Programación Copa Sudamericana 2025: calendario, horario y canales TV de la vuelta de los octavos de final

Los octavos de final de la Copa Sudamericana comenzarán este martes 19 con el partido entre Huracán y Once Caldas. Esta jornada promete ser una de las más emocionantes, ya que los equipos que no obtuvieron un buen resultado en la ida deberán salir con todo al campo de juego con la esperanza de revertir el marcador y avanzar a la siguiente fase.

Uno de los duelos más esperados es el de Alianza Lima frente a Universidad Católica de Ecuador, cuya ida terminó 2-0 a favor de los blanquiazules. Ahora, el conjunto íntimo viajará a Quito para disputar el encuentro en el Estadio Olímpico Atahualpa, donde sus hinchas esperan con gran ilusión otro partidazo.

Octavos de final de Copa Sudamericana 2025: programación de los partidos de vuelta

Martes 19 de agosto

Huracán vs Once Caldas

Hora: 5.00 p. m. (hora peruana)

Canal: Disney +

Mushuc Runa vs Independiente del Valle

Hora: 7.30 p. m. (hora peruana)

Canal: Disney +

Fluminense vs América

Hora: 7.30 p. m. (hora peruana)

Canal: DGO, DirecTV Sports Perú

Miércoles 20 de agosto

Cienciano vs Bolívar

Hora: 5.00 p. m. (hora peruana)

Canal: Disney +

U. Católica vs Alianza Lima

Hora: 7.30 p. m. (hora peruana)

Canal: DGO, DIRECTV Sports Perú

Independiente vs U. de Chile

Hora: 7.30 p. m. (hora peruana)

Canal: Disney +

Jueves 21 de agosto

Godoy Cruz vs Atlético Mineiro

Hora: 5.00 p. m. (hora peruana)

Canal: DGO, DIRECTV Sports Perú

Lanús vs Central Córdoba

Hora: 7.30 p. m. (hora peruana)

Canal: DGO, DIRECTV Sports Perú

Octavos de final de Copa Sudamericana 2025: resultados de los partidos de ida

Martes 12 de agosto

Once Caldas 1-0 Huracán

Independiente del Valle 1-0 Mushuc Runa

América 1-2 Fluminense

Miércoles 13 de agosto

Bolívar 2-0 Cienciano

U. de Chile 1-0 Independiente

Alianza Lima 2-0 U. Católica

Jueves 14 de agosto