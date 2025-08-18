HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Canal confirmado Alianza Lima contra U. Católica por el partido de vuelta de la Copa Sudamericana

Alianza Lima se prepara para un crucial partido de vuelta ante Universidad Católica de Ecuador en los octavos de final de la Copa Sudamericana, programado para este miércoles 20.

Alianza Lima viajará a Ecuador para enfrentar a Universidad Católica. Foto: composición LR/Alianza Lima/U.Católica
Alianza Lima viajará a Ecuador para enfrentar a Universidad Católica. Foto: composición LR/Alianza Lima/U.Católica

Alianza Lima enfrentará uno de los partidos más importantes de la temporada cuando se mida ante Universidad Católica de Ecuador, en un duelo clave por los octavos de final de la Copa Sudamericana este miércoles 20. Cabe resaltar que este será el encuentro de vuelta, ya que en la ida los íntimos se impusieron 2-0 frente a los 'Cruzados', quedando a un paso de los cuartos de final.

Los blanquiazules vienen de ganar su último compromiso contra ADT de Tarma por el Torneo Clausura de la Liga 1; sin embargo, una mala noticia para los hinchas será la ausencia de Erick Noriega, quien dejará el equipo para continuar su carrera en Gremio de Porto Alegre. Por su parte, los ecuatorianos llegan tras empatar frente a Libertad FC por la Liga Pro.

PUEDES VER: Alianza Lima vs U. Católica: fecha, hora y canal del partido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025

lr.pe

¿En qué canal ver Alianza Lima vs U. Católica?

El encuentro en territorio nacional se podrá seguir a través de la señal de DIRECTV Sports Peru. Además, lo podrás el minuto a minuto aquí en La República Deportes.

  • Argentina: DGO, Disney+ Premium Argentina, ESPN2 Argentina
  • Brasil: Paramount+
  • Chile: DGO, DIRECTV Sports Chile
  • Colombia: DGO, DIRECTV Sports Colombia
  • Ecuador: DGO, DIRECTV Sports Ecuador
  • Paraguay: Disney+ Premium Argentina
  • Perú: DGO, DIRECTV Sports Perú
  • Uruguay: DGO, Disney+ Premium Argentina, DIRECTV Sports Uruguay
  • Venezuela: DGO, Inter, DIRECTV Sports Venezuela

¿Dónde ver ONLINE Alianza Lima vs U. Católica?

El encuentro entre Alianza Lima contra U. Católica se podrá seguir online mediante Disney Plus y DGO.

PUEDES VER: Entrenador de Gremio revela el verdadero motivo del fichaje de Erick Noriega: "Cuando analizas el mercado..."

lr.pe

Próximos partidos de Alianza Lima y U. Católica

Alianza Lima

  • U. Católica vs. Alianza Lima | Sudamericana – Octavos (2/2) | Mié 20/8 | 7:30 p. m. | Global 0-2
  • Universitario vs. Alianza Lima | Liga 1 – Clausura – Jornada 7 | Dom 24/8 | 5:30 p. m.

U. Católica

  • U. Católica vs. Alianza Lima | CONMEBOL Sudamericana – Octavos (2/2) | Mié 20/8 | 7:30 p. m. | Global 0-2
  • U. Católica vs. Técnico Universitario | Liga Pro | Dom 24/8 | 6:00 p. m.
  • Barcelona SC vs. U. Católica | Liga Pro | Dom 31/8 | 6:00 p. m.
  • U. Católica vs. Delfín | Liga Pro | Vie 13/9 | 4:30 p. m.
