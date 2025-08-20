HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Hincha de la U. de Chile cayó al vacío desde la tribuna tras ataque de barristas de Independiente en partido de Copa Sudamericana

El partido entre U. de Chile vs Independiente fue suspendido tras incidentes graves y sin precedentes en la tribuna. En imágenes difundidas, se ve que un hincha cae al vacío tras forcejear con aficionados rivales.

Hinchas de Independiente invadieron el sector donde se ubicaron los aficionados de la U. de Chile. Foto: composición de LR/captura de X
Hinchas de Independiente invadieron el sector donde se ubicaron los aficionados de la U. de Chile. Foto: composición de LR/captura de X

Hechos lamentables ocurrieron este miércoles 20 de agosto durante el partido entre U. de Chile vs Independiente de Avellaneda por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. En imágenes difundidas, se aprecia que un hincha del equipo chileno forcejea con aficionados rivales, quienes lo empujan hasta hacerlo caer.

¿Por qué se suspendió el Independiente vs U. de Chile?

El partido entre Independiente y la Universidad de Chile fue suspendido debido a graves incidentes de violencia en las tribunas. Hinchas del equipo argentino lanzaron numerosos objetos hacia la tribuna rival, que se encontraba en un sector sin protección.

Al inicio del segundo tiempo, el encuentro fue demorado y desde los altavoces del estadio se emitió una advertencia: si continuaban los actos violentos, especialmente el lanzamiento de proyectiles desde la hinchada visitante, las autoridades procederían al desalojo inmediato de ese sector. Finalmente, la gravedad de la situación llevó a la suspensión del partido.

