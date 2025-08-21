Alianza Lima hizo historia en Quito y clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Con goles de Eryc Castillo y Kevin Quevedo, los blanquiazules se impusieron 2-1 a la Universidad Católica de Ecuador y avanzaron en el certamen continental. Al final del compromiso, Hernán Barcos compartió cómo fue la celebración del plantel íntimo en uno de los vestuarios del estadio Olímpico de Atahualpa. El 'Pirata' expresó su felicidad e incluso se animó a recordar a Erick Noriega durante los festejos.

Como se recuerda, el volante acaba de dejar a Alianza a mitad de temporada para fichar por Gremio de Porto Alegre. Por ello, en tono sarcástico, Barcos le dejó un curioso mensaje mientras celebraba la clasificación victoriana.

Barcos y su recado a Noriega tras clasificación de Alianza Lima

Todo fue algarabía en Alianza Lima. Una vez acabado el compromiso, Hernán Barcos realizó una transmisión en vivo por medio de su cuenta de Instagram para compartir su felicidad junto con la hinchada. Durante un momento, el atacante se acerca y abrazo a Kevin Quevedo para celebrar.

Posteriormente, sorprendió al recordar a Erick Noriega con un hilarante mensaje. "'Samurái', nos abandonaste", se le escuchó decir a Barcos en el video. El volante de 23 años estuvo presente durante un momento de la transmisión.

¿Qué dijo Hernán Barcos tras clasificación de Alianza Lima?

Al final de los 90 minutos, Hernán Barcos se tomó un tiempo para conversar con la prensa. En concretó, señaló que lo más destacable de Alianza Lima es la unión del grupo. Además, enfatizó en que están ilusionados con levantar la Copa Sudamericana.

"Hay grupo, hay una unión espectacular. No hay egos, no hay vanidades. Acá hay trabajo y humildad. Al que le toca jugar intenta hacer lo mejor y al que no está ahí para apoyar al compañero. Eso no se ve en cualquier grupo. No hay importante quién pierda o anote el gol celebremos todos. Nos ilusionamos nosotros y nos ilusionamos la gente", declaró.