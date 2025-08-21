Congresista Darwin Espinoza es captado tomando cerveza en partido Alianza Lima vs U. Católica mientras Congreso sesionaba

¿Más hincha que congresista? El integrante de la bancada de Podemos Perú, Darwin Espinoza, fue captado durante el partido de los octavos de final de la Copa Sudamericana, entre Alianza Lima y Universidad Católica, tomando un vaso de cerveza y fumando, mientras que en Pleno del Parlamento sesionaba el último 20 de agosto y se proponía en los senadores y diputados ganen cerca de S/57.000 desde el próximo año.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Este diario pudo conocer que el parlamentario solicitó licencia para ausentarse de sus funciones en el Congreso, mientras era filmado por los hinchas blanquiazules cantando los himnos del equipo victoriano en el Estadio Atahualpa en Ecuador.

PUEDES VER: Martín Vizcarra: INPE confirma que expresidente pasará a otro penal y descarta injerencia de Dina Boluarte

En tanto, desde el Parlamento, en medio de la algarabía del partido de Copa Sudamericana y la celebraciones de Espinoza, se aprobó con 82 votos a favor que los congresistas puedan realizar campaña política durante la semana de representación, sin ser sancionados por infringir la neutralidad política a pocos meses de realizarse las Elecciones Generales 2026.

Por otro lado, el expresidente de la Comisión de Ética, Alex Paredes, señaló que su colega puede ser investigado por la imagen que dio al ausentarse de sus funciones para asistir al partido de fútbol.