Alianza Lima recibió tentadora oferta por Erick Noriega: sería la venta más cara de su historia

Erick Noriega estaría próximo a emprender una nueva aventura en el extranjero. Alianza Lima recibió una millonaria oferta por el 'Samurái'. Según información del periodista Kevin Pacheco, el jugador, quien ha tenido buenas actuaciones y ha enamorado al hincha blanquiazul, tendría rumbo hacia Brasil.

Gremio de Porto Alegre sería el equipo que tiene en la mira a Noriega; sin embargo, aún no hay un comunicado oficial por parte del club. De acuerdo con Pacheco, la administración de Alianza se estaría reuniendo con autoridades de Gremio para ver los pros y las contras de este contrato, de modo que beneficie tanto al jugador como al club íntimo.

¿Erick Noriega dejará Alianza Lima?

No es de sorprender que, debido a sus buenas actuaciones, el pivote llame la atención de grandes clubes. “Alianza Lima recibió una oferta formal por la venta, transferencia de Erick Noriega al Gremio de Porto Alegre. En este momento, la administración de Alianza se está reuniendo para mirar los pros y las contras de esta oferta para lo que viene, tanto del futbolista como para club, y tomar una decisión en las próximas horas. Pero lo concreto es que Gremio ha realizado una oferta formal por Noriega”, explicó el periodista Kevin Pacheco.

¿Hasta cuándo es el contrato de Erick Noriega con Alianza Lima?

Inicialmente, Erick Noriega había firmado un contrato por un año y medio, lo que significaba que quedaría libre a fines de 2025. No obstante, gracias a su destacado rendimiento en la primera parte de la Liga 1 y la Copa Libertadores, la directiva blanquiazul optó por renovar su vínculo con el ‘Samurái’ hasta el 2028.

¿Cuánto es la cláusula que Alianza Lima le puso a Erick Noriega?

Según el periodista Enrique La Rosa, el club íntimo fijó una cláusula que bordea los dos millones de dólares.

¿Cómo le va en la temporada a Erick Noriega?

En lo que va de la temporada 2025, el 'Samurái' ha tenido una participación clave con los blanquiazules, sumando un total de 34 partidos oficiales. En la Liga 1 disputó 20 encuentros entre Apertura y Clausura, donde convirtió 2 goles y acumuló 1.720 minutos. En torneos internacionales también tuvo presencia: jugó 11 partidos en la Copa Libertadores, en los que aportó una asistencia y 990 minutos, además de 3 encuentros por la Copa Sudamericana (270 minutos). En total, el jugador registra 2 goles, 1 asistencia y 2.980 minutos en cancha, consolidándose como una pieza importante en la defensa blanquiazul.

¿Cuál es el valor actual de Erick Noriega?

Noriega actualmente tiene un valor de 1.4 millones de euros, siendo el segundo jugador más caro de la plantilla después de Sergio Peña, según el portal Transfermarkt.