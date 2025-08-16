La goleada sufrida por Universitario de Deportes frente a Palmeiras sigue dando que hablar. Los cremas cayeron derrotados ante los brasileños por un contundente 4-0 en los octavos de final de la Copa Libertadores, un resultado que dejó a muchos sorprendidos debido al bajo rendimiento mostrado por el conjunto merengue durante el encuentro.

Durante una conversación con los medios, el delantero de Alianza Lima, Hernán Barcos, se refirió al tema tras ser consultado por este resultado. El atacante lamentó lo sucedido y señaló que para el fútbol peruano es pésimo un marcador de esta magnitud. Sin embargo, reconoció la jerarquía del 'Verdão' y añadió que el equipo incluso pudo haberle marcado cinco goles a la 'U'.

Hernán Barcos deja frío análisis tras la derrota de Universitario contra Palmeiras por Libertadores

"Triste, creo que Universitario hizo uno de los peores partidos del año. No se encontró el primer tiempo, Palmeiras pudo haberle hecho 5. Esperemos que allá lo pueda revertir. Para el fútbol peruano es malísimo un resultado como este", explicó el argentino.

Barcos sobre rendimiento de Alianza en el Torneo Clausura de la Liga 1

El delantero también fue consultado sobre por qué los blanquiazules no están manteniendo el mismo ritmo en la Liga 1 como en la Sudamericana. Ante esta interrogante, Barcos destacó que dentro del plantel se conversa constantemente sobre este tema.

"Tratamos de hablarlo, de concentrarnos de la misma forma que el campeonato internacional. Obviamente, es difícil porque son dos torneos diferentes y estamos metidos en los dos. Pero pasa que en el torneo local no juegas a lo mismo del internacional. Eso lo tenemos que corregir nosotros y esperemos que ante ADT sea el comienzo", indicó en L1 MAX