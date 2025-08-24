HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000 por falsa acusación a empresa
Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000 por falsa acusación a empresa     Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000 por falsa acusación a empresa     Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000 por falsa acusación a empresa     
Deportes

Delantero de la Bicolor habría rechazado oferta de Alianza Lima para fichar por Universitario este 2026

Tras un paso por el fútbol colombiano, el atacante de la selección peruana habría tomado la decisión de cumplir su "mayor deseo" en la Liga 1.

Alianza Lima y Universitario estarían buscando opciones para reforzar sus delanteras
Alianza Lima y Universitario estarían buscando opciones para reforzar sus delanteras | AFP | Composición LR

El mercado de pases para la próxima temporada de la Liga 1 ya empieza a calentar y el rumor más reciente involucra a los dos protagonistas del clásico de este domingo 24: Luis Ramos, delantero de la selección peruana, tendría las maletas listas para irse a Universitario, pese al interés que habría tenido Alianza Lima en contar con sus servicios.

Al culminarse el periodo de su préstamo al América de Cali, el monto requerido para contratar a Ramos habría bajado, por lo que el jugador tendría toda la disposición de llegar a tienda crema, si bien ya hubo un intento a mitad de año que se frustró debido a que la U no llegó a un acuerdo económico con Cusco FC, a quien pertenece el contrato del atacante.

PUEDES VER: 'Puma' Carranza minimiza triunfo de Alianza Lima en Copa Sudamericana: ¿U. Católica ganó el Mundialito de El Porvenir?

lr.pe

Luis Ramos se iría a Universitario de Deportes este 2026

El escollo económico ya no sería un problema para Universitario tras la depreciación de Luis Ramos: "El monto que era 1,3 millones baja a menos de un millón. La información que tengo de su entorno es que él dijo 'Ok, no se pudo este año, el otro sí'. Su mayor deseo es jugar en Universitario", reportó el periodista Gustavo Peralta en el programa PBO Campeonísimo.

Según la versión del reportero, Ramos habría descartado una propuesta de Alianza Lima, que también lo habría tenido en sus planes. "¿Alianza también lo quiso? Sí, incluso con documento en la mesa, 'este es el monto, cumplimos con lo que América quiere' y todo", agregó.

PUEDES VER: Álex Valera y su firme postura sobre regresar a la selección peruana tras meses de ausencia: "Hablé con Óscar Ibáñez"

lr.pe

No obstante, Peralta no descarta que el equipo blanquiazul vuelva a insistir en contar con el ariete: "En las negociaciones todo puede pasar. Alianza Lima puede mejorar esa oferta, lo puede superar. Uno nunca sabe", finalizó.

Luis Ramos llega de una campaña aceptable en Colombia, ya que suma 8 goles y 2 asistencias en 34 apariciones con el América de Cali, que llegó hasta el cuadrangular final del Apertura local y los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Tanto Universitario como Alianza Lima necesitan un delantero de jerarquía para la Liga 1 2026: el actual bicampeón no puede depender solamente de Álex Valera y las contrataciones extranjeras en esta posición no han convencido a la hinchada, mientras que el elenco íntimo necesita recambio para un Paolo Guerrero y un Hernán Barcos que ya juegan los descuentos de sus carreras.

Notas relacionadas
Nolberto Solano recibió trato de la realeza pakistaní y fue homenajeado como héroe de culto en Pakistán

Nolberto Solano recibió trato de la realeza pakistaní y fue homenajeado como héroe de culto en Pakistán

LEER MÁS
Edison Flores conforme con empate de Universitario ante Palmeiras, pese a eliminación: "Hay buenas conclusiones"

Edison Flores conforme con empate de Universitario ante Palmeiras, pese a eliminación: "Hay buenas conclusiones"

LEER MÁS
Mr. Peet pide la descalificación de la U. Chile e Independiente de la Sudamericana tras los incidentes en Avellaneda: ''Se deberían ir los dos''

Mr. Peet pide la descalificación de la U. Chile e Independiente de la Sudamericana tras los incidentes en Avellaneda: ''Se deberían ir los dos''

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

LEER MÁS
Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

LEER MÁS
Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
André Carrillo y su sorpresiva respuesta a Ricardo Gareca por llamarlo mentiroso: "'Profe', déjeme ganar..."

André Carrillo y su sorpresiva respuesta a Ricardo Gareca por llamarlo mentiroso: "'Profe', déjeme ganar..."

LEER MÁS
Martín Liberman se rinde ante Erick Noriega tras ser presentado en Gremio: "Contra Boca Juniors jugó muy bien"

Martín Liberman se rinde ante Erick Noriega tras ser presentado en Gremio: "Contra Boca Juniors jugó muy bien"

LEER MÁS
Datos de última hora La Rinconada hoy, domingo 24 de agosto: favoritos de la cátedra reunión 32, pronósticos del 5y6 y caballos superfijos

Datos de última hora La Rinconada hoy, domingo 24 de agosto: favoritos de la cátedra reunión 32, pronósticos del 5y6 y caballos superfijos

LEER MÁS
Álex Valera y su firme postura sobre regresar a la selección peruana tras meses de ausencia: "Hablé con Óscar Ibáñez"

Álex Valera y su firme postura sobre regresar a la selección peruana tras meses de ausencia: "Hablé con Óscar Ibáñez"

LEER MÁS
Paulo Autuori pierde los papeles con periodista y tilda a la Liga 1 como torneo de aficionados: "Tú tienes la responsabilidad"

Paulo Autuori pierde los papeles con periodista y tilda a la Liga 1 como torneo de aficionados: "Tú tienes la responsabilidad"

LEER MÁS
Mr. Peet adelantó la posible decisión de Conmebol sobre violencia en el Independiente vs U. de Chile: "Hay rumores muy fuertes"

Mr. Peet adelantó la posible decisión de Conmebol sobre violencia en el Independiente vs U. de Chile: "Hay rumores muy fuertes"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hallan cadáver de hombre cerca de colegio en Ventanilla: habría sido baleado en pleno descampado

Camión con petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac: empresa no contaba con permisos

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Deportes

Ignacio Buse hace historia y clasifica al US Open 2025: tenista peruano jugará su primer Grand Slam

Defensa de U. Católica minimizó triunfo y clasificación de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "No fueron mejores"

Diego Rebagliati señaló la gran dificultad que ahora tiene Jorge Fossati en Universitario tras duelo con Palmeiras: "Hay jugadores que..."

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota