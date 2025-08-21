HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

'Puma' Carranza minimiza triunfo de Alianza Lima en Copa Sudamericana: ¿U. Católica ganó el Mundialito de El Porvenir?

El 'Puma' Carranza enciende la polémica antes del 'Clásico' entre Universitario y Alianza Lima, tras ningunear al rival que enfrentó en Sudamericana. Además, comparó a Palmeiras con Universidad Católica.

'Puma' Carranza se burla del rival de Alianza Lima en Sudamericana. Foto: Lr/Tribu TV
'Puma' Carranza se burla del rival de Alianza Lima en Sudamericana. Foto: Lr/Tribu TV

El 'Puma' Carranza, fiel a su estilo, encendió la polémica previo al 'Clásico' de la Liga 1 entre Universitario y Alianza Lima. El ídolo 'crema' no se guardó nada y disparó con todo al ser consultado por la histórica clasificación aliancista en Copa Sudamericana. El bicampeón de la Liga 1 la pasó mal en los octavos de final por Copa Libertadores, pero quiere recuperar su mejor versión en el Torneo Clausura.

El exfutbolista aseguró que el 'Clásico' será el partido más importante de la temporada, ya que la tabla de posiciones luce apretada. Alianza Lima llega con más confianza, tras clasificar a los cuartos de final en Sudamericana. No obstante, el 'Puma' minimizó la gesta aliancista.

Néstor Gorosito y los 5 récords que rompió con Alianza Lima tras histórico triunfo ante 'U' Católica después de 23 años

lr.pe

¿Qué dijo el Puma Carranza sobre la clasificación de Alianza Lima en Copa Sudamericana?

La leyenda de Universitario de Deportes analizó el partido que se viene contra Alianza Lima y soltó un fuerte 'dardo' en el programa Trivu TV. "Jugando como equipo, Palmeiras es el mejor. Es un equipo que tiene jugadores que valen millones. Han jugado el Mundial de clubes, en cambio la U. Católica, ¿el Mundialito de porvenir?", disparó el 'Puma' Carranza en la mesa de comentaristas.

Asimismo, advirtió el picante duelo que se viene. "El clásico es muy distinto. Ahí se van a olvidar del que clasificó, el que no clasificó, ambos se van a sacar la mugre el domingo. El que está mejor, no es el que gana. El clásico es un partido muy aparte. ¿Gorosito qué va a decir? Que hay que ganar porque hemos clasificado. La 'U' va a salir a dar lo mejor", sentenció Carranza en el conocido canal digital.

Defensa de U. Católica minimizó triunfo y clasificación de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "No fueron mejores "

lr.pe

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre la programación del Universitario vs Alianza Lima?

"Nos condicionan innecesariamente a jugar el domingo, es claro que hay una ventaja deportiva que no es para nosotros, jamás pido ventaja, no me gusta que me saquen ventaja. Estamos compitiendo en Copa Libertadores", reveló el técnico de Universitario de Deportes en zona mixta.

Prensa ecuatoriana impactada con figura de Alianza Lima por su nivel ante U. Católica: "Fue una pesadilla para los defensores"


lr.pe

¿Cuándo juega Universitario contra Alianza Lima?

El clásico entre Universitario y Alianza Lima, por la fecha 7 del Torneo Clausura, se jugará el domingo 24 de agosto a las 5.30 en el Estadio Monumental, que se prevé estará lleno con mayoría de hinchas cremas. Sin embargo, aún no hay certeza de que Pedro Aquino sume minutos con la camiseta blanquiazul, pues el mediocampista recién se incorporará a los entrenamientos entre el 20 y 21 de agosto.

