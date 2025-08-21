HOYSuscripcion LR Focus

Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Fleischman pide que Alianza Lima pase semifinales de Sudamericana tras desastre en U. de Chile vs Independiente: "Inaceptable"

El periodista condenó lo acontecido en el partido entre U. de Chile e Independiente y remarcó que la Conmbeol debería expulsar a ambos equipos de la Copa Sudamericana 2025.

Alianza Lima se encuentra invicto en la Copa Sudamericana. Foto: composición LR/AFP/Willax
Alianza Lima se encuentra invicto en la Copa Sudamericana. Foto: composición LR/AFP/Willax

Alianza Lima afronta un futuro algo incierto en Copa Sudamericana. Si bien el triunfo ante la Universidad Católica de Ecuador les aseguró su presencia en cuartos de final, los íntimos todavía no conocen a qué equipo enfrentaron en dicha instancia, pues el partido entre U. de Chile e Independiente fue cancelado debido a los actos de violencia registrados

En medio de este panorama, el periodista Eddie Fleischman evidenció su indignación con lo acontecido en el estadio Libertadores de América y exigió que ambos equipos sean excluidos de la competición.

PUEDES VER: ¿Cómo se definirá al rival de Alianza Lima en Copa Sudamericana tras la cancelación del U. de Chile vs Independiente?

lr.pe

Fleischman pide que Alianza Lima pase semifinales de Sudamericana

El popular ‘Colorado’ calificó de inaceptable lo sucedido en el partido entre U. de Chile e Independiente. Asimismo, señaló que la Conmebol debería decretar la clasificación directa de Alianza Lima a semifinales de la Copa Sudamericana.

“Ahí están los torneos Conmebol con su folklore, desorden, improvisación, violencia y muerte. Deberían decretar el pase dea semifinal y suspender a ambos: Independiente y la U de Chile. Lo sucedido hoy es bochornoso e inaceptable”, manifestó el comunicador en su cuenta de Twitter.

PUEDES VER: El millonario premio que ganó Alianza Lima tras eliminar a la U. Católica de Ecuador y clasificar a cuartos de final de Copa Sudamericana

lr.pe

¿Alianza Lima puede clasificar de forma directa a semifinales de Copa Sudamericana?

De acuerdo al reporte de TyC Sports, la Conmebol contempla entre sus sanciones eliminar al Rojo y los azules del certamen. Sin embargo, se espera que en los próximos días ambos equipos presenten sus argumentos para tomar una decisión. Hasta el momento, lo único confirmado es que el compromiso fue cancelado y no se reanudará.

Clasificados a cuartos de final de Copa Sudamericana

Con Alianza Lima, son 5 los clubes que se encuentran clasificados a cuartos de final de la Conmebol Sudamericana.

  • Once Caldas (Colombia)
  • Fluminense (Brasil)
  • Independiente del Valle (Ecuador)
  • Bolívar (Bolivia)
  • Alianza Lima (Perú).
