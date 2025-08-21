Triunfo en las alturas. Alianza Lima logró la hazaña este miércoles 20 de agosto al vencer 2-1 ante U. Católica de Ecuador en Quito, por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, consiguiendo el pase a cuartos del torneo internacional. El equipo blanquiazul ahora espera la decisión de Conmebol para conocer a su próximo rival.

Tras el encuentro, Néstor Gorosito se pronunció sobre el triunfo en conferencia de prensa, mostrándose satisfecho por el trabajo colectivo de su equipo, que remontó tras el gol sorpresivo de Azarias Londoño en el primer tiempo.

Gorosito apunta al título

El DT no desaprovechó el momento para resaltar su ambición de levantar la copa en el certamen y recordó la importancia de salir campeón en un club que tuvo entre sus filas figuras importantes del futbol peruano.

"El objetivo es salir campeón por este club, su escudo y con esta historia. Acá jugaron Cubillas y Cueto. No puedes pretender otra cosa. Después, la realidad nos marcará si nos dio el cuero o no, pero yo quiero salir campeón. Desde que llegamos, se lo dijimos a los chicos", sostuvo el estratega.

Asimismo, ‘Pipo’ recalcó el respeto hacia los posibles rivales, pero insistió en que la ilusión del plantel es grande. "El máximo respeto con todos los que nos toque, pero nuestra ilusión es máxima. Después, la realidad nos marcará si nos dio o no. Nosotros apostamos a ganador siempre", sentenció.

Agradece a la hinchada

Finalmente, Gorosito destacó la presencia masiva del público íntimo en el torneo internacional, especialmente en los viajes largos para alentar al equipo en el extranjero.

"Me conmueve lo de la gente. Impresionante la cantidad de gente nuestra que vino viajando de 30 a 40 horas en micro. Nos llena de orgullo los jugadores que tenemos y la verdad que, a donde vamos, nos sentimos locales, así que estoy muy agradecido con toda la gente", añadió.

¿Cómo se definirá al rival de Alianza Lima en Copa Sudamericana?

Si bien en el reglamento de la competición se establece que si el partido fue suspendido por "razones externas (fuerza mayor)". Se espera un comunicado de la Conmebol, quien tiene la potestad de tomar las medidas correspondientes ante lo sucedido.

En ese sentido, la Universidad de Chile publicó un comunicado en el que informó las disposiciones que adoptó la entidad. "El partido fue cancelado (no se reanudará) por CONMEBOL por la falta de garantías de seguridad. La resolución del partido y la llave de octavos de final será comunicada por la propia CONMEBOL", indicaron en sus redes sociales.