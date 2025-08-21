HOYSuscripcion LR Focus

INEI exige a censistas que paguen por las tablets si se las roban     INEI exige a censistas que paguen por las tablets si se las roban     INEI exige a censistas que paguen por las tablets si se las roban     
Fútbol Peruano

Hernán Barcos revela la clave de Alianza Lima para ganar partidos decisivos en la Copa Sudamericana: "No se ve en cualquier grupo"

Alianza Lima hizo historia al vencer 2-1 a Universidad Católica de Chile y avanzar a cuartos de final de la Copa Sudamericana, con un global de 4-1.

Hernán Barcos habló sobre la victoria de Alianza Lima en Copa Sudamericana. Foto: difusión
Hernán Barcos habló sobre la victoria de Alianza Lima en Copa Sudamericana. Foto: difusión

Alianza Lima sigue haciendo historia en la Copa Sudamericana tras vencer 2-1 (4-1 en el global) a Universidad Católica de Chile, en un partido correspondiente a los octavos de final del certamen. Tras este triunfo, tanto hinchas como jugadores blanquiazules mantienen la esperanza de llegar a ser campeones de este torneo internacional.

Uno de los referentes del equipo, Hernán Barcos, se pronunció sobre el trabajo que vienen realizando. Además, reveló la clave del éxito íntimo en el certamen y aseguró que “no hay techo” en este torneo, pues esperan llegar a lo más alto.

PUEDES VER: El millonario premio que ganó Alianza Lima tras eliminar a la U. Católica de Ecuador y clasificar a cuartos de final de Copa Sudamericana

lr.pe

Hernán Barcos revela la clave del éxito de Alianza

El delantero destacó la felicidad que se vive en el plantel, además del esfuerzo realizado para conseguir estos importantes triunfos. “Muy feliz por todo. Creo que venimos haciendo un trabajo muy bueno, tenemos una unión de grupo espectacular y se ve en el campo. Pudimos obtener una victoria y clasificación importantísima”, comentó Barcos.

Asimismo, explicó el motivo por el cual el equipo viene logrando una destacada gesta en la Copa Sudamericana. “Hay grupo, hay una unión de grupo espectacular. No hay ego, no hay vanidades. Hay trabajo, humildad y al que le toca jugar da lo mejor. Eso no se ve en cualquier grupo”, afirmó el argentino.

“No hay techo. Nos ilusionamos nosotros y la gente”, agregó.

PUEDES VER: Independiente vs U. de Chile EN VIVO: Conmebol define próximo rival de Alianza Lima en la Copa Sudamericana 2025 tras tragedia en Argentina

lr.pe

¿Quién será el próximo rival de Alianza en la Sudamericana?

De momento, no hay un ganador entre Universidad de Chile e Independiente, debido a que durante el partido se produjeron serios disturbios entre hinchas de ambas escuadras, lo que obligó a suspender el encuentro. La Conmebol informó que el compromiso quedaba cancelado y que evaluará lo que sucederá con ambos equipos de cara a la próxima instancia del certamen, en la que espera Alianza Lima.

