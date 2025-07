El delantero Luis Ramos sorprendió a todos al olvidarse de Universitario de Deportes, tras ser consultado por su futuro. El '9' fue pieza clave para clasificar con América de Cali a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El popular equipo de Colombia venció a Bahía de Brasil con un contundente 2-0 en el Estadio Pascual Guerrero.

Luis Ramos arrancó en la alineación titular con la dorsal '9'. El joven delantero peruano de 25 años colaboró directamente en el primer gol al friccionar con el zaguero central e incomodar al arquero. En varios minutos del partido estuvo activo y presionando a los defensores. De este modo, con la clasificación a octavos de final, solamente le faltó el gol para redondear un buen partido.

¿Luis Ramos quiere jugar en Universitario de Deportes?

Las visitas de Luis Ramos al Estadio Monumental y la buena relación que tiene con el club, previo al Torneo Clausura, hicieron que los hinchas 'cremas' se ilusionen con el delantero de 25 años. Sin embargo, luego del partido ante Bahía, el '9' peruano rompió su silencio y le cerró la puerta a Universitario.

"Habían clubes de Argentina, Perú y de otros países preguntando sobre mi persona, pero la verdad que aquí me siento muy bien, estoy muy orgulloso de jugar en América y clasificar a octavos de final en Copa Sudamericana. Si no puedo hacer goles, hay que luchar y ante Bahía fue uno de esos momentos que me tocó reventar el GPS", enfatizó el goleador de América de Cali.

Luis Ramos contó que Universitario habló con su agente

Hace unas semanas, en una entrevista de L1 Max, Luis Ramos contó que se había acercado a Universitario. Además, dejó en claro que le gustaría volver al fútbol peruano y ser nuevo delantero de la 'U' tanto para la Liga 1 como para los octavos de la Copa Libertadores.

"Sí, obviamente, no es novedad, se comunicaron conmigo, con mi empresario, esperemos que se pueda dar la posibilidad. Feliz porque quién no quisiera jugar en uno de los equipo más grandes del Perú, muy contento por eso", concluyó para las cámaras de L1 Max.