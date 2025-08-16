HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Deportes

Sporting Cristal vs Binacional EN VIVO por Torneo Clausura: hora y canales para ver el partido por Liga 1

La escuadra 'celeste', liderada por Autori, ha mostrado un rendimiento mejorado. El regreso de Yoshimar Yotún y la incorporación de Felipe Vizeu refuerzan sus aspiraciones en el Clausura.

Sporting Cristal quiere seguir invicto en el Torneo Clausura en Juliaca. Diseño: Ariana Espinoza
Sporting Cristal quiere seguir invicto en el Torneo Clausura en Juliaca. Diseño: Ariana Espinoza

Sporting Cristal parece que renació en la Liga 1, tras una pésima participación el Torneo Apertura. El club 'celeste' parece que recuperó la memoria con los nuevos refuerzos y la experiencia de Autori. Los dirigidos por el ´Profesor' lucen en lo más alto de la tabla de posiciones con 13 puntos, igual que Universitario, previo a la sexta fecha del Torneo Clausura.

La escuadra rímense parte ligeramente como favorita, aunque jugará en una complicada plaza como en Juliaca. El buen funcionamiento colectivo, el regreso de Yoshimar Yotún luego de una complicada lesión y la reciente adquisición de Felipe Vizeu con la '9' lo colocan como el gran candidato para llevarse el último certamen de la temporada.

PUEDES VER: DT de Palmeiras sorprendido por la goleada ante Universitario por Copa Libertadores: "Esperábamos más dificultades"

lr.pe

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Binacional por el Torneo Clausura?

El partido de Binacional contra Sporting Cristal será transmitido vía TV por L1 Max y L1 Play. Asimismo, La República Deportes te llevará todas las incidencias de este partido clave por la sexta jornada el Torneo Clausura.

PUEDES VER: Diego Penny analizó la titularidad de Burlamaqui en Alianza Lima por Copa Sudamericana: "Gorosito lo tiene en su cabeza"

lr.pe

Horarios para ver Sporting Cristal vs Binacional por el Clausura

  • Perú: Binacional vs. Sporting Cristal desde las 5:30 p.m.
  • Colombia:Binacional vs. Sporting Cristal: 5:30 p.m.
  • Ecuador: Binacional vs. Sporting Cristal desde las 5:30 pm.
  • Bolivia: Binacional vs. Sporting Cristal desde las 6:30 pm
  • Venezuela, Binacional vs. Sporting Cristal desde las 6:30 pm
  • Chile: Binacional vs. Sporting Cristal desde las 6:30 pm
  • Paraguay: Binacional vs. Sporting Cristal desde las 7:30 pm
  • Argentina: Binacional vs. Sporting Cristal desde las 7:30 pm
  • Uruguay: Binacional vs. Sporting Cristal desde las 7:30 pm

PUEDES VER: Delantero de U. Católica y el desafiante mensaje a Alianza Lima para el partido de vuelta: "Tenemos la altura como ventaja"

lr.pe

Posibles alineaciones Sporting Cristal vs Binacional

  • Sporting CristalDiego Enríquez; Leandro Sosa, Duham Ballumbrosio, Rafael Lutiger, Nicolás Pasquini; Jesús Pretell, Martín Távara, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzales; Maxloren Castro e Irven Ávila.
  • Binacional: Facundo Silva; Michel Rasmussen, Carlos Pérez, Franchesco Flores, Nilson Loyola; Arthur Gutiérrez, Leonardo Mifflin, Edson Aubert, Juan Carranza; Lucas Rodríguez y Marlon Torres.
Notas relacionadas
Tabla de posiciones de la Liga 1: así marcha la fecha 6 del Torneo Clausura con Universitario y Sporting Cristal en la cima

Tabla de posiciones de la Liga 1: así marcha la fecha 6 del Torneo Clausura con Universitario y Sporting Cristal en la cima

LEER MÁS
Julio César Uribe descarta fichaje de Pedro Aquino por Sporting Cristal y explica los motivos: "No es momento de que vuelva a casa"

Julio César Uribe descarta fichaje de Pedro Aquino por Sporting Cristal y explica los motivos: "No es momento de que vuelva a casa"

LEER MÁS
Llegó el '9' a Sporting Cristal: brasileño Felipe Vizeu fue presentado como nuevo fichaje para el Torneo Clausura

Llegó el '9' a Sporting Cristal: brasileño Felipe Vizeu fue presentado como nuevo fichaje para el Torneo Clausura

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

LEER MÁS
Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jefferson Farfán apostó 10.000 soles y ganó astronómico monto tras triunfo de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "Te amo"

Jefferson Farfán apostó 10.000 soles y ganó astronómico monto tras triunfo de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "Te amo"

LEER MÁS
La Conmebol vuelve a cometer un error al confundir el escudo del rival de Alianza Lima en la Copa Sudamericana

La Conmebol vuelve a cometer un error al confundir el escudo del rival de Alianza Lima en la Copa Sudamericana

LEER MÁS
Raúl Ruidíaz y su controversial publicación tras goleada de Palmeiras que desató la furia en hinchas de Universitario

Raúl Ruidíaz y su controversial publicación tras goleada de Palmeiras que desató la furia en hinchas de Universitario

LEER MÁS
Presidente del IPD rompe ilusión de hinchas peruanos por tener la final de la Copa Sudamericana en Lima: "Totalmente descartado"

Presidente del IPD rompe ilusión de hinchas peruanos por tener la final de la Copa Sudamericana en Lima: "Totalmente descartado"

LEER MÁS
"Será jugador de Perú por 10 años": Néstor Gorosito rendido como nunca a jugador de Alianza Lima tras vencer a U. Católica por Sudamericana

"Será jugador de Perú por 10 años": Néstor Gorosito rendido como nunca a jugador de Alianza Lima tras vencer a U. Católica por Sudamericana

LEER MÁS
Mr. Peet aclara si Erick Noriega dejaría Alianza Lima en medio de la Copa Sudamericana: "Preguntaron muchos clubes"

Mr. Peet aclara si Erick Noriega dejaría Alianza Lima en medio de la Copa Sudamericana: "Preguntaron muchos clubes"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump advierte que se retirará si la reunión no es exitosa

Acuchillan a mujer frente a sus hijos tras recogerlos del colegio en El Agustino: sujeto huyó tras el ataque

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Deportes

Raúl Ruidíaz y su controversial publicación tras goleada de Palmeiras que desató la furia en hinchas de Universitario

Pedro García critica a Universitario por querer aplazar el clásico tras caer 4-0 ante Palmeiras: "Queda en ridículo"

Diego Penny analizó la titularidad de Burlamaqui en Alianza Lima por Copa Sudamericana: "Gorosito lo tiene en su cabeza"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota