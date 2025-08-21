Independiente vs U. de Chile EN VIVO: Conmebol define próximo rival de Alianza Lima en la Copa Sudamericana 2025 tras tragedia en Argentina
Momentos de terror se vivieron en el estadio Libertadores de América durante el partido entre Independiente vs U. de Chile. Conmebol definirá qué pasará con ambos equipos en la Copa Sudamericana 2025.
Lamentable. El partido entre Independiente vs U. de Chile por los octavos de la Copa Sudamericana 2025 pasó del plano netamente deportivo. Durante el minuto 48, el encuentro fue detenido por el árbitro Gustavo Tejera por el enfrentamiento entre las barras del equipo argentino y chileno en las tribunas del estadio Libertadores de América. A pesar de que se intentó reanudar, las peleas no cesaron y se agravó aún más cuando se escuchó detonaciones en los exteriores del recinto. Lo que debía ser un espectáculo futbolístico terminó en un tragedia con hinchas heridos, detenidos y otros luchando por su vida. Minutos después, la Conmebol comunicó que el compromiso quedaba cancelado y determinará qué iba a pasar con ambos conjuntos de cara a la próxima instancia del certamen, en donde espera Alianza Lima.
Independiente vs U. de Chile EN VIVO
Hinchas de U. de Chile acorralados
En medio de ese clima, un grupo disidente de la barra de Independiente ingresó a la tribuna destinada a los visitantes, lo que agravó aún más los actos de violencia. La situación fue estremecedora: los hinchas chilenos fueron acorralados, golpeados con extrema brutalidad y despojados de sus objetos personales. Algunos quedaron tirados en los asientos, cubiertos de sangre, y uno de ellos incluso cayó desde lo alto de la tribuna mientras huía de sus atacantes.
Catástrofe en el Independiente vs U. de Chile
Los incidentes en el complejo deportivo de Buenos Aires comenzaron poco antes de que se reanudara el partido, lo que provocó un retraso en el inicio del segundo tiempo. Los hechos ocurrieron en la tribuna sur alta, donde simpatizantes de la U. de Chile ingresaron a un cuarto de limpieza, causaron destrozos en los baños, arrancaron butacas y las utilizaron como proyectiles.
Tras varios intentos y ante la ausencia de condiciones de seguridad, se decidió hacer una pausa de veinte minutos. Durante ese tiempo, los referentes de la ‘U’ intentaban calmar a sus hinchas desde el campo con gestos, pidiéndoles que cesaran los disturbios. Sin embargo, lejos de calmarse, el panorama se volvió aún más tenso cuando, en las afueras del estadio, comenzaron a oírse explosiones.