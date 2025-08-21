HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Deportes

Hernán Barcos le dejó su 'chiquita' a Erick Noriega tras clasificación de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "Nos abandonaste"

Después de eliminar a la U. Católica de Ecuador, Hernán Barcos compartió el festejo de Alianza Lima y recordó la reciente salida de Erick Noriega a Gremio de Porto Alegre.

Hernán Barcos fue titular en la clasificación de Alianza Lima. Foto: composición LR/captura de Instagram
Hernán Barcos fue titular en la clasificación de Alianza Lima. Foto: composición LR/captura de Instagram

Alianza Lima hizo historia en Quito y clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Con goles de Eryc Castillo y Kevin Quevedo, los blanquiazules se impusieron 2-1 a la Universidad Católica de Ecuador y avanzaron en el certamen continental. Al final del compromiso, Hernán Barcos compartió cómo fue la celebración del plantel íntimo en uno de los vestuarios del estadio Olímpico de Atahualpa. El 'Pirata' expresó su felicidad e incluso se animó a recordar a Erick Noriega durante los festejos.

Como se recuerda, el volante acaba de dejar a Alianza a mitad de temporada para fichar por Gremio de Porto Alegre. Por ello, en tono sarcástico, Barcos le dejó un curioso mensaje mientras celebraba la clasificación victoriana.

PUEDES VER: El millonario premio que ganó Alianza Lima tras eliminar a la U. Católica de Ecuador y clasificar a cuartos de final de Copa Sudamericana

lr.pe

Barcos y su recado a Noriega tras clasificación de Alianza Lima

Todo fue algarabía en Alianza Lima. Una vez acabado el compromiso, Hernán Barcos realizó una transmisión en vivo por medio de su cuenta de Instagram para compartir su felicidad junto con la hinchada. Durante un momento, el atacante se acerca y abrazo a Kevin Quevedo para celebrar.

Posteriormente, sorprendió al recordar a Erick Noriega con un hilarante mensaje. "'Samurái', nos abandonaste", se le escuchó decir a Barcos en el video. El volante de 23 años estuvo presente durante un momento de la transmisión.

PUEDES VER: Jorge Fossati saca cara por Universitario previo a la revancha contra Palmeiras: El único peruano en Copa Libertadores

lr.pe

¿Qué dijo Hernán Barcos tras clasificación de Alianza Lima?

Al final de los 90 minutos, Hernán Barcos se tomó un tiempo para conversar con la prensa. En concretó, señaló que lo más destacable de Alianza Lima es la unión del grupo. Además, enfatizó en que están ilusionados con levantar la Copa Sudamericana.

"Hay grupo, hay una unión espectacular. No hay egos, no hay vanidades. Acá hay trabajo y humildad. Al que le toca jugar intenta hacer lo mejor y al que no está ahí para apoyar al compañero. Eso no se ve en cualquier grupo. No hay importante quién pierda o anote el gol celebremos todos. Nos ilusionamos nosotros y nos ilusionamos la gente", declaró.

Notas relacionadas
El millonario premio que ganó Alianza Lima tras elimina a la U. Católica de Ecuador y clasificar a cuartos de final de Copa Sudamericana

El millonario premio que ganó Alianza Lima tras elimina a la U. Católica de Ecuador y clasificar a cuartos de final de Copa Sudamericana

LEER MÁS
Gorosito desafiante tras clasificación de Alianza Lima en la Copa Sudamericana: "Apostamos a ganador siempre"

Gorosito desafiante tras clasificación de Alianza Lima en la Copa Sudamericana: "Apostamos a ganador siempre"

LEER MÁS
¡Cierren todo! Kevin Quevedo anota espectacular golazo al ángulo ante U. Católica y Alianza Lima se mete en cuartos de Copa Sudamericana

¡Cierren todo! Kevin Quevedo anota espectacular golazo al ángulo ante U. Católica y Alianza Lima se mete en cuartos de Copa Sudamericana

LEER MÁS
Cienciano vs Bolívar EN VIVO HOY desde Cusco

Cienciano vs Bolívar EN VIVO HOY desde Cusco

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. Católica no será transmitido por ESPN: ¿dónde ver desde Perú el partido por Copa Sudamericana?

Alianza Lima vs U. Católica no será transmitido por ESPN: ¿dónde ver desde Perú el partido por Copa Sudamericana?

LEER MÁS
Sporting Cristal pierde la punta y Universitario se beneficia: así quedaría la tabla del Torneo Clausura con el descenso de Binacional

Sporting Cristal pierde la punta y Universitario se beneficia: así quedaría la tabla del Torneo Clausura con el descenso de Binacional

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El millonario premio que ganó Alianza Lima tras eliminar a la U. Católica de Ecuador y clasificar a cuartos de final de Copa Sudamericana

El millonario premio que ganó Alianza Lima tras eliminar a la U. Católica de Ecuador y clasificar a cuartos de final de Copa Sudamericana

LEER MÁS
Cancelan U. de Chile vs. Independiente por fuertes enfrentamientos en las tribunas: reportan varios heridos e hinchas detenidos

Cancelan U. de Chile vs. Independiente por fuertes enfrentamientos en las tribunas: reportan varios heridos e hinchas detenidos

LEER MÁS
Jorge Fossati saca cara por Universitario previo a la revancha contra Palmeiras: "El único peruano en Copa Libertadores"

Jorge Fossati saca cara por Universitario previo a la revancha contra Palmeiras: "El único peruano en Copa Libertadores"

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. Católica no será transmitido por ESPN: ¿dónde ver desde Perú el partido por Copa Sudamericana?

Alianza Lima vs U. Católica no será transmitido por ESPN: ¿dónde ver desde Perú el partido por Copa Sudamericana?

LEER MÁS
Fleischman pide que Alianza Lima pase semifinales de Sudamericana tras desastre en U. de Chile vs Independiente: "Inaceptable"

Fleischman pide que Alianza Lima pase semifinales de Sudamericana tras desastre en U. de Chile vs Independiente: "Inaceptable"

LEER MÁS
Gorosito desafiante tras clasificación de Alianza Lima en la Copa Sudamericana: "Apostamos a ganador siempre"

Gorosito desafiante tras clasificación de Alianza Lima en la Copa Sudamericana: "Apostamos a ganador siempre"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Beto Ortiz queda desconcertado tras episodios de agresión de Greissy Ortega por parte de Ítalo Villaseca en 'El valor de la verdad'

Mary Moncada, mujer que fue ampayada con Christian Domínguez en un auto, reaparece y le manda mensaje a Karla Tarazona: "Nunca va a cambiar"

"No ha dado señales de vida": familia denuncia que francés desaparecido estaría arrestado en Venezuela "sin motivo" por casi 2 meses

Deportes

Cienciano vs Bolívar EN VIVO por Copa Sudamericana 2025: hora y posibles alineaciones del juego en Cusco

Dónde ver Alianza Lima vs U. Católica HOY por Copa Sudamericana: hora y canal del partido por los octavos de final

Alianza Lima vs U. Católica no será transmitido por ESPN: ¿dónde ver desde Perú el partido por Copa Sudamericana?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

FAME adjudica a empresa inhabilitada la compra de 3,163 chalecos antibalas para la Policía

¡Cerca de S/35.000 mensuales!: Comisión de Constitución plantea que diputados y senadores ganen como un juez supremo

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y lanza indirecta a Rafael López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota