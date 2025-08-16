Sporting Cristal vs Binacional EN VIVO por Torneo Clausura: hora y canales para ver el partido por Liga 1

Sporting Cristal parece que renació en la Liga 1, tras una pésima participación el Torneo Apertura. El club 'celeste' parece que recuperó la memoria con los nuevos refuerzos y la experiencia de Autori. Los dirigidos por el ´Profesor' lucen en lo más alto de la tabla de posiciones con 13 puntos, igual que Universitario, previo a la sexta fecha del Torneo Clausura.

La escuadra rímense parte ligeramente como favorita, aunque jugará en una complicada plaza como en Juliaca. El buen funcionamiento colectivo, el regreso de Yoshimar Yotún luego de una complicada lesión y la reciente adquisición de Felipe Vizeu con la '9' lo colocan como el gran candidato para llevarse el último certamen de la temporada.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Binacional por el Torneo Clausura?

El partido de Binacional contra Sporting Cristal será transmitido vía TV por L1 Max y L1 Play. Asimismo, La República Deportes te llevará todas las incidencias de este partido clave por la sexta jornada el Torneo Clausura.

Horarios para ver Sporting Cristal vs Binacional por el Clausura

Perú: Binacional vs. Sporting Cristal desde las 5:30 p.m.

Colombia:Binacional vs. Sporting Cristal: 5:30 p.m.

Ecuador: Binacional vs. Sporting Cristal desde las 5:30 pm.

Bolivia: Binacional vs. Sporting Cristal desde las 6:30 pm

Venezuela, Binacional vs. Sporting Cristal desde las 6:30 pm

Chile: Binacional vs. Sporting Cristal desde las 6:30 pm

Paraguay: Binacional vs. Sporting Cristal desde las 7:30 pm

Argentina: Binacional vs. Sporting Cristal desde las 7:30 pm

Uruguay: Binacional vs. Sporting Cristal desde las 7:30 pm

Posibles alineaciones Sporting Cristal vs Binacional

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Duham Ballumbrosio, Rafael Lutiger, Nicolás Pasquini; Jesús Pretell, Martín Távara, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzales; Maxloren Castro e Irven Ávila.