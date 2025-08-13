Mauricio Alonso, delantero de Universidad Católica, declaró luego de la derrota ante Alianza Lima por el partido de ida en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El experimentado atacante de 31 años reconoció que les faltó tranquilidad al momento de definir, aunque aseguró que la llave se mantiene abierta e incluso dejó un desafiante mensaje: "Tenemos la altura como ventaja en el partido de vuelta", apuntó.

Alianza Lima fue superior en los 90 minutos e incluso el partido pudo acabar en goleada, pero los palos salvaron al conjunto ecuatoriano. De todos modos, acarician el boleto a los cuartos de final del prestigioso torneo Conmebol.

¿Cómo quedaron Alianza Lima y Cienciano por Copa Sudamericana?

El marcador del Alianza vs. Católica fue de 2-0 a favor de los íntimos, con un doblete del delantero Alan Cantero. El Cienciano vs Bolívar finalizó con el mismo marcador, para la Academia, con tantos de Martín Cauteruccio y Damián Batallini. De este modo, los cusqueños y ecuatorianos tendrán que golear por lo menos con un 3-0 para acceder a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

¿Cuándo juega Alianza Lima contra U. Católica por el partido de vuelta?

El encuentro está programado para este miércoles 20 de agosto y se podrá seguir desde las 7:30 p. m. (hora peruana). Además, el minuto a minuto estará disponible aquí, en La República Deportes. Es importante destacar que el partido de ida entre Alianza Lima contra U. Católica terminó con un marcador de 2-0 a favor de los íntimos. El autor de ambos tantos fue el delantero Alan Cantero, quien ingresó en el segundo tiempo por Alessandro Burlamaqui.



