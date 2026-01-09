Prensa chilena lapida a Gustavo Álvarez por dejar a la U. de Chile y estar cerca de llegar a la selección peruana: "Escondía algo"
Antes de marcharse, Gustavo Álvarez aseguró que su salida no se debía por otra oferta. Sin embargo, la prensa chilena presume que ya tenía un acuerdo con la selección peruana.
Gustavo Álvarez sería el elegido para ser nuevo DT de la selección peruana. En las últimas horas, se conoció que Jean Ferrari se habría decantado por el técnico argentino como encargado de dirigir a la Blanquirroja en el próximo proceso mundialista. Esta noticia no ha pasado desapercibida en suelo chileno, puesto que Álvarez aseguró que se iba de la U. de Chile por algunas diferencias con la dirigencia, más no por una propuesta del extranjero.
Estas declaraciones han sido recordadas por la prensa de dicho país. Algunos medios presumen que Álvarez no dijo toda la verdad porque ya tenía un acuerdo para sumarse a la Bicolor.
Prensa de Chile arremete contra Gustavo Álvarez por estar cerca de llegar a la selección peruana
Uno de los que apuntó contra Álvarez fue el diario 'La Cuarta'. Dicho medio elaboró una nota titulada '¿Le mintió a la 'U'? Aseguran que, en un 99,9%, Gustavo Álvarez será el técnico de la selección peruana'. En la misma, repasó lo que fueron las declaraciones de Gustavo Álvarez antes de partir del Romántico Viajero.
"'No tengo ninguna oferta de trabajo', prometió —no sólo esta, sino varias veces— el DT argentino. 'Yo consideré que era un proceso desgastado, que lo mejor para ambas partes era un cambio. Lo planteo de esa forma pensando únicamente en el presente y sin ningún interés o conveniencia en el futuro'. Pero, a la luz de los hechos, todo apunta a que Álvarez escondía algo", añadieron.
Del mismo modo, el medio 'Al Aire libre' recordó cuándo se quebró su relación con el hincha de la U. de Chile e hizo hincapié que su salida no termina de comprenderse por completo. "La molestia no apunta al destino, sino a la forma. Álvarez dejó Universidad de Chile tras ganar la Copa Chile 2024 y firmar una campaña internacional competitiva, pero su salida quedó marcada por un discurso que hoy se tensiona con los hechos conocidos", enfatizaron.
Publicación en Chile sobre Gustavo Álvarez. Foto: captura de Al Aire Libre.
Gustavo Álvarez a un paso de ser nuevo DT de la selección peruana
La información sobre la presunta llegada de Gustavo Álvarez a la selección peruana la brindó el periodista Carlos Navarro. En una reciente edición del programa 'Campeonísimo', señaló que su llegada está prácticamente cerrada. "99,9% y hasta fecha de presentación tengo. No es el 12, no es el 13, no es el 16, pero no voy a decirla", sostuvo.