Roberto Mosquera encontró equipo en primera: DT peruano dirigirá a tradicional club tras descender con Alianza Universidad
El 2025 no fue el mejor año para Roberto Mosquera, ya que perdió la categoría con Alianza Universidad. Sin embargo, volverá a tener la posibilidad de resurgir a un competitivo equipo de la Liga 1 2026.
- Roberto Mosquera protestó por técnicos extranjeros que llegan sin experiencia al fútbol peruano: "Aquí viene cualquiera"
- Roberto Mosquera confesó que Juan Pablo II le ofreció ser su DT en el 2026 antes de jugar el descenso con Alianza Universidad: "Le dije que no"
Roberto Mosquera volverá a dirigir. En la temporada pasada, el experimentado entrenador volvió al fútbol peruano para salvar a Alianza Universidad. A pesar de que tuvo una buena seguidilla de partidos, el conjunto huanuqueño no pudo sostener su rendimiento y terminó descendiendo a Liga 2. Después de unas semanas de incertidumbre, el popular 'Mous' encontró en equipo: volverá a los banquillos de Sport Huancayo en el 2026.
Es preciso comentar que Mosquera ya ha tenido la oportunidad de dirigir al Rojo Matador. Fue durante las temporadas 2010 y 2011, antes de proclamarse campeón nacional con Sporting Cristal en la campaña 2012.
PUEDES VER: Jorge Fossati recordó a la prensa colombiana la suspensión de Rodrigo Ureña en Universitario: 'Fue denunciado sin ninguna prueba'
Roberto Mosquera dirigirá a Sport Huancayo en la Liga 1 2026
Aunque el club aún no lo ha anunciado por sus canales oficiales, Radio Ovación dio a conocer la información durante la tarde del miércoles. Así, otro director técnico de origen nacional se sumará a la competencia del campeonato local, donde predominan los entrenadores extranjeros.
Mosquera será el cuarto entrenador peruano que entrenará en la Liga 1 2026. Juan Reynoso, de Melgar, Carlos Silvestri, de FC Cajamarca, y Jaime Serna, de CD Moquegua, completan la lista de estrategas nacionales.
PUEDES VER: Alianza Lima - Independiente: fecha, hora y canal de TV para ver el partido de los blanquiazules en la Serie Río de La Plata 2026
¿En qué clubes ha dirigido Roberto Mosquera?
La carrera de Roberto Mosquera como técnico en el Perú ha sido amplia. Además, ha logrado dar el salto al fútbol boliviano, donde se le recuerda con gran cariño por su inolvidable campaña con Royal Pari.
- Unión Huaral
- Sporting Cristal
- Deportivo Wanka
- Alcides Vigo
- Unión Minas
- Coronel Bolognesi
- FBC Melgar
- Sport Boys
- Deportivo Municipal
- Sport Águila
- América Cochahuayco
- Sport Áncash
- Sport Huancayo
- Juan Aurich
- Alianza Lima
- Jorge Wilstermann
- Royal Pari
- Binacional
- Universidad César Valejo
- Alianza Universidad de Huánuco