán los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

De acuerdo el emparejamiento para las rondas 'mata-mata' del torneo, así quedarán conformadas las cuatro llaves correspondientes a los cuartos de final. Por ahora, el único cruce ya confirmado es el IDV vs Once Caldas.