Alianza Lima se jugará en pocas horas su clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana. El equipo comandado por Néstor Gorosito, que cuenta con una ventaja de 2 goles tras ganar el duelo de ida, visitará a la Universidad Católica de Quito con la intención de asegurar su boleto a la siguiente ronda y, además, podría sumar un importante ingreso económico a sus arcas.

Los blanquiazules llegaron a esta instancia tras eliminar al poderoso Gremio de Brasil. Otra victoria en la fase fina de la competición les permitiría seguir aumentando el millonario premio que llevan recaudado en la temporada.

¿Cuál es el millonario monto que ganaría Alianza Lima en Copa Sudamericana?

De lograr imponerse en la serie contra la U. Católica de Ecuador, la Conmebol otorgará un premio de 700.000 dólares (aproximadamente 2.5 millones de soles) a Alianza Lima.

El millonario monto que lleva recaudado Alianza Lima en el 2025

Alianza Lima empezó su camino internacional de este 2025 en la fase previa de la Copa Libertadores. Desde dicha instancia hasta los octavos de final de la Sudamericana, los íntimos consiguieron recaudar 6.1 millones de dólares.

Monto recaudado en la Fase 1 de Copa Libertadores: 400 mil dólares

Monto recaudado en la Fase 2 de Copa Libertadores: 500 mil dólares

Monto recaudado en la Fase 3 de Copa Libertadores: 600 mil dólares

Clasificación a fase de grupos de la Copa Libertadores: 3.000.000 dólares

Triunfo ante Talleres por fase grupos: 330.000 dólares

Clasificación a la Copa Sudamericana: 500.000 dólares

Triunfo ante Gremio por playoffs de Copa Sudamericana: 115.000 dólares

Clasificación a octavos de fina de la Copa Sudamericana: 600.000 dólares

Triunfo ante U. Católica de Ecuador por Copa Sudamericana: 115.000 dólares.

¿A qué hora empieza el Alianza Lima versus U. Católica de Ecuador?

Alianza Lima y la U. Católica de Quito jugarán hoy, miércoles 20 de agosto, desde las 7.30 p. m. (hora peruana y ecuatoriana). El compromiso tendrá lugar en el Estadio Olímpico Atahualpa y la transmisión estará a cargo de la señal de DSports.