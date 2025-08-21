HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     
Deportes

Gorosito desafiante tras clasificación de Alianza Lima en la Copa Sudamericana: "Apostamos a ganador siempre"

Tras el triunfo de 2-1 frente a U. Católica de Ecuador, 'Pipo' resaltó la ambición de su plantel y espera la decisión de Conmebol para conocer al rival en cuartos de final.

El DT de Alianza Lima se pronunció tras clasificación en la Copa Sudamericana. Foto: Composición LR
El DT de Alianza Lima se pronunció tras clasificación en la Copa Sudamericana. Foto: Composición LR

Triunfo en las alturas. Alianza Lima logró la hazaña este miércoles 20 de agosto al vencer 2-1 ante U. Católica de Ecuador en Quito, por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, consiguiendo el pase a cuartos del torneo internacional. El equipo blanquiazul ahora espera la decisión de Conmebol para conocer a su próximo rival.

Tras el encuentro, Néstor Gorosito se pronunció sobre el triunfo en conferencia de prensa, mostrándose satisfecho por el trabajo colectivo de su equipo, que remontó tras el gol sorpresivo de Azarias Londoño en el primer tiempo.

PUEDES VER Periodista argentino lanza contundente crítica contra Néstor Gorosito y genera polémica en redes: ''La peor persona que conocí en el mundo fútbol''

lr.pe

Gorosito apunta al título

El DT no desaprovechó el momento para resaltar su ambición de levantar la copa en el certamen y recordó la importancia de salir campeón en un club que tuvo entre sus filas figuras importantes del futbol peruano.

"El objetivo es salir campeón por este club, su escudo y con esta historia. Acá jugaron Cubillas y Cueto. No puedes pretender otra cosa. Después, la realidad nos marcará si nos dio el cuero o no, pero yo quiero salir campeón. Desde que llegamos, se lo dijimos a los chicos", sostuvo el estratega.

PUEDES VER ¡Cierren todo! Kevin Quevedo anota espectacular golazo al ángulo ante U. Católica y Alianza Lima se mete en cuartos de Copa Sudamericana

lr.pe

Asimismo, ‘Pipo’ recalcó el respeto hacia los posibles rivales, pero insistió en que la ilusión del plantel es grande. "El máximo respeto con todos los que nos toque, pero nuestra ilusión es máxima. Después, la realidad nos marcará si nos dio o no. Nosotros apostamos a ganador siempre", sentenció.

Agradece a la hinchada

Finalmente, Gorosito destacó la presencia masiva del público íntimo en el torneo internacional, especialmente en los viajes largos para alentar al equipo en el extranjero.

"Me conmueve lo de la gente. Impresionante la cantidad de gente nuestra que vino viajando de 30 a 40 horas en micro. Nos llena de orgullo los jugadores que tenemos y la verdad que, a donde vamos, nos sentimos locales, así que estoy muy agradecido con toda la gente", añadió.

¿Cómo se definirá al rival de Alianza Lima en Copa Sudamericana?

Si bien en el reglamento de la competición se establece que si el partido fue suspendido por "razones externas (fuerza mayor)". Se espera un comunicado de la Conmebol, quien tiene la potestad de tomar las medidas correspondientes ante lo sucedido.

En ese sentido, la Universidad de Chile publicó un comunicado en el que informó las disposiciones que adoptó la entidad. "El partido fue cancelado (no se reanudará) por CONMEBOL por la falta de garantías de seguridad. La resolución del partido y la llave de octavos de final será comunicada por la propia CONMEBOL", indicaron en sus redes sociales.

Notas relacionadas
'Chorri' Palacios se sinceró sobre llegada de Pedro Aquino a Alianza Lima y no a Sporting Cristal: "Lamentablemente, a veces..."

'Chorri' Palacios se sinceró sobre llegada de Pedro Aquino a Alianza Lima y no a Sporting Cristal: "Lamentablemente, a veces..."

