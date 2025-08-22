HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Álex Valera y su firme postura sobre regresar a la selección peruana tras meses de ausencia: "Hablé con Óscar Ibáñez"

El delantero de Universitario confesó si aceptará el llamado de Óscar Ibáñez para esta última fecha doble de la selección peruana en las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

Perú jugará el jueves 4 de septiembre ante Uruguay y el martes 9 ante Paraguay. Foto: composición LR/AFP/captura de 'Denganche'
La selección peruana se alista para jugar la última fecha doble de las Eliminatorias 2026 rumbo a la próxima Copa del Mundo. Pese a las pocas posibilidades que tiene la Bicolor, además de que ya no depende de sí misma, el equipo de todos se medirá primero ante Uruguay y luego ante Paraguay. Uno de los que podría volver a la convocatoria es Álex Valera, quien no viste los colores de la Blanquirroja desde noviembre del 2024.

En una entrevista para 'Denganche', tras el empate ante Palmeiras y la eliminación de Universitario de la Copa Libertadores, Valera fue consultado por este llamado que probablemente tendrá por parte Óscar Ibáñez. Ante esto, el delantero aseguró que ya ha tenido la oportunidad de hablar con el técnico peruano y que aceptará volver si se da la posibilidad.

PUEDES VER: DT de Palmeiras tajante sobre sus jugadores tras empatar con Universitario por la Copa Libertadores: 'El 4-0 hizo que se relajaran'

lr.pe

Álex Valera se refirió a una posible convocatoria en Perú

"Ahorita estoy bien. Hablé con el profe Óscar (Ibáñez) y solo queda esperar la convocatoria, por si se da", contestó Valera, que la última vez que jugó por Perú fue ante Argentina en noviembre del año pasado en esa fecha doble de las Eliminatorias con Chile.

El delantero de Universitario evitó profundizar en el tema y rápidamente se refirió al clásico que tendrá la 'U' este fin de semana ante Alianza Lima por el Torneo Clausura 2025. "Pero ahorita estoy enfocado en el partido del domingo (ante Alianza Lima), lo que venga más adelante se verá más adelante", sentenció.

PUEDES VER: Defensa de Palmeiras revela por qué no 'apretaron' a Universitario en el partido de Copa Libertadores: 'Como teníamos la ventaja…'

lr.pe

¿Cuándo saldrá la lista de convocados de Perú?

El estratega Óscar Ibáñez anunciará a los convocados para esta última fecha doble de las clasificatorias el domingo 24 de agosto en horas de la noche. Cabe precisar que los entrenamientos de la Bicolor comenzarán al día siguiente, el lunes 25.

