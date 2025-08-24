El mercado de pases para la próxima temporada de la Liga 1 ya empieza a calentar y el rumor más reciente involucra a los dos protagonistas del clásico de este domingo 24: Luis Ramos, delantero de la selección peruana, tendría las maletas listas para irse a Universitario, pese al interés que habría tenido Alianza Lima en contar con sus servicios.

Al culminarse el periodo de su préstamo al América de Cali, el monto requerido para contratar a Ramos habría bajado, por lo que el jugador tendría toda la disposición de llegar a tienda crema, si bien ya hubo un intento a mitad de año que se frustró debido a que la U no llegó a un acuerdo económico con Cusco FC, a quien pertenece el contrato del atacante.

Luis Ramos se iría a Universitario de Deportes este 2026

El escollo económico ya no sería un problema para Universitario tras la depreciación de Luis Ramos: "El monto que era 1,3 millones baja a menos de un millón. La información que tengo de su entorno es que él dijo 'Ok, no se pudo este año, el otro sí'. Su mayor deseo es jugar en Universitario", reportó el periodista Gustavo Peralta en el programa PBO Campeonísimo.

Según la versión del reportero, Ramos habría descartado una propuesta de Alianza Lima, que también lo habría tenido en sus planes. "¿Alianza también lo quiso? Sí, incluso con documento en la mesa, 'este es el monto, cumplimos con lo que América quiere' y todo", agregó.

No obstante, Peralta no descarta que el equipo blanquiazul vuelva a insistir en contar con el ariete: "En las negociaciones todo puede pasar. Alianza Lima puede mejorar esa oferta, lo puede superar. Uno nunca sabe", finalizó.

Luis Ramos llega de una campaña aceptable en Colombia, ya que suma 8 goles y 2 asistencias en 34 apariciones con el América de Cali, que llegó hasta el cuadrangular final del Apertura local y los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Tanto Universitario como Alianza Lima necesitan un delantero de jerarquía para la Liga 1 2026: el actual bicampeón no puede depender solamente de Álex Valera y las contrataciones extranjeras en esta posición no han convencido a la hinchada, mientras que el elenco íntimo necesita recambio para un Paolo Guerrero y un Hernán Barcos que ya juegan los descuentos de sus carreras.