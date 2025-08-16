HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Kevin Quevedo y la emotiva despedida a Erick Noriega tras su salida Alianza Lima: foto e inédito video

Quevedo recordó los momentos compartidos con Noriega en Alianza Lima, enfatizando la importancia de la humildad y el apoyo amical en su trayectoria. El post destaca la conexión entre los jugadores.

Erick Noriega y Kevin Quevedo hicieron forjaron una gran amistad. Foto: Alianza Lima
Erick Noriega y Kevin Quevedo hicieron forjaron una gran amistad. Foto: Alianza Lima

Kevin Quevedo tampoco pasó por alto la salida de Erick Noriega de Alianza Lima. El volante central se convirtió en uno de los mejores jugadores de la Liga 1 por sus buenas actuaciones en el centro del campo y por su colaboración defensiva. Asimismo, el 'Samurai' formó una gran amistad con del extremo aliancista. Por este motivo, el delantero de 28 años no dudó en postear un emotivo video y foto con su compañero.

El destacado rendimiento de 'Samurai' en el equipo blanquiazul ha llamado la atención de importantes clubes internacionales, entre ellos Gremio, que ha decidido ficharlo por un periodo de cuatro temporadas. Noriega se trasladará esta semana para integrarse al 'Tricolor'.

PUEDES VER: Delantero de U. Católica y el desafiante mensaje a Alianza Lima para el partido de vuelta: "Tenemos la altura como ventaja"

lr.pe

¿Cuál fue la emotiva despedida de Kevin Quevedo a Noriega tras su salida de Alianza Lima?

El extremo optó por rememorar los instantes vividos junto a su compañero durante la concentración previa a los partidos de Alianza. A través de su cuenta de Instagram, compartió una imagen de ambos antes de un encuentro, evidenciando la sólida amistad que los une.

¿Erick Noriega dejará Alianza Lima?

De acuerdo con el periodista Kevin Pacheco, Gremio ya le hizo una oferta al cuadro íntimo, la cual supera la cláusula que tiene el contrato del jugador. Además, de acuerdo con información de Ovación, se reveló que el club brasileño estaría dispuesto a pagar 2.3 millones de dólares por el 80% del pase de Noriega y, además, ofrecerle un contrato por tres años con un salario muy atractivo para cualquier jugador profesional.

PUEDES VER: Hernán Barcos y su frío análisis de Universitario tras goleada en Copa Libertadores: "Palmeiras pudo haberle hecho 5"

lr.pe

Cruzado deja emotivo mensaje en medio de salida de Noriega de Alianza

"Te felicito por todo lo que estás logrando. Hoy, al escuchar esta noticia, se me vino de recuerdo todos los momentos que pasamos dentro y fuera del campo, pero siempre me quedaré con lo que fuimos fuera de ella. Esto que está pasando no es solo tuyo, sino también de tu familia que está siempre a tu lado y no te dejó en ningún momento. El premio también es de ellos. Ahora es más donde esa humildad tiene que permanecer en ti. Te quiero", escribió


