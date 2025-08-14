HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Presidente del IPD rompe ilusión de hinchas peruanos por tener la final de la Copa Sudamericana en Lima: "Totalmente descartado"

Federico Tong reveló que habló con los altos mandos de la Conmebol acerca de la posibilidad de cambiar de Bolivia a Perú la sede para la final del torneo, pero recibió una tajante respuesta.

Federico Tong aseguró que habló con el presidente de Conmebol sobre la Copa Sudamericana. Foto: composición de LR/El Peruano/FPF
Federico Tong aseguró que habló con el presidente de Conmebol sobre la Copa Sudamericana. Foto: composición de LR/El Peruano/FPF

En las últimas semanas, se conoció que la Conmebol realizó una serie de observaciones al estadio Ramón 'Tahuichi' Aguilera Costas, recinto que había sido designado como sede para la final de la Copa Sudamericana 2025. Tras esta revelación, se especuló que el organismo podría cambiar el escenario para dicho partido y el Estadio Nacional de Lima surgió como una de las opciones, aunque tal posibilidad en realidad no está en evaluación, según el presidente del IPD, Federico Tong.

El directivo reveló haberse reunido con Alejandro Domínguez, presidente de la confederación sudamericana, para discutir detalles relacionados a la organización de la final de la Copa Libertadores en el Estadio Monumental de Ate. De acuerdo con sus palabras, un hipotético traslado de de la definición de la Suda a la capital peruana quedó "totalmente descartado".

lr.pe

Presidente del IPD: "La Copa Sudamericana se va a jugar donde está planificado"

"También hemos conversado de la Copa Sudamericana. Totalmente descartado. Son solo rumores, dichos. La Copa Sudamericana se va a jugar donde está planificado por Conmebol, así que descartamos categóricamente que esto vaya a ser así y eso lo hemos conversado con el presidente de Conmebol", declaró Tong para TV Perú.

¿Cuándo es la final de la Copa Sudamericana?

El partido que definirá el título de la Copa Sudamericana 2025 está programado para el sábado 22 de noviembre en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

