HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     
Alianza clasificó a cuartos de final de la Copa Sudamericana
Alianza clasificó a cuartos de final de la Copa Sudamericana     Alianza clasificó a cuartos de final de la Copa Sudamericana     Alianza clasificó a cuartos de final de la Copa Sudamericana     
Deportes

Suspenden U. de Chile vs. Independiente por fuertes enfrentamientos en las tribunas: reportan varios heridos e hinchas detenidos

El partido, que se disputaba en el Estadio Libertadores de América y estaba empatado 1-1, en la Copa Sudamericana, fue interrumpido por un violento enfrentamiento en las tribunas entre hinchas, quienes se atacaron con palos, botellas e incluso proyectiles pirotécnicos.

Suspenden partido de Universidad de Chile vs Independiente
Suspenden partido de Universidad de Chile vs Independiente | Fuente: X - Difusión

El duelo de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile fue suspendido de forma inesperada tras graves incidentes protagonizados por los hinchas. El partido, que transcurría con un empate en el marcador, tuvo que ser interrumpido en el segundo tiempo, antes del pitazo final, debido a disturbios en las tribunas.

Durante el inicio de la segunda mitad, un grupo de hinchas de Universidad de Chile protagonizó una violenta agresión contra los seguidores de Independiente, lanzando butacas y atacando con palos, botellas y proyectiles pirotécnicos. En medio del caos, algunos aficionados incluso ingresaron al campo de juego, lo que obligó al árbitro uruguayo Gustavo Tejeda a suspender temporalmente el encuentro.

Tras dialogar con los capitanes de ambos equipos, la continuidad del partido quedó en duda. Mientras tanto, desde los altoparlantes del Estadio Libertadores de América se lanzó una advertencia clara: “Invitamos a la hinchada de Universidad de Chile a abandonar la tribuna, de lo contrario el club será sancionado”.

Suspenden el partido entre Universidad de Chile e Independiente por la Copa Sudamericana

Luego de los incidentes en las tribunas, el árbitro junto a las autoridades establecieron un plazo de 20 minutos para que los hinchas de Universidad de Chile se retiraran del estadio. Durante ese tiempo se evaluaría si el partido podía reanudarse, se suspendía de forma definitiva o incluso se cancelaba. Finalmente, las autoridades decidieron suspender el partido.

Notas relacionadas
Alianza Lima vs U. de Chile o Independiente: fecha del partido por cuartos de final de Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima vs U. de Chile o Independiente: fecha del partido por cuartos de final de Copa Sudamericana 2025

LEER MÁS
El millonario premio que ganó Alianza Lima tras elimina a la U. Católica de Ecuador y clasificar a cuartos de final de Copa Sudamericana

El millonario premio que ganó Alianza Lima tras elimina a la U. Católica de Ecuador y clasificar a cuartos de final de Copa Sudamericana

LEER MÁS
¡Cierren todo! Kevin Quevedo anota espectacular golazo al ángulo ante U. Católica y Alianza Lima se mete en cuartos de Copa Sudamericana

¡Cierren todo! Kevin Quevedo anota espectacular golazo al ángulo ante U. Católica y Alianza Lima se mete en cuartos de Copa Sudamericana

LEER MÁS
Cienciano vs Bolívar EN VIVO HOY desde Cusco

Cienciano vs Bolívar EN VIVO HOY desde Cusco

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. Católica no será transmitido por ESPN: ¿dónde ver desde Perú el partido por Copa Sudamericana?

Alianza Lima vs U. Católica no será transmitido por ESPN: ¿dónde ver desde Perú el partido por Copa Sudamericana?

LEER MÁS
Sporting Cristal pierde la punta y Universitario se beneficia: así quedaría la tabla del Torneo Clausura con el descenso de Binacional

Sporting Cristal pierde la punta y Universitario se beneficia: así quedaría la tabla del Torneo Clausura con el descenso de Binacional

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El millonario premio que ganó Alianza Lima tras elimina a la U. Católica de Ecuador y clasificar a cuartos de final de Copa Sudamericana

El millonario premio que ganó Alianza Lima tras elimina a la U. Católica de Ecuador y clasificar a cuartos de final de Copa Sudamericana

LEER MÁS
¡Alianza Lima jugará cuartos de final! Derrotaron 2-1 a la U. Católica en Quito por Copa Sudamericana

¡Alianza Lima jugará cuartos de final! Derrotaron 2-1 a la U. Católica en Quito por Copa Sudamericana

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. Católica no será transmitido por ESPN: ¿dónde ver desde Perú el partido por Copa Sudamericana?

Alianza Lima vs U. Católica no será transmitido por ESPN: ¿dónde ver desde Perú el partido por Copa Sudamericana?

LEER MÁS
Clasificados Copa Sudamericana 2025: con Alianza Lima, los clubes que jugarán los cuartos de final

Clasificados Copa Sudamericana 2025: con Alianza Lima, los clubes que jugarán los cuartos de final

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. de Chile o Independiente: fecha del partido por cuartos de final de Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima vs U. de Chile o Independiente: fecha del partido por cuartos de final de Copa Sudamericana 2025

LEER MÁS
¡Cierren todo! Kevin Quevedo anota espectacular golazo al ángulo ante U. Católica y Alianza Lima se mete en cuartos de Copa Sudamericana

¡Cierren todo! Kevin Quevedo anota espectacular golazo al ángulo ante U. Católica y Alianza Lima se mete en cuartos de Copa Sudamericana

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Beto Ortiz queda desconcertado tras episodios de agresión de Greissy Ortega por parte de Ítalo Villaseca en 'El valor de la verdad'

Mary Moncada, mujer que fue ampayada con Christian Domínguez en un auto, reaparece y le manda mensaje a Karla Tarazona: "Nunca va a cambiar"

"No ha dado señales de vida": familia denuncia que francés desaparecido estaría arrestado en Venezuela "sin motivo" por casi 2 meses

Deportes

Cienciano vs Bolívar EN VIVO por Copa Sudamericana 2025: hora y posibles alineaciones del juego en Cusco

Dónde ver Alianza Lima vs U. Católica HOY por Copa Sudamericana: hora y canal del partido por los octavos de final

Alianza Lima vs U. Católica no será transmitido por ESPN: ¿dónde ver desde Perú el partido por Copa Sudamericana?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

FAME adjudica a empresa inhabilitada la compra de 3,163 chalecos antibalas para la Policía

¡Cerca de S/35.000 mensuales!: Comisión de Constitución plantea que diputados y senadores ganen como un juez supremo

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y lanza indirecta a Rafael López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota