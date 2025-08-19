HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela
EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     
Deportes

Kevin Serna se luce con golazo en Copa Sudamericana frente América de Cali de Luis Ramos: tercera anotación del extremo

Kevin Serna, exjugador de Alianza Lima, arrancó como titular en Fluminense y logro anotar un golazo en el partido frente a América de Cali en la Copa Sudamericana.

Kevin Serna saco un derechazo que venció al portero del América de Cali en la Copa Sudamericana. Foto: Fluminense
Kevin Serna saco un derechazo que venció al portero del América de Cali en la Copa Sudamericana. Foto: Fluminense

Kevin Serna, exjugador de Alianza Lima, volvió a ser titular en Fluminense y anotó un golazo que abrió el marcador frente a América de Cali, equipo donde milita el peruano Luis Ramos, en un encuentro por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Con este tanto, Serna suma tres goles con el conjunto brasileño.

Tras un buen pelotazo largo de Hércules Pereira, el extremo controló un balón difícil y quedó mano a mano con el defensor rival. Con un gran dribleo logró hacerse el espacio para sacar un derechazo que se coló por el poste derecho del arquero, quien no pudo reaccionar ante la violencia del disparo.

PUEDES VER: Kevin Serna, exfigura de Alianza Lima, revela si selección colombiana lo contactó tras brillar en Sudamericana: "Para eso uno trabaja"

lr.pe

Gol de Kevin Serna que abre el marcador frente al América de Cali de Luis Ramos

¿Cómo quedó el Fluminense contra América de Cali?

El partido correspondiente por los octavos de final de la Copa Sudamericana quedó 2-0 en el partido de vuelta, por lo que el marcador global terminó 4-1 a favor del 'Flu' quien pasa a los cuartos de final del certamen.

PUEDES VER: Jorge Fossati y su categórica opinión sobre fichaje de Pedro Aquino por Alianza Lima: "Me parece que..."

lr.pe

¿Cuántos goles lleva Kevin Serna en el Fluminense?

En lo que va de la temporada, Kevin Serna registra destacadas actuaciones tanto en la Copa Sudamericana como en el Brasileirao. En el torneo continental acumula 7 partidos disputados, con 3 goles, mientras que en la Série A de Brasil suma 15 encuentros, 3 goles, 2 asistencias y 714 minutos en cancha.

Notas relacionadas
Peruano Luis Ramos mostró su fastidio tras ser cambiado por DT en derrota ante Fluminense por la Copa Sudamericana: "Me voy molesto"

Peruano Luis Ramos mostró su fastidio tras ser cambiado por DT en derrota ante Fluminense por la Copa Sudamericana: "Me voy molesto"

LEER MÁS
América de Cali de Luis Ramos perdió 2-1 ante Fluminense por los octavos de final de la Copa Sudamericana

América de Cali de Luis Ramos perdió 2-1 ante Fluminense por los octavos de final de la Copa Sudamericana

LEER MÁS
Kevin Serna rompe su silencio y revela oferta de otro club que no es Alianza Lima: "Está en la mesa"

Kevin Serna rompe su silencio y revela oferta de otro club que no es Alianza Lima: "Está en la mesa"

LEER MÁS
Fixture Liga 1 2025: calendario, fechas y jornadas de los partidos del torneo Apertura y Clausura

Fixture Liga 1 2025: calendario, fechas y jornadas de los partidos del torneo Apertura y Clausura

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. Católica en Ecuador: fecha, hora y canal del partido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima vs U. Católica en Ecuador: fecha, hora y canal del partido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: así va el Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: así va el Torneo Clausura

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sporting Cristal pierde la punta y Universitario se beneficia: así quedaría la tabla del Torneo Clausura con el descenso de Binacional

Sporting Cristal pierde la punta y Universitario se beneficia: así quedaría la tabla del Torneo Clausura con el descenso de Binacional

LEER MÁS
Jorge Fossati y su categórica opinión sobre fichaje de Pedro Aquino por Alianza Lima: "Me parece que..."

Jorge Fossati y su categórica opinión sobre fichaje de Pedro Aquino por Alianza Lima: "Me parece que..."

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. Católica no será transmitido por ESPN: ¿dónde ver desde Perú el partido por Copa Sudamericana?

Alianza Lima vs U. Católica no será transmitido por ESPN: ¿dónde ver desde Perú el partido por Copa Sudamericana?

LEER MÁS
Juan Jayo lanza contundente comparación entre Pedro Aquino y Erick Noriega: "Lo he notado en la selección peruana"

Juan Jayo lanza contundente comparación entre Pedro Aquino y Erick Noriega: "Lo he notado en la selección peruana"

LEER MÁS
Binacional se niega a aceptar su expulsión de la Liga 1 e invoca a la FPF a actuar: "Sentencia judicial no es firme"

Binacional se niega a aceptar su expulsión de la Liga 1 e invoca a la FPF a actuar: "Sentencia judicial no es firme"

LEER MÁS
Clasificados Copa Sudamericana 2025: todos los clubes que jugarán por cuartos de final en el torneo Conmebol

Clasificados Copa Sudamericana 2025: todos los clubes que jugarán por cuartos de final en el torneo Conmebol

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Arequipa: Cuando vuelve el turismo en el Mirador de la Cruz del Cóndor en el Valle del Colca

El producto estrella del Perú que lidera las exportaciones y superó a Chile como principal productor mundial: crece al 122% anual

Censo nacional 2025: población de Arequipa se niega a responder preguntas como muestra de protesta hacia el gobierno de Boluarte

Deportes

Real Madrid se impone frente a Osasuna con gol de Kylian Mbappé y en debut de Franco Mastantuono

Álvaro Barco expone antecedentes del árbitro que dirigirá el Universitario vs Alianza: "En Arequipa fue terriblemente malo"

Jorge Fossati cuestiona la programación del clásico ante Alianza Lima: "Nos condicionan innecesariamente"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Juliana Oxenford sobre pérdida de 1.200 archivos en la JNJ: "Me suena a un nivel de corrupción de mugre"

Comisión de Alejandro Muñante apunta a una persecución política contra fiscales Lava Jato

Marianella Ledesma sobre fallo del TC que blinda a Boluarte: "Es pro crimen, pro impunidad de corrupción"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota