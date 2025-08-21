Alianza Lima sigue haciendo historia en la Copa Sudamericana, tras derrotar 2-1 a Universidad Católica y clasificar a los cuartos de final. Sin duda, la temporada soñada para Néstor Gorosito por todos los récords que viene rompiendo con el club de La Victoria. Diversos factores se juntaron para marcar este imborrable año aliancista a nivel internacional. Fichajes de garantía, un técnico de experiencia y una idea de juego claro lo han puesto en lo más alto.

El conjunto aliancista empezó con algunas dudas el compromiso ante el cuadro ecuatoriano, pero la claridad de Sergio Peña en la zona de volantes y el olfato de Eryc Castillo sentenciaron la serie en Quito. Los blanquiazules esperan al ganador entre Independiente y 'U' de Chile.

¿Cuáles son los 5 récords que rompió Gorosito con Alianza Lima a nivel internacional?

Gorosito dejará huella en Alianza Lima luego de romper históricos récords que pocos pesaban que lograría. La temporada 2025 será imborrable en para los aliancistas en Copa Libertadores y Copa Sudamericana. De este modo, llega motivado al 'Clásico' ante la Universitario.

Alianza acumulará 18 partidos internacionales en una sola temporada. Récord absoluto en el fútbol peruano.

Suma siete triunfos internacionales en una sola temporada, logrando un récord en Alianza Lima.

Registra cinco 'mata mata' ganados de manera consecutiva. Récord histórico para el fútbol peruano.

Ha clasificado a Alianza Lima cuartos de final de un torneo Conmebol después de 23 años.

Hizo que Alianza Lima gane por primera vez en tierras ecuatorianas en toda la historia de torneos Conmebol.

Miguel Trauco celebra con hinchas de Alianza clasificación a cuartos de Sudamericana

El popular 'Genio' fue captando saltando junto a Hernán Barcos, Richi Lagos y Ángelo Campos mientras desde las gradas entonaban una tradicional arenga contra su clásico rival Universitario. "El que no salta, una gallina...", se escucha en el video difundido en redes sociales, que causo mucha polémica entre los aficionados.

¿Cuándo es el clásico Alianza Lima vs Universitario?

El clásico entre Alianza Lima y Universitario, correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1, se jugará este domingo 24 de agosto. Ambas escuadras se enfrentarán en el Estadio Monumental de Ate, a partir de las 5.30 p. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo de la señal de GOLPERÚ.