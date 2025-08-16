Falleció Eduardo Asca, exarquero de Sporting Cristal e hijo del primer ídolo Rafael Asca

Sporting Cristal está de luto. Este sábado 16 de agosto, el club rimense notificó a sus hinchas acerca del lamentable fallecimiento de Eduardo Asca, exarquero hijo del mítico Rafael Asca. "Lamentamos la partida de Eduardo Asca, quien fuera jugador y entrenador de nuestro club. Nuestras condolencias a sus familiares", fue el mensaje compartido por la cuenta de redes sociales del cuadro celeste.

Eduardo Asca Foto: Sporting Cristal