LEER MÁS
¡Cierren todo! Kevin Quevedo anota espectacular golazo al ángulo ante U. Católica y Alianza Lima se mete en cuartos de Copa Sudamericana

¡Cierren todo! Kevin Quevedo anota espectacular golazo al ángulo ante U. Católica y Alianza Lima se mete en cuartos de Copa Sudamericana

LEER MÁS
¿Cómo se definirá al rival de Alianza Lima en Copa Sudamericana tras la cancelación del U. de Chile vs Independiente?

¿Cómo se definirá al rival de Alianza Lima en Copa Sudamericana tras la cancelación del U. de Chile vs Independiente?

LEER MÁS
Cienciano vs Bolívar EN VIVO HOY desde Cusco

Cienciano vs Bolívar EN VIVO HOY desde Cusco

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. Católica no será transmitido por ESPN: ¿dónde ver desde Perú el partido por Copa Sudamericana?

Alianza Lima vs U. Católica no será transmitido por ESPN: ¿dónde ver desde Perú el partido por Copa Sudamericana?

LEER MÁS
Sporting Cristal pierde la punta y Universitario se beneficia: así quedaría la tabla del Torneo Clausura con el descenso de Binacional

Sporting Cristal pierde la punta y Universitario se beneficia: así quedaría la tabla del Torneo Clausura con el descenso de Binacional

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima vs U. Católica no será transmitido por ESPN: ¿dónde ver desde Perú el partido por Copa Sudamericana?

Alianza Lima vs U. Católica no será transmitido por ESPN: ¿dónde ver desde Perú el partido por Copa Sudamericana?

LEER MÁS
Cancelan U. de Chile vs. Independiente por fuertes enfrentamientos en las tribunas: reportan varios heridos e hinchas detenidos

Cancelan U. de Chile vs. Independiente por fuertes enfrentamientos en las tribunas: reportan varios heridos e hinchas detenidos

LEER MÁS
Hincha de la U. de Chile cayó al vacío desde la tribuna tras ataque de barristas de Independiente en partido de Copa Sudamericana

Hincha de la U. de Chile cayó al vacío desde la tribuna tras ataque de barristas de Independiente en partido de Copa Sudamericana

LEER MÁS
¡Alianza Lima jugará cuartos de final! Derrotaron 2-1 a la U. Católica en Quito por Copa Sudamericana

¡Alianza Lima jugará cuartos de final! Derrotaron 2-1 a la U. Católica en Quito por Copa Sudamericana

LEER MÁS
El millonario premio que ganó Alianza Lima tras elimina a la U. Católica de Ecuador y clasificar a cuartos de final de Copa Sudamericana

El millonario premio que ganó Alianza Lima tras elimina a la U. Católica de Ecuador y clasificar a cuartos de final de Copa Sudamericana

LEER MÁS
¿Cómo se definirá al rival de Alianza Lima en Copa Sudamericana tras la cancelación del U. de Chile vs Independiente?

¿Cómo se definirá al rival de Alianza Lima en Copa Sudamericana tras la cancelación del U. de Chile vs Independiente?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Beto Ortiz queda desconcertado tras episodios de agresión de Greissy Ortega por parte de Ítalo Villaseca en 'El valor de la verdad'

Mary Moncada, mujer que fue ampayada con Christian Domínguez en un auto, reaparece y le manda mensaje a Karla Tarazona: "Nunca va a cambiar"

"No ha dado señales de vida": familia denuncia que francés desaparecido estaría arrestado en Venezuela "sin motivo" por casi 2 meses

Deportes

Cienciano vs Bolívar EN VIVO por Copa Sudamericana 2025: hora y posibles alineaciones del juego en Cusco

Dónde ver Alianza Lima vs U. Católica HOY por Copa Sudamericana: hora y canal del partido por los octavos de final

Alianza Lima vs U. Católica no será transmitido por ESPN: ¿dónde ver desde Perú el partido por Copa Sudamericana?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

FAME adjudica a empresa inhabilitada la compra de 3,163 chalecos antibalas para la Policía

¡Cerca de S/35.000 mensuales!: Comisión de Constitución plantea que diputados y senadores ganen como un juez supremo

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y lanza indirecta a Rafael López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota