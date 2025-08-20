HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

¿Cómo se definirá al rival de Alianza Lima en Copa Sudamericana tras la cancelación del U. de Chile vs Independiente?

La Conmebol decidió cancelar el partido U. de Chile e Independiente debido a los graves incidentes entre las barras de ambos equipos en pleno Estadio Libertadores de América.

Alianza Lima aseguró su presencia en los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras su histórico triunfo 2-1 ante la U. Católica de Quito. Sin embargo, los dirigidos por Néstor Gorosito todavía no conocen a su rival debido a que el partido entre la Universidad de Chile e Independiente fue cancelado por los graves hechos de violencia registrados en el Estadio Libertadores de América.

En las imágenes difundidas por diversos medios de comunicación se aprecian los violentos enfrentamientos entre hinchas argentinos y chilenos. Ante lo acontecido, la Conmebol decidió cancelar el partido y, por ende, esto no podrá reanudarse.

¿Cómo se definirá al rival de Alianza Lima en Copa Sudamericana?

Si bien en el reglamento de la competición se establece que si el partido fue suspendido por "razones externas (fuerza mayor)", este tendrá que reanudarse en 24 horas. No obstante, la Conmebol tiene la potestad de tomar otras medidas y omitir esta normativa.

En ese sentido, la Universidad de Chile publicó un comunicado en el que informó las disposiciones que adoptó la entidad. "El partido fue cancelado (no se reanudará) por CONMEBOL por la falta de garantías de seguridad. La resolución del partido y la llave de octavos de final será comunicada por la propia CONMEBOL", indicaron en sus redes sociales.

¿Qué pasó en el partido entre U. de Chile e Independiente?

Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda igualan 1-1 (2-1 en el global) en la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana. En el arranque del complemento, una serie de disturbios en las tribunas ocasionó que se detenga el partido.

De acuerdo a la prensa local, los conflictos se habrían iniciado cuando los hinchas chilenos arrojaron un proyectil hacia la hinchada local. Esto desencadenó una reacción de la barra del 'Rojo', que acudió a la zona reservada para los aficionados rivales y protagonizaron una serie de enfrentamientos. A falta de los reportes oficiales, se registraron algunos heridos y varios detenidos por las autoridades.

