¿Cómo van las elecciones presidenciales 2025 en Bolivia?
Alianza Lima y otro millonario traspaso a Brasil: el impactante monto que acumula tras sus ventas en solo 2 años

La partida de Erick Noriega a Gremio permite que Alianza Lima cierra otro millonario acuerdo con un gigante de Brasil. Estas son las últimas ventas que realizaron los íntimos.

Erick Noriega llegó a Alianza Lima en el 2024 tras su paso por Comerciantes Unidos. Foto: composición LR/Alianza Lima
Erick Noriega llegó a Alianza Lima en el 2024 tras su paso por Comerciantes Unidos. Foto: composición LR/Alianza Lima

Erick Noriega vivió un emotivo momento en su último partido con la camiseta de Alianza Lima. El volante de 23 años recibió la cinta de capitán y fue despedido por sus compañeros tras el triunfo 3-1 frente a ADT de Tarma por el Torneo Clausura de la Liga 1. El polifuncional jugador viajará a Brasil en pocas horas para incorporarse a las filas del Gremio de Porto Alegre.

Si bien la partida del 'Samurái' será una gran baja para el equipo dirigido por Néstor Gorosito, esta venta representa un importante ingreso para las arcas del club, que en los últimos años logró cerrar millonarios acuerdos con escuadras del Brasileirao.

PUEDES VER: Hernán Barcos y su enorme gesto con Erick Noriega: el 'Pirata' le cedió la cinta de capitán ante su inminente salida de Alianza Lima

lr.pe

Las ventas de Alianza Lima al fútbol brasileño

Desde el 2024, son varios los futbolistas que despertaron el interés de las instituciones brasileñas. El primero en marcharse fue el colombo-peruano Kevin Serna, quien después de realizar una gran fase de grupos de Copa Libertadores terminó firmando por el Fluminense.

El 'Fluzao' siguió muy de cerca el rendimiento de los integrantes del cuadro íntimo y, antes de cerrar ese año, decidió comprar al lateral Juan Pablo Freytes. El argentino no demoró mucho en adaptarse y fue uno de los mejores jugadores del Mundial de Clubes 2025.

Erick Noriega se convertirá en la tercera venta millonaria que realizan los blanquiazules a Brasil. Gremio, club al que eliminó en la Copa Sudamericana, será la primera experiencia internacional en la carrera del joven mediocampista de la selección peruana.

Erick Noriega puede jugar de volante y de central. Foto: Alianza Lima.

Erick Noriega puede jugar de volante y de central. Foto: Alianza Lima.

PUEDES VER: Universitario vs Alianza Lima: fecha, hora y canal del clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025

lr.pe

¿Cuánto ganó Alianza Lima por sus últimas ventas a Brasil?

Alianza Lima se ha convertido en el equipo peruano que mejores traspasos realizó a Brasil en los últimos 2 años. Con la partida de Noriega, el club acumula un monto cercano a los 6.3 millones de dólares.

  • Kevin Serna a Fluminense: 2.2 millones
  • Juan Pablo Freytes a Fluminense: 2.3 millones
  • Erick Noriega a Gremio: 1.8 millones.
