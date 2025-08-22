HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     
Deportes

Nolberto Solano recibió trato de la realeza pakistaní y fue homenajeado como héroe de culto en Pakistán

La llegada de Nolberto Solano a la selección pakistaní causa gran expectativa en el país, donde fue recibido como una estrella y condecorado por la realeza.

Nolberto Solano fue condecorado como héroe de culto en Pakistán.
Nolberto Solano fue condecorado como héroe de culto en Pakistán. | Foto: composición LR/X - Zeeshan Shafi

La llegada de Nolberto Solano a la selección pakistaní ha generado gran expectativa en el país asiático. Por ello, apenas se confirmó su arribo a los ‘Halcones’, los principales directivos lo recibieron con los brazos abiertos, como si se tratara de una estrella de cine. Recientemente, el popular ‘Nobby’ fue condecorado como héroe de culto por la realeza de dicha nación, durante una ceremonia en la Casa del Fútbol, en Lahore.

Como parte de un proyecto que recién comienza, Nolberto Solano conoció personalmente a cada uno de los federativos y habló sobre la planificación de la selección sub-23 y del equipo mayor. A corto plazo, el entrenador peruano deberá afrontar su primer desafío en el país asiático: las eliminatorias de la Copa Asiática AFC Sub-23.

PUEDES VER: ¡Bombazo! Nolberto Solano será nuevo DT de Pakistán y lo celebran en el país asiático: "Un avance significativo"

lr.pe

La fiesta condecorativa que involucra a Nolberto Solano

El periodista pakistaní Zeeshan Shafi publicó fotos y videos en los que se ve al ‘Maestrito’ siendo homenajeado por la realeza del país asiático. La velada contó con una gran cantidad de invitados que presenciaron el momento cumbre. En ese contexto, durante la ceremonia, los miembros ejecutivos rodearon a Nolberto Solano para realizarle un ritual especial que, en Pakistán, se practica a las personalidades de talla mundial.

Nolberto Solano ovacionado por la multitud pakistaní

Las imágenes registradas por el reconocido periodista Zeeshan Shafi en su cuenta de X han generado revuelo en el país asiático. En los videos se captaron varios momentos en los que se ve al exasistente de Ricardo Gareca en el centro del escenario. En medio de la celebración, ‘Nobby’ recibió varios obsequios, como un collar, una tiara y una bufanda, que reflejan la alta expectativa que se tiene sobre el ‘Maestrito’.

PUEDES VER: Nolberto Solano apuntó contra la FPF tras mal momento de la selección peruana y dejó inesperado mensaje: "Falta más mano dura"

lr.pe

El compromiso de Solano con Pakistán

Nolberto Solano dejó en claro, durante su primera conferencia de prensa ante medios pakistaníes, que asumir este cargo representa un gran reto personal y profesional. Además, afirmó estar convencido del crecimiento que puede alcanzar a pesar de las adversidades, como la situación precaria del país y la escasa cultura futbolera: "Es una gran responsabilidad y un reto para mí. Entiendo los problemas que enfrenta actualmente el fútbol pakistaní. En los pocos días que he pasado aquí, he visto muchísimo talento. Los jugadores son apasionados y están ansiosos por jugar un fútbol de calidad''. afirmó.

Con respecto al futuro de Pakistán, 'Ñol' dijo lo siguiente: ''Creo firmemente que podemos lograr algo significativo. Existe una oportunidad real de desarrollar el fútbol y elevarlo a un nivel competitivo. Pero debemos ser pacientes. Nuestro enfoque inmediato está en la selección sub-23 y daremos todo lo que podamos. Con trabajo duro, equilibrio y tiempo, podemos construir una base sólida para el futuro", declaró con mucho convencimiento.

