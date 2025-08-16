¿A qué hora juegan Alianza Lima vs ADT EN VIVO y dónde ver el partido por el Torneo Clausura 2025?

ADT goleó 3-0 a Alianza Lima en el último choque por el Apertura 2025. Foto: composición LR

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs ADT EN VIVO Y EN DIRECTO por la Liga 1 2025? El encuentro, válido por la fecha 6 del Torneo Clausura, se disputará este sábado 16 de agosto desde las 8.00 p. m. (hora de Perú) en Matute y será televisado por L1 MAX. Asimismo, podrás seguir la cobertura de este y todos los partidos en la web de La República Deportes.

Los íntimos llegan entonados a esta jornada tras superar 2-0 a U. Católica por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. En su última presentación en el torneo doméstico, ganaron por 1-0 a Ayacucho FC. Por otro lado, ADT viene de ganar por la mínima diferencia a Sport Huancayo.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs ADT?

El enfrentamiento entre Alianza Lima vs ADT iniciará a partir de las 8:00 p.m. (hora peruana).

¿Dónde ver Alianza Lima vs ADT?

En territorio peruano, la transmisión del Alianza Lima vs ADT será transmitido por L1 MAX. El espacio está disponible en diversas cableoperadora, como DirecTV, Claro TV y Best Cable. Además, puedes suscribirte a la plataforma Liga 1 Play, portal para ver los duelos en streaming.

Alianza Lima vs ADT: alineaciones posibles

Así formarían ambos equipos para este cotejo.

Alianza Lima: Guillermo Viscarra, Josué Estrada, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Miguel Trauco, Jesús Castillo, Piero Cari, Pablo Ceppelini, Gaspar Gentile, Alan Cantero y Matías Succar. DT: Néstor Gorosito

Guillermo Viscarra, Josué Estrada, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Miguel Trauco, Jesús Castillo, Piero Cari, Pablo Ceppelini, Gaspar Gentile, Alan Cantero y Matías Succar. DT: Néstor Gorosito ADT: Carlos Grados, Gu Rum Choi. Jhair Soto, Gustavo Dulanto, D'Alessandro Montenegro, John Narvaez, Ademar Robles, Víctor Cedrón, Joao Rojas, Mauro Da Luz, Adrián Fernández. DT: Horacio Melgarejo

Historial reciente Alianza Lima vs ADT

ADT ha sido un equipo complicado para Alianza Lima en el último tiempo. De los últimos 5 encuentros, el cuadro tarmeño ha ganado 3 veces. Además registran 2 empates.

ADT 3-0 Alianza Lima | 29.03.25 | Liga 1

3-0 Alianza Lima | 29.03.25 | Liga 1 Alianza Lima 0-0 ADT | 10.08.24 | Liga 1

ADT 2-0 Alianza Lima | 01.03.24 | Liga 1

2-0 Alianza Lima | 01.03.24 | Liga 1 Alianza Lima 0-0 ADT | 21.10.23 | Liga 1

ADT 2-1 Alianza Lima | 02.06.23 | Liga 1.

Convocados Alianza Lima ante ADT

Paolo Guerrero, Carlos Zambrano, Kevin Quevedo y Piero Cari son los grandes ausentes para este cotejo.

Lista de convocados de Néstor Gorosito para la fecha 6 del Clausura. Foto: Club Alianza Lima

¿Cómo sintonizar Alianza Lima vs ADT vía L1 MAX?

Para ver el Alianza Lima vs ADT por L1 MAX, puedes sintonizar los siguientes canales:

Claro TV: canal 510 HD y 10 SD

DirecTV: canal 1604 HD y 604 SD

Best Cable: canal 6.2 HD y 12 SD

Latin Cable: canal 40.3 HD y 23 SD

Cable Mundo Perú: canal 3.3 HD y 3 SD

Cable Visión Perú: canal 48.1 HD y 149 SD

Zapping: canal 29 HD.

¿Cómo ver la Liga 1 EN VIVO por internet?

Si quieres seguir el Alianza Lima vs ADT por internet, ingresa a la plataforma de Liga 1 Play. En esta web, tienes que suscribirte y pagar una membresía para disfrutar todos los compromisos por streaming. No obstante, no es la única opción, ya que puedes sintonizar los compromisos en las aplicaciones DGO y Claro TV.