Deportes

¡Cierren todo! Kevin Quevedo anota espectacular golazo al ángulo ante U. Católica y Alianza Lima se mete en cuartos de Copa Sudamericana

El delantero de Alianza Lima sacó un potente zapatazo desde varios metros fuera del área y venció la portería rival. Alianza Lima supera 4-1 a U. Católica y sueña en esta Copa Sudamericana.

Kevin Quevedo es titular en el Alianza Lima vs U. Católica. Foto: captura DSports
Kevin Quevedo es titular en el Alianza Lima vs U. Católica. Foto: captura DSports

Alianza Lima derrota 2-1 a U. Católica de Ecuador y está cerca de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Kevin Quevedo apareció al minuto 80 y pone la serie 4-1.

