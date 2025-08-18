Programación Copa Sudamericana 2025: calendario, horario y canales TV de la vuelta de los octavos de final
Uno de los partidos más esperados será el de Alianza Lima vs Universidad Católica de Ecuador, tras el 2-0 en la ida. El encuentro se llevará a cabo en Quito, generando expectativa entre los hinchas.
Los octavos de final de la Copa Sudamericana comenzarán este martes 19 con el partido entre Huracán y Once Caldas. Esta jornada promete ser una de las más emocionantes, ya que los equipos que no obtuvieron un buen resultado en la ida deberán salir con todo al campo de juego con la esperanza de revertir el marcador y avanzar a la siguiente fase.
Uno de los duelos más esperados es el de Alianza Lima frente a Universidad Católica de Ecuador, cuya ida terminó 2-0 a favor de los blanquiazules. Ahora, el conjunto íntimo viajará a Quito para disputar el encuentro en el Estadio Olímpico Atahualpa, donde sus hinchas esperan con gran ilusión otro partidazo.
Octavos de final de Copa Sudamericana 2025: programación de los partidos de vuelta
Martes 19 de agosto
- Huracán vs Once Caldas
Hora: 5.00 p. m. (hora peruana)
Canal: Disney +
- Mushuc Runa vs Independiente del Valle
Hora: 7.30 p. m. (hora peruana)
Canal: Disney +
- Fluminense vs América
Hora: 7.30 p. m. (hora peruana)
Canal: DGO, DirecTV Sports Perú
Miércoles 20 de agosto
- Cienciano vs Bolívar
Hora: 5.00 p. m. (hora peruana)
Canal: Disney +
- U. Católica vs Alianza Lima
Hora: 7.30 p. m. (hora peruana)
Canal: DGO, DIRECTV Sports Perú
- Independiente vs U. de Chile
Hora: 7.30 p. m. (hora peruana)
Canal: Disney +
Jueves 21 de agosto
- Godoy Cruz vs Atlético Mineiro
Hora: 5.00 p. m. (hora peruana)
Canal: DGO, DIRECTV Sports Perú
- Lanús vs Central Córdoba
Hora: 7.30 p. m. (hora peruana)
Canal: DGO, DIRECTV Sports Perú
Octavos de final de Copa Sudamericana 2025: resultados de los partidos de ida
Martes 12 de agosto
- Once Caldas 1-0 Huracán
- Independiente del Valle 1-0 Mushuc Runa
- América 1-2 Fluminense
Miércoles 13 de agosto
- Bolívar 2-0 Cienciano
- U. de Chile 1-0 Independiente
- Alianza Lima 2-0 U. Católica
Jueves 14 de agosto
- Atlético Mineiro 2-1 Godoy Cruz
- Central Córdoba 1-0 Lanús