HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Política

Congresista Darwin Espinoza es captado tomando cerveza en partido Alianza Lima vs U. Católica mientras Congreso sesionaba

El legislador de Podemos Perú solicitó licencia al Congreso para ausentarse de sus funciones. Sin embargo, también fue captado fumando en el estadio Atahualpa mientras Alianza Lima disputaba los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Darwin Espinoza es captado en el estadio Atahualpa en Ecuador. Foto: Composición/LR
Darwin Espinoza es captado en el estadio Atahualpa en Ecuador. Foto: Composición/LR

¿Más hincha que congresista? El integrante de la bancada de Podemos Perú, Darwin Espinoza, fue captado durante el partido de los octavos de final de la Copa Sudamericana, entre Alianza Lima y Universidad Católica, tomando un vaso de cerveza y fumando, mientras que en Pleno del Parlamento sesionaba el último 20 de agosto y se proponía en los senadores y diputados ganen cerca de S/57.000 desde el próximo año.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Este diario pudo conocer que el parlamentario solicitó licencia para ausentarse de sus funciones en el Congreso, mientras era filmado por los hinchas blanquiazules cantando los himnos del equipo victoriano en el Estadio Atahualpa en Ecuador.

PUEDES VER: Martín Vizcarra: INPE confirma que expresidente pasará a otro penal y descarta injerencia de Dina Boluarte

lr.pe

En tanto, desde el Parlamento, en medio de la algarabía del partido de Copa Sudamericana y la celebraciones de Espinoza, se aprobó con 82 votos a favor que los congresistas puedan realizar campaña política durante la semana de representación, sin ser sancionados por infringir la neutralidad política a pocos meses de realizarse las Elecciones Generales 2026.

Por otro lado, el expresidente de la Comisión de Ética, Alex Paredes, señaló que su colega puede ser investigado por la imagen que dio al ausentarse de sus funciones para asistir al partido de fútbol.

PUEDES VER: ¡Protección a la investidura presidencia!: Magistrados del TC se excusan de fallo a favor de Dina Boluarte

lr.pe
Notas relacionadas
¡Cerca de S/57.000 mensuales!: Comisión de Constitución plantea que diputados y senadores ganen como un juez supremo

¡Cerca de S/57.000 mensuales!: Comisión de Constitución plantea que diputados y senadores ganen como un juez supremo

LEER MÁS
Congreso: aprueban que parlamentarios puedan realizar campaña política en semana de representación

Congreso: aprueban que parlamentarios puedan realizar campaña política en semana de representación

LEER MÁS
Congresista que promovió la ilegalización del aborto terapéutico en menores de edad es elegida presidenta de la Comisión de Mujer

Congresista que promovió la ilegalización del aborto terapéutico en menores de edad es elegida presidenta de la Comisión de Mujer

LEER MÁS
Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡Cerca de S/57.000 mensuales!: Comisión de Constitución plantea que diputados y senadores ganen como un juez supremo

¡Cerca de S/57.000 mensuales!: Comisión de Constitución plantea que diputados y senadores ganen como un juez supremo

LEER MÁS
Mininter rechaza a FAME y hará su propia compra de chalecos antibalas

Mininter rechaza a FAME y hará su propia compra de chalecos antibalas

LEER MÁS
Martín Vizcarra cumplirá prisión preventiva en el penal de Lurigancho: INPE anuló resolución que dispuso su ingreso a Barbadillo

Martín Vizcarra cumplirá prisión preventiva en el penal de Lurigancho: INPE anuló resolución que dispuso su ingreso a Barbadillo

LEER MÁS
Magistrado del TC tras fallo a favor de Boluarte admite que Congreso se equivocó con Castillo: se debió proteger la investidura

Magistrado del TC tras fallo a favor de Boluarte admite que Congreso se equivocó con Castillo: se debió proteger la investidura

LEER MÁS
Carga de dinamita que destruyó viviendas en Trujillo llegó de Pataz

Carga de dinamita que destruyó viviendas en Trujillo llegó de Pataz

LEER MÁS
Trujillo: capturan a presunto terrorista de 85 años por delitos cometidos hace más de tres décadas ligados a Sendero Luminoso

Trujillo: capturan a presunto terrorista de 85 años por delitos cometidos hace más de tres décadas ligados a Sendero Luminoso

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mary Moncada, mujer que fue ampayada con Christian Domínguez en un auto, reaparece y le manda mensaje a Karla Tarazona: "Nunca va a cambiar"

"No ha dado señales de vida": familia denuncia que francés desaparecido estaría arrestado en Venezuela "sin motivo" por casi 2 meses

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 20 de agosto, según Jhan Sandoval

Política

FAME adjudica a empresa inhabilitada la compra de 3,163 chalecos antibalas para la Policía

¡Cerca de S/35.000 mensuales!: Comisión de Constitución plantea que diputados y senadores ganen como un juez supremo

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y lanza indirecta a Rafael López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

FAME adjudica a empresa inhabilitada la compra de 3,163 chalecos antibalas para la Policía

¡Cerca de S/35.000 mensuales!: Comisión de Constitución plantea que diputados y senadores ganen como un juez supremo

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y lanza indirecta a Rafael López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota