Edison Flores conforme con empate de Universitario ante Palmeiras, pese a eliminación: "Hay buenas conclusiones"
Tras la eliminación de la U en la Copa Libertadores, Edison Flores agradeció a la hinchada crema y comentó sus expectativas de cara al clásico.
Universitario quedó eliminado de la Copa Libertadores 2025 tras empatar sin goles ante Palmeiras en Sao Paulo en la vuelta de los octavos de final, debido a la goleada 4-0 recibida en la ida. Pese a ello, Edison Flores se queda con lo bueno de la actuación crema y 'pasa la página' para concentrarse en el clásico contra Alianza Lima y el título de la Liga 1.
"No pudimos ganar pero, al final, se invalidó la jugada (...) La verdad, muy buenas conclusiones, después de mucho tiempo no se clasificaba a octavos de final de Copa (Libertadores) y ahora, se pudo dar. Tenemos que mejorar cada año y tenemos que pelear al máximo ahora la Liga 1 para tener nuevamente la opción de jugar Copa", declaró el popular 'Orejas' a Movistar Deportes tras el partido.
Flores también tuvo elogios para los seguidores de Universitario. "Siempre mi agradecimiento a ellos porque están en las malas y ahora creo que demuestran la grandeza que tenemos, como hinchas de la U", expresó.
El mediocampista merengue también habló de sus expectativas de cara al clásico del domingo 24 contra Alianza Lima en el Estadio Monumental. "Es un gran partido para nosotros. Los clásicos son partidos muy difíciles, jugamos de local pero nosotros requerimos de mucha concentración y eficacia para lo que queremos, que es ganar. Estamos al 100%", señaló.
Más declaraciones tras la eliminación de Universitario
Otro jugador que habló tras la eliminación de la U fue el mediocentro ecuatoriano Jairo Vélez. "Desde el punto de vista del resultado, es el mejor, porque venir aquí, a una plaza complicada, y empatar es un buen resultado. Las cosas pasaron así, no era algo que querías y ahora toca mirar hacia adelante, enfocados en el clásico. Siempre es importante jugar y sumar minutos", sostuvo.
José Carabalí, lateral crema y compatriota de Vélez, indicó por su parte: "Llegamos con una sensación muy buena. Creo que en el partido en casa cometimos muchos errores, que nos costó mucho, y hoy dejamos un sensación de que el equipo mejoró en todos sus aspectos. Palmeiras es muy fuerte en su estadio, un 0-0 es muy importante para nosotros, nos llena de confianza".