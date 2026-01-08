El primer partido amistoso de Alianza Lima en su pretemporada 2026 está a la vuelta de la esquina. Desde este jueves, el equipo blanquiazul ya entrena en Uruguay, país donde disputará la Serie Río de La Plata a manera de preparación para la Liga 1 y Copa Libertadores.

El camino del conjunto dirigido por Pablo Guede empezará este fin de semana ante el poderoso Independiente de Avellaneda. El club argentino será un buen rival para observar cómo llegan los refuerzos que sumó el conjunto de La Victoria para esta temporada, así como para evaluar el rendimiento colectivo.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Independiente?

Los hinchas que deseen ver el Alianza Lima vs Independiente no podrán hacerlo por TV, pues ningún canal de cable tiene los derechos de transmisión. En cambio, en el Plan Premium de Disney Plus tendrán acceso no solo a este cotejo, sino a todos los de la Serie Río de La Plata (en exclusiva para Sudamérica).

Para acceder a este servicio, debes contratar o renovar tu suscripción a dicho plan, el cual tiene un costo de 68,90 soles (por mes) o 577,90 soles (por año) en Perú.

¿Cuándo y a qué hora juega Alianza Lima vs Independiente?

El choque entre los íntimos y el Rey de Copas está programado para este sábado 10 de enero, a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana), en el estadio Parque Viera (Montevideo).

Convocados de Alianza Lima

Esta es la lista de viajeros que llevó el DT Pablo Guede a suelo charrúa para los partidos amistosos de la Serie Río de La Plata.