La selección peruana se alista para jugar la última fecha doble de las Eliminatorias 2026 rumbo a la próxima Copa del Mundo. Pese a las pocas posibilidades que tiene la Bicolor, además de que ya no depende de sí misma, el equipo de todos se medirá primero ante Uruguay y luego ante Paraguay. Uno de los que podría volver a la convocatoria es Álex Valera, quien no viste los colores de la Blanquirroja desde noviembre del 2024.

En una entrevista para 'Denganche', tras el empate ante Palmeiras y la eliminación de Universitario de la Copa Libertadores, Valera fue consultado por este llamado que probablemente tendrá por parte Óscar Ibáñez. Ante esto, el delantero aseguró que ya ha tenido la oportunidad de hablar con el técnico peruano y que aceptará volver si se da la posibilidad.

Álex Valera se refirió a una posible convocatoria en Perú

"Ahorita estoy bien. Hablé con el profe Óscar (Ibáñez) y solo queda esperar la convocatoria, por si se da", contestó Valera, que la última vez que jugó por Perú fue ante Argentina en noviembre del año pasado en esa fecha doble de las Eliminatorias con Chile.

El delantero de Universitario evitó profundizar en el tema y rápidamente se refirió al clásico que tendrá la 'U' este fin de semana ante Alianza Lima por el Torneo Clausura 2025. "Pero ahorita estoy enfocado en el partido del domingo (ante Alianza Lima), lo que venga más adelante se verá más adelante", sentenció.

¿Cuándo saldrá la lista de convocados de Perú?

El estratega Óscar Ibáñez anunciará a los convocados para esta última fecha doble de las clasificatorias el domingo 24 de agosto en horas de la noche. Cabe precisar que los entrenamientos de la Bicolor comenzarán al día siguiente, el lunes 25.