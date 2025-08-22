Alianza Lima ya sabe cuándo jugará cuartos de final, pero no contra quién: la insólita programación de Conmebol en la Copa Sudamericana 2025
Mientras definen qué pasará con Independiente y U. de Chile tras los actos de violencia, la Conmebol estableció la fecha y hora de los partidos de Alianza Lima para los cuartos de final.
Alianza Lima ya conoce cuándo y a qué hora jugará los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El equipo de Néstor Gorosito accedió a esta fase después de dejar en el camino a la U. Católica de Ecuador. Sin embargo, aún no se sabe quién será su rival en esta instancia tras los actos de violencia que mancharon el partido entre Independiente y U. de Chile. La Conmebol ha iniciado un proceso disciplinario a ambos clubes, pero aún no define cuál será su futuro en el certamen continental.
No obstante, esto no ha sido excusa para que el máximo ente del fútbol sudamericano publique la programación de los cuartos de final. Eso sí, adelantó que la definición del cruce de los blanquiazules está pendiente de la decisión de los órganos judiciales de la Conmebol.
¿Cuándo jugará Alianza Lima los cuartos de la Copa Sudamericana?
De acuerdo a la programación de Conmebol, Alianza Lima jugará los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 en la tercera semana de setiembre. A continuación, conoce fecha y hora exacta.
- Partido de ida: Alianza Lima vs ¿?
- Fecha: 18 de setiembre
- Hora: 7.30 p. m. (hora peruana)
- Estadio: Matute
- Partido de vuelta: ¿? vs Alianza Lima
- Fecha: 25 de setiembre
- Hora: a definir
- Estadio: a definir
Programación completa de cuartos de final de la Copa Sudamericana
A continuación, conoce la programación completa de todos los partidos por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.
- Lanús vs Fluminense
- Ida: 16 de setiembre - 7.30 p. m. (hora peruana)
- Vuelta: 23 de setiembre - 7.30 p. m. (hora peruana)
- Bolívar vs Atlético Mineiro
- Ida: 17 de setiembre - 5.00 p. m. (hora peruana)
- Vuelta: 24 de setiembre - 5.00 p. m. (hora peruana)
- Independiente del Valle vs Once Caldas
- Ida: 17 de setiembre - 7.30 p. m. (hora peruana)
- Vuelta: 24 de setiembre - 7.30 p. m. (hora peruana)