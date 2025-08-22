HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     
Deportes

Edison Flores conforme con empate de Universitario ante Palmeiras, pese a eliminación: "Hay buenas conclusiones"

Tras la eliminación de la U en la Copa Libertadores, Edison Flores agradeció a la hinchada crema y comentó sus expectativas de cara al clásico.

Edison Flores indicó que la U se mentalizará en la Liga 1 y en volver a la Copa el próximo año
Edison Flores indicó que la U se mentalizará en la Liga 1 y en volver a la Copa el próximo año | Movistar Deportes / AFP | Composición LR

Universitario quedó eliminado de la Copa Libertadores 2025 tras empatar sin goles ante Palmeiras en Sao Paulo en la vuelta de los octavos de final, debido a la goleada 4-0 recibida en la ida. Pese a ello, Edison Flores se queda con lo bueno de la actuación crema y 'pasa la página' para concentrarse en el clásico contra Alianza Lima y el título de la Liga 1.

"No pudimos ganar pero, al final, se invalidó la jugada (...) La verdad, muy buenas conclusiones, después de mucho tiempo no se clasificaba a octavos de final de Copa (Libertadores) y ahora, se pudo dar. Tenemos que mejorar cada año y tenemos que pelear al máximo ahora la Liga 1 para tener nuevamente la opción de jugar Copa", declaró el popular 'Orejas' a Movistar Deportes tras el partido.

PUEDES VER: Diego Rebagliati señaló la gran dificultad que ahora tiene Jorge Fossati en Universitario tras duelo con Palmeiras: "Hay jugadores que…"

lr.pe

Flores también tuvo elogios para los seguidores de Universitario. "Siempre mi agradecimiento a ellos porque están en las malas y ahora creo que demuestran la grandeza que tenemos, como hinchas de la U", expresó.

El mediocampista merengue también habló de sus expectativas de cara al clásico del domingo 24 contra Alianza Lima en el Estadio Monumental. "Es un gran partido para nosotros. Los clásicos son partidos muy difíciles, jugamos de local pero nosotros requerimos de mucha concentración y eficacia para lo que queremos, que es ganar. Estamos al 100%", señaló.

PUEDES VER: Rodrigo Ureña tajante tras eliminación de la Copa Libertadores: "Universitario compitió en el torneo más importante de Sudamérica"

lr.pe

Más declaraciones tras la eliminación de Universitario

Otro jugador que habló tras la eliminación de la U fue el mediocentro ecuatoriano Jairo Vélez. "Desde el punto de vista del resultado, es el mejor, porque venir aquí, a una plaza complicada, y empatar es un buen resultado. Las cosas pasaron así, no era algo que querías y ahora toca mirar hacia adelante, enfocados en el clásico. Siempre es importante jugar y sumar minutos", sostuvo.

José Carabalí, lateral crema y compatriota de Vélez, indicó por su parte: "Llegamos con una sensación muy buena. Creo que en el partido en casa cometimos muchos errores, que nos costó mucho, y hoy dejamos un sensación de que el equipo mejoró en todos sus aspectos. Palmeiras es muy fuerte en su estadio, un 0-0 es muy importante para nosotros, nos llena de confianza".

Notas relacionadas
Reimond Manco explica lo que falta a los equipos peruanos para conquistar la Copa Libertadores: ''Son otras realidades''

Reimond Manco explica lo que falta a los equipos peruanos para conquistar la Copa Libertadores: ''Son otras realidades''

LEER MÁS
Los mejores memes de la eliminación de Universitario de Deportes ante Palmeiras por la Copa Libertadores

Los mejores memes de la eliminación de Universitario de Deportes ante Palmeiras por la Copa Libertadores

LEER MÁS
Mr Peet muy emocionado agradece a Néstor Gorosito clasificación de Alianza Lima a cuartos de final por Copa Sudamericana: “Nos está llegando al corazón”

Mr Peet muy emocionado agradece a Néstor Gorosito clasificación de Alianza Lima a cuartos de final por Copa Sudamericana: “Nos está llegando al corazón”

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima: fecha, hora y canal del clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025

Universitario vs Alianza Lima: fecha, hora y canal del clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Fixture del Mundial de Vóley Femenino 2025: programación completa de los partidos del torneo en Tailandia

Fixture del Mundial de Vóley Femenino 2025: programación completa de los partidos del torneo en Tailandia

LEER MÁS
Canal de Sporting Cristal vs UTC por la fecha 7 del Torneo Clausura en la Liga 1 2025

Canal de Sporting Cristal vs UTC por la fecha 7 del Torneo Clausura en la Liga 1 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Defensa de U. Católica minimizó triunfo y clasificación de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "No fueron mejores"

Defensa de U. Católica minimizó triunfo y clasificación de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "No fueron mejores"

LEER MÁS
Diego Rebagliati señaló la gran dificultad que ahora tiene Jorge Fossati en Universitario tras duelo con Palmeiras: "Hay jugadores que..."

Diego Rebagliati señaló la gran dificultad que ahora tiene Jorge Fossati en Universitario tras duelo con Palmeiras: "Hay jugadores que..."

LEER MÁS
Paolo Guerrero adelanta que no será convocado a la selección peruana tras conversación con Óscar Ibáñez: "Lo más importante es..."

Paolo Guerrero adelanta que no será convocado a la selección peruana tras conversación con Óscar Ibáñez: "Lo más importante es..."

LEER MÁS
Atención, Alianza Lima: así resolvió la Conmebol antecedentes similares a la tragedia entre Independiente y U. de Chile

Atención, Alianza Lima: así resolvió la Conmebol antecedentes similares a la tragedia entre Independiente y U. de Chile

LEER MÁS
¿Alianza Lima clasifica directamente a semifinales de Copa Sudamericana tras tragedia en Argentina? Conmebol contempla estas sanciones

¿Alianza Lima clasifica directamente a semifinales de Copa Sudamericana tras tragedia en Argentina? Conmebol contempla estas sanciones

LEER MÁS
Ignacio Buse hace historia y clasifica al US Open 2025: tenista peruano jugará su primer Grand Slam

Ignacio Buse hace historia y clasifica al US Open 2025: tenista peruano jugará su primer Grand Slam

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Deportes

Ignacio Buse hace historia y clasifica al US Open 2025: tenista peruano jugará su primer Grand Slam

Defensa de U. Católica minimizó triunfo y clasificación de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "No fueron mejores"

Diego Rebagliati señaló la gran dificultad que ahora tiene Jorge Fossati en Universitario tras duelo con Palmeiras: "Hay jugadores que..."

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota