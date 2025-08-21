La autoridad del fútbol sudamericano, la Conmebol, tomó la drástica decisión de cancelar el partido entre Independiente y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana, tras los gravísimos incidentes ocurridos en el estadio Libertadores de América. La violencia desatada en las tribunas impidió continuar el cotejo, y el caso fue inmediatamente remitido a los Órganos Judiciales de la entidad para su resolución. Por el momento, no se ha emitido un fallo y Alianza Lima espera por conocer a su próximo rival.

Este escenario recuerda episodios previos de violencia extrema en competiciones sudamericanas, en los cuales también se aplicaron sanciones ejemplares. Casos como el de Tigre en la Copa Sudamericana, Boca Juniors por el incidente del gas pimienta, o el enfrentamiento Cobreloa–Olimpia, sirven como referencia sobre cómo podría proceder la Conmebol en esta ocasión.

Conmebol y sus resoluciones previas sobre casos de violencia en estadios

En 2015, el histórico “Superclásico” entre Boca Juniors y River Plate por los octavos de final de la Libertadores fue suspendido luego de que jugadores de River fueran agredidos con gas pimienta al salir del túnel.

La Conmebol no solo dio por finalizado el encuentro, sino que descalificó a Boca y le impuso una fuerte sanción económica, además de clausurar parcialmente su estadio. Este precedente podría influir directamente en la determinación que se tome respecto al duelo entre Independiente y la U.

En 2002, el enfrentamiento entre Cobreloa y Olimpia por los octavos de final fue interrumpido luego de que el árbitro, Ángel Sánchez, fuera alcanzado por una moneda lanzada desde la tribuna. Como consecuencia, la Conmebol otorgó la victoria por 2-0 al equipo paraguayo, que más adelante terminaría coronándose campeón del torneo.

La final de la Copa Sudamericana 2012 no estuvo exenta de controversia. Tigre, que caía 2-0 frente a San Pablo, se negó a jugar el segundo tiempo tras denunciar que fueron atacados por personal de seguridad privada en los vestuarios del estadio Morumbí. Ante esta situación, la Conmebol declaró campeón al conjunto brasileño debido al retiro de su oponente y aplicó sanciones económicas a ambas instituciones.

¿Cuándo se conocerá el fallo de Conmebol tras incidentes en el Independiente vs U. de Chile?

En principio, se creía que la Conmebol iba a emitir un comunicado este jueves 21 de agosto por la tarde. No obstante, varios periodistas internacionales aseguraron que el fallo de la institución tomará su tiempo, puesto que recibirán los descargos de ambos clubes involucrados.

"La resolución de Independiente - U de Chile va a tardar varios días en salir. Tienen que escuchar los descargos de ambos equipos", informó el periodista argentino Gastón Edul.