Fútbol Peruano

Falleció Eduardo Asca, exarquero de Sporting Cristal e hijo del primer ídolo Rafael Asca

A través de sus redes sociales, el club rimense expresó sus condolencias por la muerte de su exfutbolista, quien también jugó en la selección peruana y fue DT del cuadro cervecero.

Eduardo Asca fue arquero y DT de Sporting Cristal. Foto: archivo/GLR
Eduardo Asca fue arquero y DT de Sporting Cristal. Foto: archivo/GLR

Sporting Cristal está de luto. Este sábado 16 de agosto, el club rimense notificó a sus hinchas acerca del lamentable fallecimiento de Eduardo Asca, exarquero hijo del mítico Rafael Asca. "Lamentamos la partida de Eduardo Asca, quien fuera jugador y entrenador de nuestro club. Nuestras condolencias a sus familiares", fue el mensaje compartido por la cuenta de redes sociales del cuadro celeste.

Eduardo Asca Foto: Sporting Cristal

Eduardo Asca Foto: Sporting Cristal

