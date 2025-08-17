Luego de quedar eliminados de la Copa Sudamericana y ante la necesidad de alejarse de la zona de descenso del Brasileirao, Gremio de Porto Alegre continúa moviéndose con fuerza en el mercado de fichajes y, tras llegar a un acuerdo con el volante Erick Noriega y lateral Marcos Rocha, se encuentra muy cerca de concretar el regreso del experimentado Arthur Melo.

De estar manera, el joven mediocampista de Alianza Lima, tendrá como compañero a la exfigura del Barcelona de España y la selección brasileña.

Gremio se refuerza con Arthur

De acuerdo al medio Geglobo, Gremio tiene todo listo para anunciar a Arthur Melo como su nuevo refuerzo. El futbolista de 29 arribará al conjunto gaucho en los próximos días, apenas logre rescindir su contrato con la Juventus de Italia.

"Gremio ha finalizado el fichaje del centrocampista defensivo Arthur. Su regreso se formalizará en los próximos días (...). Gremio firmó un contrato de un año y medio con el mediocampista. Se espera que llegue a Porto Alegre el miércoles. Arthur se encuentra en Italia y es posible que los directivos viajen para la firma", explicó el citado medio.

Arthur Melo fue contrado por Barcelona en el 2018 tras ganar la Libertadores. Foto: AFP

El mediocampista regresará al club de sus amores después de 7 años en Europa. Melo brilló con la camiseta tricolor en el 2017 y se adjudicó dicha edición de la Copa Libertadores. Su desempeño provocó que el Barcelona de España pagara 33 millones por su fichaje; no obstante, le costó consolidarse y terminó jugando en clubes como Liverpool, Fiorentina y Girona.

¿Cuánto pagó Gremio por Erick Noriega?

Según revelaron distintos medios de comunicación, el traspaso de Erick Noriega a Gremio de Brasil se cerró por 1.8 millones de dólares por el 80% de los derechos económicos; en ese sentido, Alianza Lima se quedó con un 20% de ganancia ante una futura venta.