América de Cali no pudo de local y perdió 2-1 ante Fluminense por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El 'Flu' estuvo por delante en el marcador en todo el partido y sobre el final el conjunto escarlata encontró el descuento por medio de Cristian Barrios. El peruano Luis Ramos fue titular, una vez más, en la 'Mechita', aunque no pudo ser protagonista.

Tras la derrota, el delantero de la selección peruana aseguró que le hubiera gustado estar más tiempo en el campo, pero respeta la decisión del técnico Gabriel Raimondi.

Luis Ramos se pronunció tras derrota de América de Cali ante Fluminense

"Estábamos perdiendo, me hubiera gustado quedarme un poquito más en el campo, sabía que en cualquier momento podía llegar el gol. En el primer tiempo generamos muchas ocasiones de gol, en el segundo tiempo el rival estaba replegado en su campo y uno como '9' quiere seguir jugando todos los minutos posibles, me voy molesto, pero hay que respetar la decisión del técnico", dijo el atacante, quien fue sustituido al minuto 53 de la etapa complementaria.

Ramos aseguró que se va "triste y apenado" porque, pese a tener el dominio del balón, no lo aprovecharon, mientras que Fluminense, un "equipo de jerarquía", supo ser más eficaz. Además, el delantero se mostró confiazo de revertir el resultado en Brasil en la vuelta.

"Ya está, se perdió y hay que pasar la página. Nos queda un partido más allá y por la forma en que jugamos, estamos convencidos de lo que podemos hacer allá en Brasil. Hay que seguir trabajando, nos falta un segundo tiempo y estoy convencido que este grupo lo va a sacar adelante", manifestó el jugador de Los Diablos Rojos.

¿Cuándo volverá a jugar América de Cali ante Fluminense?

El encuentro de vuelta por el pase a los cuartos de final de la Conmebol Sudamericana está programado para el martes 19 de agosto en el Maracaná a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana y colombiana).