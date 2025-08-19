Kevin Serna saco un derechazo que venció al portero del América de Cali en la Copa Sudamericana. Foto: Fluminense

Kevin Serna, exjugador de Alianza Lima, volvió a ser titular en Fluminense y anotó un golazo que abrió el marcador frente a América de Cali, equipo donde milita el peruano Luis Ramos, en un encuentro por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Con este tanto, Serna suma tres goles con el conjunto brasileño.

Tras un buen pelotazo largo de Hércules Pereira, el extremo controló un balón difícil y quedó mano a mano con el defensor rival. Con un gran dribleo logró hacerse el espacio para sacar un derechazo que se coló por el poste derecho del arquero, quien no pudo reaccionar ante la violencia del disparo.

Gol de Kevin Serna que abre el marcador frente al América de Cali de Luis Ramos

¿Cómo quedó el Fluminense contra América de Cali?

El partido correspondiente por los octavos de final de la Copa Sudamericana quedó 2-0 en el partido de vuelta, por lo que el marcador global terminó 4-1 a favor del 'Flu' quien pasa a los cuartos de final del certamen.

¿Cuántos goles lleva Kevin Serna en el Fluminense?

En lo que va de la temporada, Kevin Serna registra destacadas actuaciones tanto en la Copa Sudamericana como en el Brasileirao. En el torneo continental acumula 7 partidos disputados, con 3 goles, mientras que en la Série A de Brasil suma 15 encuentros, 3 goles, 2 asistencias y 714 minutos en cancha.