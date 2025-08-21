HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Defensa de U. Católica minimizó triunfo y clasificación de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "No fueron mejores "

El defensa Daykol Romero criticó la actuación de Alianza Lima, destacando que su equipo dominó la posesión, pero finalmente no logró ser contundente en el marcador. La próxima fase aún no tiene rival definido.

Defensa de U. Católica considera que Alianza Lima no fue superior. Foto: Conmebol
Defensa de U. Católica considera que Alianza Lima no fue superior. Foto: Conmebol

Alianza Lima logró una histórica clasificación en Quito, tras derrotar 2-1 a Universidad Católica por los octavos de final en Copa Sudamericana. El excampeón de la Liga 1 empezó con algunas dudas e incluso el elenco ecuatoriano sorprendió con un golazo, pero los aliancistas mantuvieron la calma y remontaron el duelo. Los extremos Kevin Quevedo y Eryc Castillo fueron claves con dos golazos en momentos claves.

Los dirigidos por Néstor Gorosito luego del empate manejaron la ventaja en el global con la claridad de Sergio Peña para asistir y la seguridad de Viscarra en el arco. Sin embargo, el defensa Daykol Romero comentó que el resultado no fue justo por el bajo nivel mostrado de Alianza Lima. Los locales registraron 70% de posesión de balón ante el 30% de la visita.

PUEDES VER: Alianza Lima vs U. Católica no será transmitido por ESPN: ¿dónde ver desde Perú el partido por Copa Sudamericana?

lr.pe

¿Qué dijo el defensor de Universidad Católica sobre Alianza Lima?

Daykol Romero se mostró incómodo por el histórico resultado. "La jerarquía y experiencia te da eso, te da saber manejar los tiempos, saben en que momento golpear o acelerar. Siento yo que no fueron mejores que nosotros. Solamente supieron golpear en el momento que tenían que golpear y nosotros no fuimos contundentes ni aquí, ni allá. Eso fue lo que definió la serie", enfatizó el joven defensa de 24 años.

"Estamos muy tristes en verdad, pero si no nos reponemos vamos a pelear el descenso. Esto es fútbol y tenemos que dar vuelta a la página rápido porque el domingo en la liga tenemos otra final y queremos meter otro hexagonal", reveló el futbolista en zona mixta.

PUEDES VER: HOY Universitario vs Palmeiras EN VIVO por Copa Libertadores 2025: hora y en qué canal ver el partido por los octavos de final

lr.pe

Hernán Barcos revela la clave del éxito de Alianza

El delantero destacó la felicidad que se vive en el plantel, además del esfuerzo realizado para conseguir estos importantes triunfos. “Muy feliz por todo. Creo que venimos haciendo un trabajo muy bueno, tenemos una unión de grupo espectacular y se ve en el campo. Pudimos obtener una victoria y clasificación importantísima”, comentó Barcos.

Asimismo, explicó el motivo por el cual el equipo viene logrando una destacada gesta en la Copa Sudamericana. “Hay grupo, hay una unión de grupo espectacular. No hay ego, no hay vanidades. Hay trabajo, humildad y al que le toca jugar da lo mejor. Eso no se ve en cualquier grupo”, afirmó el argentino.

PUEDES VER: El millonario premio que ganó Alianza Lima tras eliminar a la U. Católica de Ecuador y clasificar a cuartos de final de Copa Sudamericana

lr.pe

¿Quién será el próximo rival de Alianza en la Sudamericana?

De momento, no hay un ganador entre Universidad de Chile e Independiente, debido a que durante el partido se produjeron serios disturbios entre hinchas de ambas escuadras, lo que obligó a suspender el encuentro. La Conmebol informó que el compromiso quedaba cancelado y que evaluará lo que sucederá con ambos equipos de cara a la próxima instancia del certamen, en la que espera Alianza Lima.



