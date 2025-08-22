La llegada de Nolberto Solano a la selección pakistaní ha generado gran expectativa en el país asiático. Por ello, apenas se confirmó su arribo a los ‘Halcones’, los principales directivos lo recibieron con los brazos abiertos, como si se tratara de una estrella de cine. Recientemente, el popular ‘Nobby’ fue condecorado como héroe de culto por la realeza de dicha nación, durante una ceremonia en la Casa del Fútbol, en Lahore.

Como parte de un proyecto que recién comienza, Nolberto Solano conoció personalmente a cada uno de los federativos y habló sobre la planificación de la selección sub-23 y del equipo mayor. A corto plazo, el entrenador peruano deberá afrontar su primer desafío en el país asiático: las eliminatorias de la Copa Asiática AFC Sub-23.

La fiesta condecorativa que involucra a Nolberto Solano

El periodista pakistaní Zeeshan Shafi publicó fotos y videos en los que se ve al ‘Maestrito’ siendo homenajeado por la realeza del país asiático. La velada contó con una gran cantidad de invitados que presenciaron el momento cumbre. En ese contexto, durante la ceremonia, los miembros ejecutivos rodearon a Nolberto Solano para realizarle un ritual especial que, en Pakistán, se practica a las personalidades de talla mundial.

Nolberto Solano ovacionado por la multitud pakistaní

Las imágenes registradas por el reconocido periodista Zeeshan Shafi en su cuenta de X han generado revuelo en el país asiático. En los videos se captaron varios momentos en los que se ve al exasistente de Ricardo Gareca en el centro del escenario. En medio de la celebración, ‘Nobby’ recibió varios obsequios, como un collar, una tiara y una bufanda, que reflejan la alta expectativa que se tiene sobre el ‘Maestrito’.

El compromiso de Solano con Pakistán

Nolberto Solano dejó en claro, durante su primera conferencia de prensa ante medios pakistaníes, que asumir este cargo representa un gran reto personal y profesional. Además, afirmó estar convencido del crecimiento que puede alcanzar a pesar de las adversidades, como la situación precaria del país y la escasa cultura futbolera: "Es una gran responsabilidad y un reto para mí. Entiendo los problemas que enfrenta actualmente el fútbol pakistaní. En los pocos días que he pasado aquí, he visto muchísimo talento. Los jugadores son apasionados y están ansiosos por jugar un fútbol de calidad''. afirmó.

Con respecto al futuro de Pakistán, 'Ñol' dijo lo siguiente: ''Creo firmemente que podemos lograr algo significativo. Existe una oportunidad real de desarrollar el fútbol y elevarlo a un nivel competitivo. Pero debemos ser pacientes. Nuestro enfoque inmediato está en la selección sub-23 y daremos todo lo que podamos. Con trabajo duro, equilibrio y tiempo, podemos construir una base sólida para el futuro", declaró con mucho convencimiento.