Notas relacionadas
Nolberto Solano categórico sobre la realidad del fútbol en Pakistán: "Sus jugadores son amateur"

Nolberto Solano categórico sobre la realidad del fútbol en Pakistán: "Sus jugadores son amateur"

LEER MÁS
La insólita situación de Pakistán, el nuevo desafío de Nolberto Solano: suspendidos por la FIFA y ganaron solo 1 partido en 8 años

La insólita situación de Pakistán, el nuevo desafío de Nolberto Solano: suspendidos por la FIFA y ganaron solo 1 partido en 8 años

LEER MÁS
Nolberto Solano contundente sobre decisión de Ibáñez de no convocar a Christian Cueva: "Muy difícil"

Nolberto Solano contundente sobre decisión de Ibáñez de no convocar a Christian Cueva: "Muy difícil"

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima: fecha, hora y canal del clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025

Universitario vs Alianza Lima: fecha, hora y canal del clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Fixture del Mundial de Vóley Femenino 2025: programación completa de los partidos del torneo en Tailandia

Fixture del Mundial de Vóley Femenino 2025: programación completa de los partidos del torneo en Tailandia

LEER MÁS
Canal de Sporting Cristal vs UTC por la fecha 7 del Torneo Clausura en la Liga 1 2025

Canal de Sporting Cristal vs UTC por la fecha 7 del Torneo Clausura en la Liga 1 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Defensa de U. Católica minimizó triunfo y clasificación de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "No fueron mejores"

Defensa de U. Católica minimizó triunfo y clasificación de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "No fueron mejores"

LEER MÁS
Rodrigo Ureña tajante tras eliminación de la Copa Libertadores: "Universitario compitió en el torneo más importante de Sudamérica"

Rodrigo Ureña tajante tras eliminación de la Copa Libertadores: "Universitario compitió en el torneo más importante de Sudamérica"

LEER MÁS
Atención, Alianza Lima: así resolvió la Conmebol antecedentes similares a la tragedia entre Independiente y U. de Chile

Atención, Alianza Lima: así resolvió la Conmebol antecedentes similares a la tragedia entre Independiente y U. de Chile

LEER MÁS
¿Alianza Lima clasifica directamente a semifinales de Copa Sudamericana tras tragedia en Argentina? Conmebol contempla estas sanciones

¿Alianza Lima clasifica directamente a semifinales de Copa Sudamericana tras tragedia en Argentina? Conmebol contempla estas sanciones

LEER MÁS
Canal confirmado Universitario ante Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Canal confirmado Universitario ante Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

LEER MÁS
Universitario y su emotiva publicación luego de empatar con Palmeiras y quedar eliminado de la Libertadores: "Siempre a..."

Universitario y su emotiva publicación luego de empatar con Palmeiras y quedar eliminado de la Libertadores: "Siempre a..."

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Independiente vs U. de Chile EN VIVO: Conmebol se tomará 5 días para definir el futuro de ambos equipos en la Copa Sudamericana 2025

DEA asegura que Venezuela colabora con las FARC y el ELN de Colombia para enviar drogas a EEUU: “Es un Estado narcoterrorista”

Padre y su hijo de 16 años extorsionaban a empresario en La Libertad: PNP los capturó tras exigir S/5.000

Deportes

Independiente vs U. de Chile EN VIVO: Conmebol se tomará 5 días para definir el futuro de ambos equipos en la Copa Sudamericana 2025

Pedro García estalla en vivo contra Horacio Zimmermann por violencia en el Independiente vs U. de Chile: "Hablas coju****"

Dominicana en el Mundial de Voleibol Femenino 2025: calendario de las Reinas del Caribe, horarios, rivales y dónde ver

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Secretario General de Perú Primero rechaza que Martín Vizcarra sea trasladado al penal de Lurigancho: Su vida estaría en peligro

Poder Judicial: juez Concepción Carhuancho inaplica ley que prescribe delitos de lesa humanidad en caso de policía

Congresista Darwin Espinoza es captado tomando cerveza en partido Alianza Lima vs U. Católica mientras Congreso sesionaba

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota