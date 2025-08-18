HOYSuscripcion LR Focus

Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra
Programación Copa Sudamericana 2025: calendario, horario y canales TV de la vuelta de los octavos de final     
Programación Copa Sudamericana 2025: calendario, horario y canales TV de la vuelta de los octavos de final

Uno de los partidos más esperados será el de Alianza Lima vs Universidad Católica de Ecuador, tras el 2-0 en la ida. El encuentro se llevará a cabo en Quito, generando expectativa entre los hinchas.

La vuelta se jugará entre el martes 19 y el jueves 21 de agosto. Foto: CONMEBOL Sudamericana
La vuelta se jugará entre el martes 19 y el jueves 21 de agosto. Foto: CONMEBOL Sudamericana

Los octavos de final de la Copa Sudamericana comenzarán este martes 19 con el partido entre Huracán y Once Caldas. Esta jornada promete ser una de las más emocionantes, ya que los equipos que no obtuvieron un buen resultado en la ida deberán salir con todo al campo de juego con la esperanza de revertir el marcador y avanzar a la siguiente fase.

Uno de los duelos más esperados es el de Alianza Lima frente a Universidad Católica de Ecuador, cuya ida terminó 2-0 a favor de los blanquiazules. Ahora, el conjunto íntimo viajará a Quito para disputar el encuentro en el Estadio Olímpico Atahualpa, donde sus hinchas esperan con gran ilusión otro partidazo.

Octavos de final de Copa Sudamericana 2025: programación de los partidos de vuelta

Martes 19 de agosto

  • Huracán vs Once Caldas
    Hora: 5.00 p. m. (hora peruana)
    Canal: Disney +
  • Mushuc Runa vs Independiente del Valle
    Hora: 7.30 p. m. (hora peruana)
    Canal: Disney +
  • Fluminense vs América
    Hora: 7.30 p. m. (hora peruana)
    Canal: DGO, DirecTV Sports Perú

Miércoles 20 de agosto

  • Cienciano vs Bolívar
    Hora: 5.00 p. m. (hora peruana)
    Canal: Disney +
  • U. Católica vs Alianza Lima
    Hora: 7.30 p. m. (hora peruana)
    Canal: DGO, DIRECTV Sports Perú
  • Independiente vs U. de Chile
    Hora: 7.30 p. m. (hora peruana)
    Canal: Disney +

Jueves 21 de agosto

  • Godoy Cruz vs Atlético Mineiro
    Hora: 5.00 p. m. (hora peruana)
    Canal: DGO, DIRECTV Sports Perú
  • Lanús vs Central Córdoba
    Hora: 7.30 p. m. (hora peruana)
    Canal: DGO, DIRECTV Sports Perú

Octavos de final de Copa Sudamericana 2025: resultados de los partidos de ida

Martes 12 de agosto

  • Once Caldas 1-0 Huracán
  • Independiente del Valle 1-0 Mushuc Runa
  • América 1-2 Fluminense

Miércoles 13 de agosto

  • Bolívar 2-0 Cienciano
  • U. de Chile 1-0 Independiente
  • Alianza Lima 2-0 U. Católica

Jueves 14 de agosto

  • Atlético Mineiro 2-1 Godoy Cruz
  • Central Córdoba 1-0 Lanús
