Deportes

Melgar reclama deuda a la FPF tras comunicado contra Álvaro Barco: "Nos encantaría que respondan con la misma velocidad"

El año pasado, Melgar ya había denunciado públicamente a la FPF por el incumplimiento en el pago de los derechos de televisión, los cuales están a cargo de la empresa 1190 Sports, a través del administrador del club.

Melgar reclamó a la FPF el pago por los derechos televisivos. Foto: composición LR/Facebook
Melgar reclamó a la FPF el pago por los derechos televisivos. Foto: composición LR/Facebook

Melgar respondió al comunicado de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), tras el pronunciamiento emitido por la entidad sobre las recientes declaraciones de Álvaro Barco, director deportivo de Universitario de Deportes. Como se recuerda, Barco había calificado como “cadáver” a la Liga 1, esto tras la mala organización que existe dentro de ella. Ante ello, la FPF compartió un comunicado en el que lamenta sus palabras y exhortó a la ‘U’ a manifestarse por dañar la reputación de la institución.

No obstante, esto no queda ahí, pues en el mismo comunicado Melgar salió a responder señalando que la FPF también debería responder con la misma velocidad acerca de su situación, ya que desde hace un tiempo los arequipeños han denunciado públicamente a la organización por el incumplimiento en el pago de los derechos de televisión correspondientes al acuerdo con la empresa 1190 Sports, señalando que no reciben ningún desembolso por este concepto desde el año 2023.

PUEDES VER: Luis Advíncula llegó al Perú y rompió su silencio tras ser nuevo jugador de Alianza Lima: "Después hablaré"

lr.pe

Melgar reclama deuda a la FPF por derechos televisivos

"Qué eficiente puede ser la gestión cuando uno quiere. Nos encantaría que la FPF responda con la misma velocidad y firmeza cuando sus socios comerciales nos deben. Van a ser 3 años sin solución ni apoyo. Seguimos esperando", se lee como respuesta tras el comunicado hecho.

Respuesta del Melgar. Foto: X

Respuesta del Melgar. Foto: X

PUEDES VER: FPF le da ultimátum a Álvaro Barco por asegurar que "el campeonato es un cadáver": "Afecta a todo el fútbol peruano"

lr.pe

Melgar denuncia que FPF no le paga por derechos de TV hace 2 años

Como se recuerda, en una entrevista con Exitosa, Ricardo Bettocchi, administrador del club, salió a denunciar públicamente que la empresa 1190 Sports no le pagaban los derechos televisivos.

"Es un tema complejo porque fuimos de los únicos clubes que al final nos quedamos solos. El modelo que se estaba presentando tenía un montón de falencias que se están viendo ahora. Lo dijimos en 2021 antes que pase absolutamente nada, porque el modelo peruano, con la piratería, no iba a funcionar”, declaró en un primer momento.

Además, Bettocchi afirmó: “Somos los únicos a los que no les paga como club”. Por lo mismo, consideró que si se tratase de otro club, la postura de la Federación sería totalmente diferente. “No hemos recibido ningún pago por los derechos de televisión en los últimos dos años”, agregó.

