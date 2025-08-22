HOYSuscripcion LR Focus

Mr. Peet pide la descalificación de la U. Chile e Independiente de la Sudamericana tras los incidentes en Avellaneda: ''Se deberían ir los dos''

El reconocido periodista deportivo cree que Alianza Lima debe clasificar a las semifinales de la Copa Sudamericana si la Conmebol decide finalmente descalificar a la Universidad de Chile e Independiente.

Mr. Peet cree que Alianza Lima debe clasificarse a las semifinales de la Copa Sudamericana.
Mr. Peet cree que Alianza Lima debe clasificarse a las semifinales de la Copa Sudamericana. | Foto: composición LR/Entre Bolas

Peter Arévalo Ríos, más conocido como Mr. Peet, brindó una breve entrevista a ‘Entre bolas’ tras su arribo a Lima, luego de permanecer en Quito para presenciar la reciente clasificación de Alianza Lima frente a Universidad Católica de Ecuador. Al referirse a la actualidad del cuadro ‘blanquiazul’, también opinó sobre la resolución pendiente que emitirá la Conmebol respecto a lo ocurrido en Avellaneda entre Universidad de Chile e Independiente.

Al ser consultado al respecto, no dudó en señalar que ambos clubes deben ser descalificados del torneo, lo que significaría una eventual clasificación de Alianza Lima a las semifinales de la competición.

PUEDES VER: Mr Peet muy emocionado agradece a Néstor Gorosito clasificación de Alianza Lima a cuartos de final por Copa Sudamericana: "Nos está llegando al corazón"

lr.pe

La respuesta de Mr. Peet sobre lo acontecido en Avellaneda

En medio de la entrevista, se le preguntó acerca del tema, a lo que el periodista señaló que la Conmebol debe organizar eficientemente y tomar medidas más drásticas ante eventuales sucesos violentos que manchan el nombre del fútbol sudamericano: ''Independientemente de Alianza, yo creo que la Conmebol tiene en sus manos el pretexto perfecto para sentar un precedente histórico. Es la gota que está derramando el vaso, sucedió en el partido entre Peñarol y Racing, en Brasil y ahora no solo está en manos de la Conmebol, porque ya se metió también la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), y la FIFA. Entonces, esto no se va solucionar en estos días. Yo creo que le viene bien (Conmebol) la fecha de eliminatorias y va a aprovechar ese tiempo para juzgar de manera definitiva el caso (en referencia a los incidentes de Avellaneda entre Independencia y U. de Chile)'', respondió.

Para finalizar con su comentario, Mr. Peet fue tajante y dijo lo siguiente sobre una posible descalificación a los clubes implicados: ''Para mí, se deberían ir los dos'', sentenció.

PUEDES VER: Mr. Peet analiza la campaña internacional de Alianza Lima y destaca su capacidad de imponerse en duelos directos: ''Ha superado su quinto mano a mano''

lr.pe

La campaña de Alianza Lima en la Copa Sudamericana

Con respecto a la campaña, Mr. Peet no ocultó su hinchaje y alegría por el histórico año que está teniendo Alianza Lima a nivel internacional: ''Alianza está teniendo una temporada inolvidable, creo que el pueblo aliancista se merecía esto. Estamos con mucha expectativa a lo que suceda en cuartos de final'', declaró.

Asimismo, resaltó las fortalezas del conjunto 'blanquiazul' para afrontar dos torneos internacionales en un año: ''Lo mejor de Alianza es la madurez del equipo. Nos han demostrado a todos que son capaces para manejar la presión en escenarios difíciles'', comentó.

