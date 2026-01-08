Alianza Lima vs Independiente no será transmitido por TV: ¿dónde ver el primer amistoso blanquiazul de pretemporada?
El equipo íntimo ya está en Uruguay para su participación en el torneo de verano Serie Río de La Plata 2026. El Rojo será el primer rival a vencer en el certamen.
El primer partido amistoso de Alianza Lima en su pretemporada 2026 está a la vuelta de la esquina. Desde este jueves, el equipo blanquiazul ya entrena en Uruguay, país donde disputará la Serie Río de La Plata a manera de preparación para la Liga 1 y Copa Libertadores.
El camino del conjunto dirigido por Pablo Guede empezará este fin de semana ante el poderoso Independiente de Avellaneda. El club argentino será un buen rival para observar cómo llegan los refuerzos que sumó el conjunto de La Victoria para esta temporada, así como para evaluar el rendimiento colectivo.
¿Dónde ver Alianza Lima vs Independiente?
Los hinchas que deseen ver el Alianza Lima vs Independiente no podrán hacerlo por TV, pues ningún canal de cable tiene los derechos de transmisión. En cambio, en el Plan Premium de Disney Plus tendrán acceso no solo a este cotejo, sino a todos los de la Serie Río de La Plata (en exclusiva para Sudamérica).
Para acceder a este servicio, debes contratar o renovar tu suscripción a dicho plan, el cual tiene un costo de 68,90 soles (por mes) o 577,90 soles (por año) en Perú.
¿Cuándo y a qué hora juega Alianza Lima vs Independiente?
El choque entre los íntimos y el Rey de Copas está programado para este sábado 10 de enero, a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana), en el estadio Parque Viera (Montevideo).
Convocados de Alianza Lima
Esta es la lista de viajeros que llevó el DT Pablo Guede a suelo charrúa para los partidos amistosos de la Serie Río de La Plata.
- Arqueros: Guillermo Viscarra, Alejandro Duarte, Ángel De La Cruz, Fabrisio Mesías
- Defensas: Mateo Antoni, D'Alessandro Montenegro, Josué Estrada, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Gianfranco Chávez, Jhoao Velásquez, Miguel Trauco, Cristian Carbajal
- Mediocampistas: Jesús Castillo, Jean Pierre Archimbaud, Pedro Aquino, Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Sergio Peña, Alan Cantero, Gaspar Gentile, Kevin Quevedo, Eryc Casillo, Piero Cari, Jairo Vélez
- Delanteros: Luis Ramos, Federico Girotti, Paolo Guerrero, Geray Motta.