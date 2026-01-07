Roberto Mosquera volverá a dirigir. En la temporada pasada, el experimentado entrenador volvió al fútbol peruano para salvar a Alianza Universidad. A pesar de que tuvo una buena seguidilla de partidos, el conjunto huanuqueño no pudo sostener su rendimiento y terminó descendiendo a Liga 2. Después de unas semanas de incertidumbre, el popular 'Mous' encontró en equipo: volverá a los banquillos de Sport Huancayo en el 2026.

Es preciso comentar que Mosquera ya ha tenido la oportunidad de dirigir al Rojo Matador. Fue durante las temporadas 2010 y 2011, antes de proclamarse campeón nacional con Sporting Cristal en la campaña 2012.

Roberto Mosquera dirigirá a Sport Huancayo en la Liga 1 2026

Aunque el club aún no lo ha anunciado por sus canales oficiales, Radio Ovación dio a conocer la información durante la tarde del miércoles. Así, otro director técnico de origen nacional se sumará a la competencia del campeonato local, donde predominan los entrenadores extranjeros.

Mosquera será el cuarto entrenador peruano que entrenará en la Liga 1 2026. Juan Reynoso, de Melgar, Carlos Silvestri, de FC Cajamarca, y Jaime Serna, de CD Moquegua, completan la lista de estrategas nacionales.

¿En qué clubes ha dirigido Roberto Mosquera?

La carrera de Roberto Mosquera como técnico en el Perú ha sido amplia. Además, ha logrado dar el salto al fútbol boliviano, donde se le recuerda con gran cariño por su inolvidable campaña con Royal Pari.