El duelo de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile fue suspendido de forma inesperada tras graves incidentes protagonizados por los hinchas. El partido, que transcurría con un empate en el marcador, tuvo que ser interrumpido en el segundo tiempo, antes del pitazo final, debido a disturbios en las tribunas.

Durante el inicio de la segunda mitad, un grupo de hinchas de Universidad de Chile protagonizó una violenta agresión contra los seguidores de Independiente, lanzando butacas y atacando con palos, botellas y proyectiles pirotécnicos. En medio del caos, algunos aficionados incluso ingresaron al campo de juego, lo que obligó al árbitro uruguayo Gustavo Tejeda a suspender temporalmente el encuentro.

Tras dialogar con los capitanes de ambos equipos, la continuidad del partido quedó en duda. Mientras tanto, desde los altoparlantes del Estadio Libertadores de América se lanzó una advertencia clara: “Invitamos a la hinchada de Universidad de Chile a abandonar la tribuna, de lo contrario el club será sancionado”.

Suspenden el partido entre Universidad de Chile e Independiente por la Copa Sudamericana

Luego de los incidentes en las tribunas, el árbitro junto a las autoridades establecieron un plazo de 20 minutos para que los hinchas de Universidad de Chile se retiraran del estadio. Durante ese tiempo se evaluaría si el partido podía reanudarse, se suspendía de forma definitiva o incluso se cancelaba. Finalmente, las autoridades decidieron suspender el partido.