HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
Deportes

Independiente vs U. de Chile EN VIVO: Conmebol define próximo rival de Alianza Lima en la Copa Sudamericana 2025 tras tragedia en Argentina

Momentos de terror se vivieron en el estadio Libertadores de América durante el partido entre Independiente vs U. de Chile. Conmebol definirá qué pasará con ambos equipos en la Copa Sudamericana 2025.

Independiente vs U. de Chile fue suspendido por Conmebol. Foto: AFP
Independiente vs U. de Chile fue suspendido por Conmebol. Foto: AFP

Lamentable. El partido entre Independiente vs U. de Chile por los octavos de la Copa Sudamericana 2025 pasó del plano netamente deportivo. Durante el minuto 48, el encuentro fue detenido por el árbitro Gustavo Tejera por el enfrentamiento entre las barras del equipo argentino y chileno en las tribunas del estadio Libertadores de América. A pesar de que se intentó reanudar, las peleas no cesaron y se agravó aún más cuando se escuchó detonaciones en los exteriores del recinto. Lo que debía ser un espectáculo futbolístico terminó en un tragedia con hinchas heridos, detenidos y otros luchando por su vida. Minutos después, la Conmebol comunicó que el compromiso quedaba cancelado y determinará qué iba a pasar con ambos conjuntos de cara a la próxima instancia del certamen, en donde espera Alianza Lima.

Independiente vs U. de Chile EN VIVO

08:39
21/8/2025

Hinchas de U. de Chile acorralados

En medio de ese clima, un grupo disidente de la barra de Independiente ingresó a la tribuna destinada a los visitantes, lo que agravó aún más los actos de violencia. La situación fue estremecedora: los hinchas chilenos fueron acorralados, golpeados con extrema brutalidad y despojados de sus objetos personales. Algunos quedaron tirados en los asientos, cubiertos de sangre, y uno de ellos incluso cayó desde lo alto de la tribuna mientras huía de sus atacantes.

08:38
21/8/2025

Catástrofe en el Independiente vs U. de Chile

Los incidentes en el complejo deportivo de Buenos Aires comenzaron poco antes de que se reanudara el partido, lo que provocó un retraso en el inicio del segundo tiempo. Los hechos ocurrieron en la tribuna sur alta, donde simpatizantes de la U. de Chile ingresaron a un cuarto de limpieza, causaron destrozos en los baños, arrancaron butacas y las utilizaron como proyectiles.

Tras varios intentos y ante la ausencia de condiciones de seguridad, se decidió hacer una pausa de veinte minutos. Durante ese tiempo, los referentes de la ‘U’ intentaban calmar a sus hinchas desde el campo con gestos, pidiéndoles que cesaran los disturbios. Sin embargo, lejos de calmarse, el panorama se volvió aún más tenso cuando, en las afueras del estadio, comenzaron a oírse explosiones. 

Notas relacionadas
Cancelan U. de Chile vs. Independiente por fuertes enfrentamientos en las tribunas: reportan varios heridos e hinchas detenidos

Cancelan U. de Chile vs. Independiente por fuertes enfrentamientos en las tribunas: reportan varios heridos e hinchas detenidos

LEER MÁS
Erick Noriega causa furor en hinchas de River Plate e Independiente tras partidazo de Alianza Lima ante Sao Paulo: “Es la apuesta a buscar”

Erick Noriega causa furor en hinchas de River Plate e Independiente tras partidazo de Alianza Lima ante Sao Paulo: “Es la apuesta a buscar”

LEER MÁS
Olimpia vs Independiente fue suspendido: partido amistoso por Serie Río de La Plata no se jugará

Olimpia vs Independiente fue suspendido: partido amistoso por Serie Río de La Plata no se jugará

LEER MÁS
Cienciano vs Bolívar EN VIVO HOY desde Cusco

Cienciano vs Bolívar EN VIVO HOY desde Cusco

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. Católica no será transmitido por ESPN: ¿dónde ver desde Perú el partido por Copa Sudamericana?

Alianza Lima vs U. Católica no será transmitido por ESPN: ¿dónde ver desde Perú el partido por Copa Sudamericana?

LEER MÁS
Sporting Cristal pierde la punta y Universitario se beneficia: así quedaría la tabla del Torneo Clausura con el descenso de Binacional

Sporting Cristal pierde la punta y Universitario se beneficia: así quedaría la tabla del Torneo Clausura con el descenso de Binacional

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El millonario premio que ganó Alianza Lima tras eliminar a la U. Católica de Ecuador y clasificar a cuartos de final de Copa Sudamericana

El millonario premio que ganó Alianza Lima tras eliminar a la U. Católica de Ecuador y clasificar a cuartos de final de Copa Sudamericana

LEER MÁS
Cancelan U. de Chile vs. Independiente por fuertes enfrentamientos en las tribunas: reportan varios heridos e hinchas detenidos

Cancelan U. de Chile vs. Independiente por fuertes enfrentamientos en las tribunas: reportan varios heridos e hinchas detenidos

LEER MÁS
Jorge Fossati saca cara por Universitario previo a la revancha contra Palmeiras: "El único peruano en Copa Libertadores"

Jorge Fossati saca cara por Universitario previo a la revancha contra Palmeiras: "El único peruano en Copa Libertadores"

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. Católica no será transmitido por ESPN: ¿dónde ver desde Perú el partido por Copa Sudamericana?

Alianza Lima vs U. Católica no será transmitido por ESPN: ¿dónde ver desde Perú el partido por Copa Sudamericana?

LEER MÁS
Clasificados Copa Sudamericana 2025: con Alianza Lima, los clubes que jugarán los cuartos de final

Clasificados Copa Sudamericana 2025: con Alianza Lima, los clubes que jugarán los cuartos de final

LEER MÁS
Fleischman pide que Alianza Lima pase semifinales de Sudamericana tras desastre en U. de Chile vs Independiente: "Inaceptable"

Fleischman pide que Alianza Lima pase semifinales de Sudamericana tras desastre en U. de Chile vs Independiente: "Inaceptable"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Beto Ortiz queda desconcertado tras episodios de agresión de Greissy Ortega por parte de Ítalo Villaseca en 'El valor de la verdad'

Mary Moncada, mujer que fue ampayada con Christian Domínguez en un auto, reaparece y le manda mensaje a Karla Tarazona: "Nunca va a cambiar"

"No ha dado señales de vida": familia denuncia que francés desaparecido estaría arrestado en Venezuela "sin motivo" por casi 2 meses

Deportes

Cienciano vs Bolívar EN VIVO por Copa Sudamericana 2025: hora y posibles alineaciones del juego en Cusco

Dónde ver Alianza Lima vs U. Católica HOY por Copa Sudamericana: hora y canal del partido por los octavos de final

Alianza Lima vs U. Católica no será transmitido por ESPN: ¿dónde ver desde Perú el partido por Copa Sudamericana?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

FAME adjudica a empresa inhabilitada la compra de 3,163 chalecos antibalas para la Policía

¡Cerca de S/35.000 mensuales!: Comisión de Constitución plantea que diputados y senadores ganen como un juez supremo

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y lanza indirecta a Rafael López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota