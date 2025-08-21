HOYSuscripcion LR Focus

¿Alianza Lima clasificará directamente a semifinales de Copa Sudamericana tras tragedia en Argentina? Las sanciones que contempla Conmebol

Luego de los actos de violencia registrados en el U. de Chile vs Independiente, Conmebol tendrá que definir el futuro de ambos equipos. Esta serie define al rival de Alianza Lima.

Alianza Lima se encuentra invicto en la Copa Sudamericana 2025. Foto: composición LR/AFP/Conmebol
Alianza Lima se encuentra invicto en la Copa Sudamericana 2025. Foto: composición LR/AFP/Conmebol

Alianza Lima todavía no conoce a su rival en cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Los actos de violencia registrados durante el partido entre U. de Chile e Independiente generaron que la Conmebol cancelara el cotejo; asimismo, se espera un pronunciamiento a la brevedad para conocer el futuro de ambos clubes en la competición.

Debido a la gravedad de los hechos, una de las versiones que empezó a circular en la prensa es que el conjunto blanquiazul clasifique directamente a semifinales y, por ende, se elimine a chilenos y argentinos del certamen.

¿Alianza Lima jugará directamente las semifinales de Copa Sudamericana?

Luego de confirmarse que el partido entre U. de Chile e Independiente no se reanudará, la Conmebol será la encargada de determinar el resultado final. En ese sentido, según se establece en el reglamento oficial, una de las posibles sanciones es la "descalificación de las competiciones en curso y/o exclusión de futuras competiciones".

  1. Advertencia
  2. Reprensión, amonestación o apercibimiento
  3. Multa económica
  4. Anulación del resultado de un partido
  5. Repetición de un partido
  6. Deducción de puntos
  7. Determinación del resultado de un partido
  8. Obligación de jugar un partido a puerta cerrada
  9. Cierre total o parcial del estadio
  10. Prohibición de jugar un partido en un estadio determinado
  11. Obligación de jugar un partido en un tercer país
  12. Descalificación de competiciones en curso y/o exclusión de futuras competiciones
  13. Retirada de un título o premio.

En medio de este panorama, la prensa argentina señaló que la entidad contempla un severo castigo. "Aunque todavía queda un largo camino de investigación, primeras versiones a las que accedió TyC Sports indican que los dos clubes podrían ser descalificados del torneo, además de una posible expulsión del plano internacional por todo el 2026", indicaron.

¿Cuándo se jugarán los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

De acuerdo el emparejamiento para las rondas 'mata-mata' del torneo, así quedarán conformadas las cuatro llaves correspondientes a los cuartos de final. Por ahora, el único cruce ya confirmado es el IDV vs Once Caldas.

  • Alianza Lima vs U. de Chile vs Independiente
  • Central Córdoba o Lanús vs Fluminense
  • Bolívar vs Atlético Mineiro o Godoy Cruz
  • Independiente del Valle vs Once Caldas.
