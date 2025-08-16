HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Fútbol Peruano

Alianza Lima recibió tentadora oferta por Erick Noriega: sería la venta más cara de su historia

La administración de Alianza Lima se encuentra evaluando los pros y contras de la oferta para garantizar el mejor futuro tanto para el 'Samurái' como para el club.

Erick Noriega podría estar dejando Alianza Lima para irse a gigante de Brasil.Foto: composición LR/difusión
Erick Noriega podría estar dejando Alianza Lima para irse a gigante de Brasil.Foto: composición LR/difusión

Erick Noriega estaría próximo a emprender una nueva aventura en el extranjero. Alianza Lima recibió una millonaria oferta por el 'Samurái'. Según información del periodista Kevin Pacheco, el jugador, quien ha tenido buenas actuaciones y ha enamorado al hincha blanquiazul, tendría rumbo hacia Brasil.

Gremio de Porto Alegre sería el equipo que tiene en la mira a Noriega; sin embargo, aún no hay un comunicado oficial por parte del club. De acuerdo con Pacheco, la administración de Alianza se estaría reuniendo con autoridades de Gremio para ver los pros y las contras de este contrato, de modo que beneficie tanto al jugador como al club íntimo.

PUEDES VER: ¿Dónde ver el partido de Alianza Lima vs ADT HOY EN VIVO por el Torneo Clausura de la Liga 1?

lr.pe

¿Erick Noriega dejará Alianza Lima?

No es de sorprender que, debido a sus buenas actuaciones, el pivote llame la atención de grandes clubes. “Alianza Lima recibió una oferta formal por la venta, transferencia de Erick Noriega al Gremio de Porto Alegre. En este momento, la administración de Alianza se está reuniendo para mirar los pros y las contras de esta oferta para lo que viene, tanto del futbolista como para club, y tomar una decisión en las próximas horas. Pero lo concreto es que Gremio ha realizado una oferta formal por Noriega”, explicó el periodista Kevin Pacheco.

¿Hasta cuándo es el contrato de Erick Noriega con Alianza Lima?

Inicialmente, Erick Noriega había firmado un contrato por un año y medio, lo que significaba que quedaría libre a fines de 2025. No obstante, gracias a su destacado rendimiento en la primera parte de la Liga 1 y la Copa Libertadores, la directiva blanquiazul optó por renovar su vínculo con el ‘Samurái’ hasta el 2028.

¿Cuánto es la cláusula que Alianza Lima le puso a Erick Noriega?

Según el periodista Enrique La Rosa, el club íntimo fijó una cláusula que bordea los dos millones de dólares.

¿Cómo le va en la temporada a Erick Noriega?

En lo que va de la temporada 2025, el 'Samurái' ha tenido una participación clave con los blanquiazules, sumando un total de 34 partidos oficiales. En la Liga 1 disputó 20 encuentros entre Apertura y Clausura, donde convirtió 2 goles y acumuló 1.720 minutos. En torneos internacionales también tuvo presencia: jugó 11 partidos en la Copa Libertadores, en los que aportó una asistencia y 990 minutos, además de 3 encuentros por la Copa Sudamericana (270 minutos). En total, el jugador registra 2 goles, 1 asistencia y 2.980 minutos en cancha, consolidándose como una pieza importante en la defensa blanquiazul.

PUEDES VER: Mr. Peet aclara si Erick Noriega dejaría Alianza Lima en medio de la Copa Sudamericana: "Preguntaron muchos clubes"

lr.pe

¿Cuál es el valor actual de Erick Noriega?

Noriega actualmente tiene un valor de 1.4 millones de euros, siendo el segundo jugador más caro de la plantilla después de Sergio Peña, según el portal Transfermarkt.

Notas relacionadas
¿Dónde ver el partido de Alianza Lima vs ADT HOY EN VIVO por el Torneo Clausura de la Liga 1?

¿Dónde ver el partido de Alianza Lima vs ADT HOY EN VIVO por el Torneo Clausura de la Liga 1?

LEER MÁS
Delantero de U. Católica y el desafiante mensaje a Alianza Lima para el partido de vuelta: "Tenemos la altura como ventaja"

Delantero de U. Católica y el desafiante mensaje a Alianza Lima para el partido de vuelta: "Tenemos la altura como ventaja"

LEER MÁS
Mr. Peet aclara si Erick Noriega dejaría Alianza Lima en medio de la Copa Sudamericana: "Preguntaron muchos clubes"

Mr. Peet aclara si Erick Noriega dejaría Alianza Lima en medio de la Copa Sudamericana: "Preguntaron muchos clubes"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Dónde ver el partido de Alianza Lima vs ADT HOY EN VIVO por el Torneo Clausura de la Liga 1?

¿Dónde ver el partido de Alianza Lima vs ADT HOY EN VIVO por el Torneo Clausura de la Liga 1?

LEER MÁS
Mr. Peet aclara si Erick Noriega dejaría Alianza Lima en medio de la Copa Sudamericana: "Preguntaron muchos clubes"

Mr. Peet aclara si Erick Noriega dejaría Alianza Lima en medio de la Copa Sudamericana: "Preguntaron muchos clubes"

LEER MÁS
Aldo Corzo pasa la página tras la goleada en Copa Libertadores y se enfoca en la Liga 1: "Más importa el partido del domingo"

Aldo Corzo pasa la página tras la goleada en Copa Libertadores y se enfoca en la Liga 1: "Más importa el partido del domingo"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Melania Trump amenaza con demandar a Hunter Biden con US$1.000 millón por vincularla con Epstein

Raúl Ruidíaz y su controversial publicación tras goleada de Palmeiras que desató la furia en hinchas de Universitario

Fútbol Peruano

Aldo Corzo pasa la página tras la goleada en Copa Libertadores y se enfoca en la Liga 1: "Más importa el partido del domingo"

Alianza Lima y su curiosa publicación tras goleada de Palmeiras a Universitario: "Revive el triunfo en casa"

Jorge Fossati elogió a hinchada de Universitario por alentar pese a la goleada: "Merece un aplauso de pie"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota