Independiente vs U. de Chile EN VIVO: Conmebol define próximo rival de Alianza Lima en la Copa Sudamericana 2025 tras tragedia en Argentina

Los incidentes en el complejo deportivo de Buenos Aires comenzaron poco antes de que se reanudara el partido, lo que provocó un retraso en el inicio del segundo tiempo. Los hechos ocurrieron en la tribuna sur alta, donde simpatizantes de la U. de Chile ingresaron a un cuarto de limpieza, causaron destrozos en los baños, arrancaron butacas y las utilizaron como proyectiles.

Tras varios intentos y ante la ausencia de condiciones de seguridad, se decidió hacer una pausa de veinte minutos. Durante ese tiempo, los referentes de la ‘U’ intentaban calmar a sus hinchas desde el campo con gestos, pidiéndoles que cesaran los disturbios. Sin embargo, lejos de calmarse, el panorama se volvió aún más tenso cuando, en las afueras del estadio, comenzaron a oírse explosiones.